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Turismo

Não curte praia? Veja opções para aproveitar o verão na Grande Vitória

Hoje trago dicas de passeios ao ar livre gratuitos para curtir o verão sem precisar colocar os pés na areia

Públicado em 

12 jan 2025 às 06:01
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte

Opções para aproveitar o verão na Grande Vitória
Opções para aproveitar o verão na Grande Vitória Crédito: Divulgação Giovana Duarte
Se você é do time que não curte praia mas quer aproveitar o verão na Grande Vitória, anota essas dicas de passeios ao ar livre gratuitos para curtir o verão sem precisar colocar os pés na areia. 

Parque Botânico, em Vitória

Parque Botânico
Parque Botânico é um espaço de lazer e convivência com a natureza Crédito: Giovana Duarte
Aberto de terça a domingo de 08h às 17h com trilhas, meliponário e área para piquenique, o Parque Botânico, em Jardim Camburi, é um espaço de lazer e convivência com a natureza, composto por 33 hectares de Mata Atlântica. São mais de 140 espécies de árvores e espécies da fauna como aves migratórias, lontras e jacarés de papo amarelo. Possui ainda um jardim sensorial e um belíssimo orquidário. O parque fica localizado na Avenida dos Expedicionarios s/nº, Jardim Camburi, Vitória. A entrada é gratuita.

Parque da Fonte Grande, em Vitória

Parque da Fonte Grande
Parque da Fonte Grande é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica Crédito: Giovana Duarte
Localizado no coração do Maciço Central de Vitória, o Parque da Fonte Grande é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegida por Lei em área urbana do país. Sua área equivale a cerca de 218 campos de futebol, e seu ponto culminante atinge quase 309 metros. Com localização e paisagens privilegiadas, a região possui trilhas, nascentes e mirantes naturais, que proporcionam espetaculares e múltiplas visões de Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra. Conta com infraestrutura, segurança 24 horas e estacionamento. Abre de terça a domingo, inclusive feriados,  das 8 às 17h e seu acesso com entrada gratuita é realizado pela guarita Tião Sá, através da Rodovia Serafim Derenzi, no bairro Grande Vitória.

Farol de Santa Luzia, em Vila Velha

Farol Santa Luzia
Farol Santa Luzia foi  inaugurado em 1871 Crédito: Giovana Duarte
Com uma vista deslumbrante e panorâmica da entrada da Baía de Vitória, o Farol de Santa Luzia, inaugurado em 1871, resgata a história da navegação capixaba e foi recentemente revitalizado. Além dos deques, possui a Casa da Memória e uma loja de Artesanato Capixaba. Abre para visitação de terça a domingo (inclusive feriados) de 09h às 16h30 e fica localizado na Rua Santa Luzia, 02, na Praia da Costa, em Vila Velha. 

Parque da Prainha, em Vila Velha

Prainha
A Prainha oferece passeios culturais Crédito: Giovana Duarte
A Prainha, em Vila Velha, é muito além que o berço do Espírito Santo: além da bela vista para o mar, espaço para as crianças brincarem e área para piquenique, oferece passeios culturais como a Casa da Memória e a Igreja do Rosário. No seu entorno estão ótimos bares e restaurantes, com mesas ao ar livre. Ainda é possível atravessar de aquaviário até a Praça do Papa em Vitória, um passeio de R$ 4,50 com vista para a Terceira Ponte e o Convento da Penha.

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Giovana Duarte

Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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