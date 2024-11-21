Santa Teresa recebe festival de cozinha italiana; conheça pratos

10 DESTAQUES GASTRONÔMICOS DO FESTIVAL
FETTUCCINE AO VINHO
PARA PETISCAR
COM MUITO QUEIJO
TRIO ITALIANO
RAVIÓLI COM TRUFA
TORTA CREMOSA
POLPETONE SUCULENTO
FRANGO NA CERVEJA
MOLHO MEDITERRÂNEO
RAVIÓLI À CARBONARA
OUTRAS CASAS PARTICIPANTES
- BAR ELITE - Trio Italiano: queijo, polenta frita e linguiça (R$ 80/3 pessoas). Mais informações: (27) 99701-7190 e @bareliteoficial.
- CAFÉ ZANONI - Torta holandesa (R$ 22 a fatia/individual). Mais informações: (27) 99837-3558 e @cafezanoni.
- CANTINA ITALIANA - Medalhão de filé mignon com risoto de cogumelos (R$ 86,80/individual); Posta de salmão com risoto de camarão (R$ 96,80/individual). Mais informações: (27) 99830-2886 e @cantinaitalianarestaurante.
- DECK DA MANGUEIRA - Café Colonial (R$ 69 por pessoa/bufê liberado). Atendimento mediante reserva, aos sábados e domingos. Mais informações: (27) 99994-0805 e @deckdamangueira.
- GIOCONDA CANTINA ITALIANA - Lasagna di costola di manzo brasata e funghi porto bello (R$ 79/individual). Mais informações: 27 99837-9513 e @gioconda.cantinaitaliana. Atendimento por ordem de chegada.
- LATICÍNIO LORENA - Bolinho de feijoada recheado com bacon, couve, linguiça calabresa, banana-da-terra e cobertura crocante de panko (R$ 37/15 unidades/vendido congelado); Pizza de alho-poró com crispy de bacon e muçarela artesanal (massa de fermentação natural/R$ 32 a unidade/vendido congelado). Mais informações: (27) 99978-6846 e @laticiniolorena.
- LAW BURGER - Delação Premiada (releitura do Cacio e Pepe na versão sanduíche): brioche, hambúrguer de 160g envolvido em crosta de pimenta-do-reino, queijo cabaça, parmesão ralado e maionese trufada (R$ 36,90). Mais informações: (27) 99872-0220 e @law_burger.
- MAGAZZINO FIORAVANTE - Polenta parmegiana e filé de sobrecoxa de frango: polenta rústica frita, filé de sobrecoxa frango ensopado, passata da casa e queijo muçarela gratinado (R$ 90/individual); Galeto Primo Canto - galeto assado e gratinado, acompanhado por agnoline frito (R$ 140/duas pessoas). Mais informações: (27) 99984-9020 e @magazzinofioravante.
- MANACÁ CAFÉ - Piadina Italiana (pão tipicamente italiano, assado na frigideira) nas versões caprese, de Parma e morango com Nutella (R$ 38/individual); bolinho de chuva de banana com doce de leite + cappuccino da casa (R$ 49/duas pessoas). Mais informações: (27) 99831-3999 e @manaca.cafe.
- QUEIJARIA CANTO DA ROÇA - Pão com filé mignon, alface, tomate, cebola roxa, queijo e bacon (R$ 29,90/individual). Mais informações: (27) 99866-2035 e 98818-4444 ou @queijariacantodaroca.
- ROMANHA RESTAURANTE - Lasanha com opções de molhos: bolonhesa, linguiça, carne seca e 4 queijos (R$ 160/duas pessoas). Mais informações: (27) 99877-4105 e @romanha.santateresa.
- SABOR ITALIANO - Anholóte Frito (recheado de muçarela de búfala, tomate seco, parmesão e manjericão/R$ 69, entrada para compartilhar). Mais informações: (27) 99773-0343 e @saboritalianorestaurante.
- SANTA SFIHA - Esfiha de pepperoni com provolone (R$ 9,70/unidade); esfiha de pepperoni com tomate seco e champignon (R$ 9,70/unidade). Mais informações: (27) 99912-0056 (Santa Teresa) e (27) 99707-3956 (Santa Maria de Jetibá) ou @santasfiha.
- SENSE LOUNGE BAR - Costela suína ao vinho branco acompanhada de cuscuz cremoso e finalizada com farofa crocante (R$ 105/duas pessoas). Mais informações: (27) 99626-5874 e @senseloungebar.
- TOFOLI GELATO - Gelato de pera ao vinho com crocante de pistache (R$ 35/individual). Mais informações: @tofoli.gelato.
- UNIC BISTRÔ - Arancini recheado com parmesão, gorgonzola e damasco sobre geleia de cerveja (R$ 65/entrada para compartilhar); Fettuccine al Nero di Seppia (massa artesanal de tinta de lula sobre musseline de abóbora com azeite trufado e camarões VG flambados em Domeq/R$ 147/individual). Mais informações: (27) 99507-9052 e @unicbistro.
- VALENTINA GELATO E AÇAÍ - Gelatos de sabores variados (R$ 99,90 o quilo). Mais informações: (27) 99899-2424 e @valentina_gelatoeacai.
- W.O. FOOD DRINK AND VIEW - Seafood alla vodka com fettuccine (lagosta, camarão, lula e polvo salteados no azeite e finalizados com vodca, molho marinara, creme de leite fresco, manjericão e parmesão/R$ 260/ duas pessoas). Mais informações: (27) 99889-2304 e @wosantateresa.
- WHITE TIGER DESTILARIA - Pappardelle artesanal ao molho da casa com polpettone (R$ 92/individual). Mais informações: (27) 99985-1907 e @whitetigerdestilaria.
Oficinas de culinária para crianças
De 23 a 30 de novembro, o festival terá como atração a Cucina Bambino, série de oficinas de culinária voltadas para crianças de 5 a 12 anos, no Senac de Santa Teresa. Nas aulas, que acontecem das 10h às 14h, os pequenos poderão aprender sobre ingredientes, técnicas básicas e pratos típicos da culinária italiana, como pizza e macarrão (colocando a mão na massa). A ação contará com 60 vagas e as inscrições podem ser feitas até 22 de novembro (sexta) no link https://forms.office.com/r/S9czy6SQSv. Mais informações: @nostracucinafestival.
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
- 18h - Presença das garotas Ítalo-teresenses mirins (itinerante)
- 15h - Banda Brasitália - Rock na Praça, na Rua do Lazer
- 18h - Grupo Folklorístico do Circolo Trentino Di Santa Teresa, na Rua do Lazer
- 20h - Orquestra Sinfônica do Circolo Trentino (Maestro Luiz Felipe Wolgramm), na Escola Santa Catarina
- 9h - Presença da realeza ítalo Teresenses (itinerante)
- 11h - Cantoria italiana na Rua do Lazer
- 18h30 - Presença da Realeza Ítalo-teresenses (itinerante)
- 18h - Grupo Folklorístico do Circolo Trentino Di Santa Teresa, na Rua do Lazer
- 11h - Cantoria Italiana, na Rua do Lazer
- 13h30 - Coral Adulto do Circolo Trentino Di Santa Teresa, na Rua do Lazer
- 14h30 - Coral Infantil do Circolo Trentino Di Santa Teresa, na Rua do Lazer
Quando: de 22 de novembro a 1º de dezembro de 2024
Onde: em 29 restaurantes de Santa Teresa e região
Preços dos pratos: de R$ 9,70 a R$ 260
Mais informações: @nostracucinafestival.