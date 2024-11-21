Atrações gratuitas

Santa Teresa recebe festival de cozinha italiana; conheça pratos

Nostra Cucina chega à terceira edição de 22 de novembro a 1° de dezembro, com opções a partir de R$ 9,70, apresentações culturais e aulas de culinária para crianças
Evelize Calmon

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 15:18

A partir deste fim de semana, a cozinha italiana em Santa Teresa será tema da terceira edição do festival Nostra Cucina, que acontece entre os dias 22 de novembro e 1º de dezembro em 29 restaurantes, cafeterias, queijarias e gelaterias do município e região.
Ao todo, serão oferecidas nas casas participantes 35 opções gastronômicas, a preços que variam de R$ 9,70 (esfirra/unidade) a R$ 260 (massa com frutos do mar para duas pessoas).
Nos finais de semana, o evento contará com apresentações culturais gratuitas na Rua do Lazer. A banda Brasitália e atrações do Circolo Trentino Di Santa Teresa, como o grupo Folklorístico, a orquestra sinfônica e o coral, fazem parte da programação. Confira a seguir. 

10 DESTAQUES GASTRONÔMICOS DO FESTIVAL 

1

FETTUCCINE AO VINHO

Giardino - Fettuccine Mediterrâneo: massa ao vinho verde com camarões pequenos, tomilho, azeitonas pretas, tomate cereja, stracciatela e camarões grandes flambados. Quanto: R$ 114 (individual). Mais informações: (27) 99837-9513 e @giardinoristorant. 

2

PARA PETISCAR

Costelitos SteakHouse - Tábua Brás Itália: ancho, linguiça de porco artesanal, torresminho, polenta frita, vinagrete e farofa. Quanto R$ 149,90 (serve 4 pessoas) Mais informações: (27) 99891-7716 e @costelitosbbq. 

3

COM MUITO QUEIJO

Ninho do Colibri Bistrô - Filé à parmegiana com três queijos acompanhado por arroz, batata rústica e salada. Quanto: R$ 155 (serve de duas a três pessoas). Mais informações: (27) 99650-0206 e @ninhodocolibri.bistro. 

4

TRIO ITALIANO

Santa Canela Gastrobar - Nhoque de batata e shiitake salteados na manteiga sob creme de missô e infusão de cogumelos secos acompanhados de salmão com presunto de Parma (R$ 99); Agnoline recheado de queijo sob pesto da casa, acompanhado de camarão e lula salteados com tomates e manjericão (R$ 92); Massa rotelle ao molho de bacon, linguiça suína artesanal, tomates, pimentões vermelhos e amarelos, azeitonas, stracciatella e molho de tomate (R$ 64/foto). Pratos individuais. Mais informações: (27) 98101-5896 e @santacanelagastrobar.

5

RAVIÓLI COM TRUFA

Restaurante Cafe Haus - Ravioli espiral de cordeiro com creme trufado de cogumelos funghi e paris. Quanto: R$ 92 (individual). Mais informações: (27) 99277-5264 e @restaurantecafehaus.

6

TORTA CREMOSA

Café 43 - Toast de antepasto de berinjela com tomates confitados. Quanto: R$ 24 (individual). Torta de pistache com geleia de frutas vermelhas. Quanto: R$ 23 a fatia (individual/foto). Mais informações: (27) 99945-4343 e @cafe43.st. 

7

POLPETONE SUCULENTO

Osteria Alla Botte - Penne à Arrabiata acompanhado de polpetone suíno recheado com queijo muçarela. Quanto: R$ 79 (individual/foto). Angu acompanhado de tira de polenta frita e polpetone suíno recheado com muçarela ao molho arrabiata. Quanto: R$ 79 (individual). Mais informações: (27) 99974-6309 e @ristorante.osteria. 

8

FRANGO NA CERVEJA

Cervejaria Três Santas - Frango marinado na cerveja Saison com nhoque de abóbora, fonduta de queijo grana padano e crocante de Parma (R$ 180, duas pessoas). Mais informações: (27) 99774-9787 e @cervejariatressantas. 

9

MOLHO MEDITERRÂNEO

Cervejaria Zamprogno - Fettuccine de frutos do mar ao molho mediterrâneo. Quanto: R$ 89 (individual/foto). Arancini de ossobuco recheado com queijo Santa Lúcia (regional da Sino di Trento). Quanto: R$ 59 (entrada para duas pessoas). Mais informações: (27) 98138-5579 e @villaggiozamprogno. 

10

RAVIÓLI À CARBONARA

Fabrício Restaurante - Raviolone Alla Carbonara: massa feita de trigo 00 e ovos caipiras recheada com ricota, bacon, pimenta-do-reino e gema de ovo, finalizada com carbonara e crispy de bacon. Quanto: R$ 89 (individual). Mais informações: (27) 99812-0509 e @fabriciorestaurante. 

OUTRAS CASAS PARTICIPANTES 

  • BAR ELITE - Trio Italiano: queijo, polenta frita e linguiça (R$ 80/3 pessoas). Mais informações: (27) 99701-7190 e @bareliteoficial.
  • CAFÉ ZANONI - Torta holandesa (R$ 22 a fatia/individual). Mais informações: (27) 99837-3558 e @cafezanoni.
  • CANTINA ITALIANA - Medalhão de filé mignon com risoto de cogumelos (R$ 86,80/individual); Posta de salmão com risoto de camarão (R$ 96,80/individual). Mais informações: (27) 99830-2886 e @cantinaitalianarestaurante.
  • DECK DA MANGUEIRA - Café Colonial (R$ 69 por pessoa/bufê liberado). Atendimento mediante reserva, aos sábados e domingos. Mais informações: (27) 99994-0805 e @deckdamangueira. 
  • GIOCONDA CANTINA ITALIANA - Lasagna di costola di manzo brasata e funghi porto bello (R$ 79/individual). Mais informações: 27 99837-9513 e @gioconda.cantinaitaliana. Atendimento por ordem de chegada.
  • LATICÍNIO LORENA - Bolinho de feijoada recheado com bacon, couve, linguiça calabresa, banana-da-terra e cobertura crocante de panko (R$ 37/15 unidades/vendido congelado);  Pizza de alho-poró com crispy de bacon e muçarela artesanal (massa de fermentação natural/R$ 32 a unidade/vendido congelado). Mais informações: (27) 99978-6846 e @laticiniolorena.
  • LAW BURGER - Delação Premiada (releitura do Cacio e Pepe na versão sanduíche): brioche, hambúrguer de 160g envolvido em crosta de pimenta-do-reino, queijo cabaça, parmesão ralado e maionese trufada (R$ 36,90). Mais informações: (27) 99872-0220 e @law_burger.
  • MAGAZZINO FIORAVANTE - Polenta parmegiana e filé de sobrecoxa de frango: polenta rústica frita, filé de sobrecoxa frango ensopado, passata da casa e queijo muçarela gratinado (R$ 90/individual); Galeto Primo Canto - galeto assado e gratinado, acompanhado por agnoline frito (R$ 140/duas pessoas). Mais informações: (27) 99984-9020 e @magazzinofioravante.
  • MANACÁ CAFÉ - Piadina Italiana (pão tipicamente italiano, assado na frigideira) nas versões caprese, de Parma e morango com Nutella (R$ 38/individual); bolinho de chuva de banana com doce de leite + cappuccino da casa (R$ 49/duas pessoas). Mais informações: (27) 99831-3999 e @manaca.cafe.
  • QUEIJARIA CANTO DA ROÇA - Pão com filé mignon, alface, tomate, cebola roxa, queijo e bacon (R$ 29,90/individual). Mais informações: (27) 99866-2035 e 98818-4444 ou @queijariacantodaroca.
  • ROMANHA RESTAURANTE - Lasanha com opções de molhos: bolonhesa, linguiça, carne seca e 4 queijos (R$ 160/duas pessoas). Mais informações: (27) 99877-4105 e @romanha.santateresa.
  • SABOR ITALIANO - Anholóte Frito (recheado de muçarela de búfala, tomate seco, parmesão e manjericão/R$ 69, entrada para compartilhar). Mais informações: (27) 99773-0343 e @saboritalianorestaurante.
  • SANTA SFIHA - Esfiha de pepperoni com provolone (R$ 9,70/unidade); esfiha de pepperoni com tomate seco e champignon (R$ 9,70/unidade). Mais informações: (27) 99912-0056 (Santa Teresa) e (27) 99707-3956 (Santa Maria de Jetibá) ou @santasfiha.
  • SENSE LOUNGE BAR - Costela suína ao vinho branco acompanhada de cuscuz cremoso e finalizada com farofa crocante (R$ 105/duas pessoas). Mais informações: (27) 99626-5874 e @senseloungebar.
  • TOFOLI GELATO - Gelato de pera ao vinho com crocante de pistache (R$ 35/individual). Mais informações:  @tofoli.gelato.
  • UNIC BISTRÔ - Arancini recheado com parmesão, gorgonzola e damasco sobre geleia de cerveja (R$ 65/entrada para compartilhar); Fettuccine al Nero di Seppia (massa artesanal de tinta de lula sobre musseline de abóbora com azeite trufado e camarões VG flambados em Domeq/R$ 147/individual). Mais informações: (27) 99507-9052 e @unicbistro.
  • VALENTINA GELATO E AÇAÍ - Gelatos de sabores variados (R$ 99,90 o quilo). Mais informações: (27) 99899-2424 e @valentina_gelatoeacai. 
  • W.O. FOOD DRINK AND VIEW - Seafood alla vodka com fettuccine (lagosta, camarão, lula e polvo salteados no azeite e finalizados com vodca, molho marinara, creme de leite fresco, manjericão e parmesão/R$ 260/ duas pessoas). Mais informações: (27) 99889-2304 e @wosantateresa.
  • WHITE TIGER DESTILARIA - Pappardelle artesanal ao molho da casa com polpettone (R$ 92/individual). Mais informações: (27) 99985-1907 e @whitetigerdestilaria. 
Gelato da Toffoli Gelato para o Festival Nostra Cucina em novembro de 2024
Gelato de pera ao vinho branco com pistache da Tofoli  Crédito: Festival Nostra Cucina

Oficinas de culinária para crianças

De 23 a 30 de novembro, o festival terá como atração a Cucina Bambino, série de oficinas de culinária voltadas para crianças de 5 a 12 anos, no Senac de Santa Teresa. Nas aulas, que acontecem das 10h às 14h, os pequenos poderão aprender sobre ingredientes, técnicas básicas e pratos típicos da culinária italiana, como pizza e macarrão (colocando a mão na massa). A ação contará com 60 vagas e as inscrições podem ser feitas até 22 de novembro (sexta) no link https://forms.office.com/r/S9czy6SQSv. Mais informações: @nostracucinafestival. 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

SEXTA-FEIRA (22/11)
  • 18h - Presença das garotas Ítalo-teresenses mirins (itinerante)
SÁBADO (23/11)
  • 15h - Banda Brasitália - Rock na Praça, na Rua do Lazer 
  • 18h - Grupo Folklorístico do Circolo Trentino Di Santa Teresa, na Rua do Lazer 
  • 20h - Orquestra Sinfônica do Circolo Trentino (Maestro Luiz Felipe Wolgramm), na Escola Santa Catarina
DOMINGO (24/11)
  • 9h - Presença da realeza ítalo Teresenses (itinerante)
  • 11h - Cantoria italiana na Rua do Lazer
SEXTA-FEIRA (29/11)
  • 18h30 - Presença da Realeza Ítalo-teresenses (itinerante)
SÁBADO (30/11)
  • 18h - Grupo Folklorístico do Circolo Trentino Di Santa Teresa, na Rua do Lazer 
DOMINGO (1/12)
  • 11h - Cantoria Italiana, na Rua do Lazer 
  • 13h30 - Coral Adulto do Circolo Trentino Di Santa Teresa, na Rua do Lazer
  • 14h30 - Coral Infantil do Circolo Trentino Di Santa Teresa, na Rua do Lazer
3º FESTIVAL NOSTRA CUCINA 
Quando: de 22 de novembro a 1º de dezembro de 2024
Onde: em 29 restaurantes de Santa Teresa e região
Preços dos pratos: de R$ 9,70 a R$ 260
Mais informações: @nostracucinafestival.

