Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Melhores momentos

Fest Gastronomia 2024 em fotos: veja cobertura dos 3 dias de evento

Confira galerias de imagens com tudo o que rolou no evento, de 14 a 16 de novembro. Terceira edição está confirmada para julho de 2025
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Novembro de 2024 às 13:53

Fest Gastronomia 2024 bombou e já tem gente com saudades do evento, que tomou conta da área de eventos do Álvares Cabral neste fim de semana. A boa notícia é que ele voltará a acontecer, em 2025, nos dias 11, 12 e 13 de julho. 
Enquanto a terceira edição não chega, fique com a cobertura fotográfica do festival, que ao longo dos dias 14, 15 e 16 de novembro agitou o público com shows de Leoni, Baile do Simonal com Paulo Miklos, Blitz, André Prando, Samba Soul, Cadu Caruzzo, Chorou Bebel, Dona Fran e diversos outros artistas. 

As aulas-show com estrelas da gastronomia, como Bela Gil, Juarez Campos e José Almiro do Churrasqueadas, também vão ficar na memória. Veja a seguir registros dos melhores momentos feitos pelos fotógrafos Pedro Oliver, Arthur Louzada, Vitor Denaday e Cloves Louzada. 

PRIMEIRO DIA - 14/11

Clique no link para acessar a cobertura: https://flic.kr/s/aHBqjBRRXi
Cerimônia do 2º Prêmio HZ Gastrô no Fest Gastronomia 2024
Chefs receberam troféus do 2º Prêmio HZ Gastrô na quinta (14) Crédito: Pedro Oliver

SEGUNDO DIA - 15/11

Clique no link para acessar a cobertura: https://flic.kr/s/aHBqjBRQXz
Show do Baile do Simonal no Fest Gastronomia 2024
Palco Sesc recebeu Baile do Simonal e Paulo Miklos na sexta (15) Crédito: Projetos e Eventos/A Gazeta

TERCEIRO DIA - 16/11

Clique no link para acessar a cobertura: https://flic.kr/s/aHBqjBRXmx
Minitombo da Polenta no Fest Gastronomia 2024
Minitombo da Polenta de Venda Nova agitou a tarde de sábado (16) Crédito: Projetos e Eventos/A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Fest Gastronomia Agfinde Prêmio hz Gastrô
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados