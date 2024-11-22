Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Turismo
  • Veja o que fazer em Santa Teresa durante o Festival Nostra Cucina
Turismo nas montanhas

Veja o que fazer em Santa Teresa durante o Festival Nostra Cucina

Festival de cozinha italiana vai agitar a Região Serrana neste fim de semana, então que tal aproveitar para fazer turismo no município?

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 10:43

Publicado em 

22 nov 2024 às 10:43
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte

Rampa do Caravaggio e Casa Lambert, Santa Teresa
Rampa do Caravaggio e Casa Lambert, Santa Teresa Crédito: Giovana Duarte e Hériklis Douglas
Até o dia 1º de dezembro, o município de Santa Teresa recebe o Festival Nostra Cucina, de cozinha italiana. O evento, que envolve 29 restaurantes, cafeterias, queijarias e gelaterias da região, também pretende promover o turismo no primeiro município italiano do Brasil. Por isso, trago hoje cinco opções do que fazer em Santa Teresa.

Passeio guiado de quadriciclo

Você sabia que é possível fazer um passeio de quadriciclo pela Rota do Caravaggio ou pelos arredores de Santa Teresa? A empresa Altas Trilhas oferece esse passeio e os valores dependem da rota e tempo de duração. Para mais informações, entre em contato com o perfil @altastrilhas4x4 no Instagram.

Rampa do Caravaggio

A Rampa do Caravaggio é um mirante com uma pista de voo livre localizada em um dos pontos mais altos de Santa Teresa, a 915 metros acima do nível do mar, mais especificamente dentro do Circuito Caravaggio – uma estrada com pousadas, vinícolas, restaurantes, entre outros estabelecimentos. Do alto da rampa é possível admirar diversas formações naturais de outras partes de cidades ao redor de Santa Teresa, como os Pontões de Pancas e os Cinco Pontões, entre Laranja da Terra e Itaguaçu.
Rampa do Caravaggio, em Santa Teresa
Rampa do Caravaggio, Santa Teresa Crédito: Giovana Duarte
A Rampa do Caravaggio é uma propriedade particular – o local é administrado pela Escola de Voo Livre de Santa Teresa (Volare) – e, para acesso, é necessário pagar uma taxa simbólica de aproximadamente R$ 5. Funciona diariamente das 8h às 17h. Por lá também é possível fazer voos de parapente. Os agendamentos desses passeios são pelos seguintes telefones: (27) 99848-6734 e (27) 99815-5674.

Museu de Biologia Professor Melo Leitão

Localizado bem no centro de Santa Teresa e com entrada gratuita, o Museu de Biologia Professor Melo Leitão foi criado em 1949 e possui uma imensa área verde preservada, uma floresta com córrego, árvores e flores de espécies variadas, áreas com animais como macacos, tartarugas, aves e répteis e uma charmosa varanda para observação de colibris. Abre de terça a domingo, das 8h às 17h.
Santa Teresa, região Serrana do ES
Museu de Biologia Professor Melo Leitão, Santa Teresa Crédito: Giovana Duarte

Galeria Cultural Virgínia Gasparini Tamanini

Um ótimo lugar para adquirir artesanato local e produtos do agroturismo de Santa Teresa. O Centro Cultural conta com três andares: no primeiro, a Galeria do Artesanato e da Agroindústria; no segundo andar, tem o Museu da Cultura e Imigração Italiana em Santa Teresa. Já no terceiro pavimento, o Centro de Convivência do Idoso. Abre diariamente das 8h às 17h e fica no centro de Santa Teresa.
Santa Teresa, região Serrana do ES
Santa Teresa, Região Serrana do ES Crédito: Giovana Duarte

Casa Lambert

Construída em 1875 pelos irmãos e imigrantes italianos Antônio e Virgílio Lambert, foi uma das primeiras construções do município. É tombada como Patrimônio Histórico Estadual desde 1985. Atualmente, funciona como Casa de Memória, contando a história da Família Lambert e da imigração italiana em Santa Teresa.
Casa Lambert guarda história dos primeiros italianos que chegaram a Santa Teresa
Casa Lambert guarda história dos primeiros italianos que chegaram a Santa Teresa Crédito: Hériklis Douglas
É feita em estuque, também conhecido como tabique, taipa ou pau-a-pique. Em frente à residência foi edificada a Capela de Nossa Senhora da Conceição, em 1899, que abriga em seu interior uma imagem da santa esculpida em madeira por Antônio Lambert. Fica na Rua São Lourenço no bairro São Lourenço, e abre às sextas, sábados, domingos e feriados das 8h às 11h e de 12h30 às 15h30.

Veja Também

Agroturismo em Venda Nova do Imigrante vai do socol ao vinho; confira dicas

Veja lugares para passear em dias de chuva na Grande Vitória

Conheça 5 lugares para acampar pelo Espírito Santo

Giovana Duarte

Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

Tópicos Relacionados

Região Serrana do ES montanhas Santa Teresa Turismo Turismo no ES Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES
Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem BBC Brasil
Irã ainda conseguiria fabricar bomba atômica com seu estoque de urânio enriquecido?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados