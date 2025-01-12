Não curte praia? Veja opções para aproveitar o verão na Grande Vitória

Opções para aproveitar o verão na Grande Vitória Crédito: Divulgação Giovana Duarte

Se você é do time que não curte praia mas quer aproveitar o verão na Grande Vitória, anota essas dicas de passeios ao ar livre gratuitos para curtir o verão sem precisar colocar os pés na areia.

Parque Botânico, em Vitória

Parque Botânico é um espaço de lazer e convivência com a natureza Crédito: Giovana Duarte

Aberto de terça a domingo de 08h às 17h com trilhas, meliponário e área para piquenique, o Parque Botânico, em Jardim Camburi, é um espaço de lazer e convivência com a natureza, composto por 33 hectares de Mata Atlântica. São mais de 140 espécies de árvores e espécies da fauna como aves migratórias, lontras e jacarés de papo amarelo. Possui ainda um jardim sensorial e um belíssimo orquidário. O parque fica localizado na Avenida dos Expedicionarios s/nº, Jardim Camburi, Vitória. A entrada é gratuita.

Parque da Fonte Grande, em Vitória

Parque da Fonte Grande é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica Crédito: Giovana Duarte

Localizado no coração do Maciço Central de Vitória, o Parque da Fonte Grande é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegida por Lei em área urbana do país. Sua área equivale a cerca de 218 campos de futebol, e seu ponto culminante atinge quase 309 metros. Com localização e paisagens privilegiadas, a região possui trilhas, nascentes e mirantes naturais, que proporcionam espetaculares e múltiplas visões de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra. Conta com infraestrutura, segurança 24 horas e estacionamento. Abre de terça a domingo, inclusive feriados, das 8 às 17h e seu acesso com entrada gratuita é realizado pela guarita Tião Sá, através da Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Grande Vitória.

Farol de Santa Luzia, em Vila Velha

Farol Santa Luzia foi inaugurado em 1871 Crédito: Giovana Duarte

Com uma vista deslumbrante e panorâmica da entrada da Baía de Vitória, o Farol de Santa Luzia, inaugurado em 1871, resgata a história da navegação capixaba e foi recentemente revitalizado. Além dos deques, possui a Casa da Memória e uma loja de Artesanato Capixaba. Abre para visitação de terça a domingo (inclusive feriados) de 09h às 16h30 e fica localizado na Rua Santa Luzia, 02, na Praia da Costa, em Vila Velha.

Parque da Prainha, em Vila Velha

A Prainha oferece passeios culturais Crédito: Giovana Duarte