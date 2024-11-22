Veja o que fazer em Santa Teresa durante o Festival Nostra Cucina

Rampa do Caravaggio e Casa Lambert, Santa Teresa Crédito: Giovana Duarte e Hériklis Douglas

Até o dia 1º de dezembro, o município de Santa Teresa recebe o Festival Nostra Cucina, de cozinha italiana . O evento, que envolve 29 restaurantes, cafeterias, queijarias e gelaterias da região, também pretende promover o turismo no primeiro município italiano do Brasil. Por isso, trago hoje cinco opções do que fazer em Santa Teresa.

Passeio guiado de quadriciclo

Você sabia que é possível fazer um passeio de quadriciclo pela Rota do Caravaggio ou pelos arredores de Santa Teresa? A empresa Altas Trilhas oferece esse passeio e os valores dependem da rota e tempo de duração. Para mais informações, entre em contato com o perfil @altastrilhas4x4 no Instagram.

Rampa do Caravaggio

A Rampa do Caravaggio é um mirante com uma pista de voo livre localizada em um dos pontos mais altos de Santa Teresa, a 915 metros acima do nível do mar, mais especificamente dentro do Circuito Caravaggio – uma estrada com pousadas, vinícolas, restaurantes, entre outros estabelecimentos. Do alto da rampa é possível admirar diversas formações naturais de outras partes de cidades ao redor de Santa Teresa, como os Pontões de Pancas e os Cinco Pontões, entre Laranja da Terra e Itaguaçu.

Rampa do Caravaggio, Santa Teresa Crédito: Giovana Duarte

A Rampa do Caravaggio é uma propriedade particular – o local é administrado pela Escola de Voo Livre de Santa Teresa (Volare) – e, para acesso, é necessário pagar uma taxa simbólica de aproximadamente R$ 5. Funciona diariamente das 8h às 17h. Por lá também é possível fazer voos de parapente. Os agendamentos desses passeios são pelos seguintes telefones: (27) 99848-6734 e (27) 99815-5674.

Museu de Biologia Professor Melo Leitão

Localizado bem no centro de Santa Teresa e com entrada gratuita, o Museu de Biologia Professor Melo Leitão foi criado em 1949 e possui uma imensa área verde preservada, uma floresta com córrego, árvores e flores de espécies variadas, áreas com animais como macacos, tartarugas, aves e répteis e uma charmosa varanda para observação de colibris. Abre de terça a domingo, das 8h às 17h.

Museu de Biologia Professor Melo Leitão, Santa Teresa Crédito: Giovana Duarte

Galeria Cultural Virgínia Gasparini Tamanini

Um ótimo lugar para adquirir artesanato local e produtos do agroturismo de Santa Teresa. O Centro Cultural conta com três andares: no primeiro, a Galeria do Artesanato e da Agroindústria; no segundo andar, tem o Museu da Cultura e Imigração Italiana em Santa Teresa. Já no terceiro pavimento, o Centro de Convivência do Idoso. Abre diariamente das 8h às 17h e fica no centro de Santa Teresa.

Santa Teresa, Região Serrana do ES Crédito: Giovana Duarte

Casa Lambert

Construída em 1875 pelos irmãos e imigrantes italianos Antônio e Virgílio Lambert, foi uma das primeiras construções do município. É tombada como Patrimônio Histórico Estadual desde 1985. Atualmente, funciona como Casa de Memória, contando a história da Família Lambert e da imigração italiana em Santa Teresa.

Casa Lambert guarda história dos primeiros italianos que chegaram a Santa Teresa Crédito: Hériklis Douglas