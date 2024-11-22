Veja o que fazer em Santa Teresa durante o Festival Nostra Cucina

Até o dia 1º de dezembro, o município de Santa Teresa recebe o Festival Nostra Cucina, de cozinha italiana. O evento, que envolve 29 restaurantes, cafeterias, queijarias e gelaterias da região, também pretende promover o turismo no primeiro município italiano do Brasil. Por isso, trago hoje cinco opções do que fazer em Santa Teresa.
Passeio guiado de quadriciclo
Você sabia que é possível fazer um passeio de quadriciclo pela Rota do Caravaggio ou pelos arredores de Santa Teresa? A empresa Altas Trilhas oferece esse passeio e os valores dependem da rota e tempo de duração. Para mais informações, entre em contato com o perfil @altastrilhas4x4 no Instagram.
Rampa do Caravaggio
A Rampa do Caravaggio é um mirante com uma pista de voo livre localizada em um dos pontos mais altos de Santa Teresa, a 915 metros acima do nível do mar, mais especificamente dentro do Circuito Caravaggio – uma estrada com pousadas, vinícolas, restaurantes, entre outros estabelecimentos. Do alto da rampa é possível admirar diversas formações naturais de outras partes de cidades ao redor de Santa Teresa, como os Pontões de Pancas e os Cinco Pontões, entre Laranja da Terra e Itaguaçu.
A Rampa do Caravaggio é uma propriedade particular – o local é administrado pela Escola de Voo Livre de Santa Teresa (Volare) – e, para acesso, é necessário pagar uma taxa simbólica de aproximadamente R$ 5. Funciona diariamente das 8h às 17h. Por lá também é possível fazer voos de parapente. Os agendamentos desses passeios são pelos seguintes telefones: (27) 99848-6734 e (27) 99815-5674.
Museu de Biologia Professor Melo Leitão
Localizado bem no centro de Santa Teresa e com entrada gratuita, o Museu de Biologia Professor Melo Leitão foi criado em 1949 e possui uma imensa área verde preservada, uma floresta com córrego, árvores e flores de espécies variadas, áreas com animais como macacos, tartarugas, aves e répteis e uma charmosa varanda para observação de colibris. Abre de terça a domingo, das 8h às 17h.
Galeria Cultural Virgínia Gasparini Tamanini
Um ótimo lugar para adquirir artesanato local e produtos do agroturismo de Santa Teresa. O Centro Cultural conta com três andares: no primeiro, a Galeria do Artesanato e da Agroindústria; no segundo andar, tem o Museu da Cultura e Imigração Italiana em Santa Teresa. Já no terceiro pavimento, o Centro de Convivência do Idoso. Abre diariamente das 8h às 17h e fica no centro de Santa Teresa.
Casa Lambert
Construída em 1875 pelos irmãos e imigrantes italianos Antônio e Virgílio Lambert, foi uma das primeiras construções do município. É tombada como Patrimônio Histórico Estadual desde 1985. Atualmente, funciona como Casa de Memória, contando a história da Família Lambert e da imigração italiana em Santa Teresa.
É feita em estuque, também conhecido como tabique, taipa ou pau-a-pique. Em frente à residência foi edificada a Capela de Nossa Senhora da Conceição, em 1899, que abriga em seu interior uma imagem da santa esculpida em madeira por Antônio Lambert. Fica na Rua São Lourenço no bairro São Lourenço, e abre às sextas, sábados, domingos e feriados das 8h às 11h e de 12h30 às 15h30.