Fest Gastronomia 2024 em fotos: veja cobertura dos 3 dias de evento

O Fest Gastronomia 2024 bombou e já tem gente com saudades do evento, que tomou conta da área de eventos do Álvares Cabral neste fim de semana. A boa notícia é que ele voltará a acontecer, em 2025, nos dias 11, 12 e 13 de julho.
Enquanto a terceira edição não chega, fique com a cobertura fotográfica do festival, que ao longo dos dias 14, 15 e 16 de novembro agitou o público com shows de Leoni, Baile do Simonal com Paulo Miklos, Blitz, André Prando, Samba Soul, Cadu Caruzzo, Chorou Bebel, Dona Fran e diversos outros artistas.
As aulas-show com estrelas da gastronomia, como Bela Gil, Juarez Campos e José Almiro do Churrasqueadas, também vão ficar na memória. Veja a seguir registros dos melhores momentos feitos pelos fotógrafos Pedro Oliver, Arthur Louzada, Vitor Denaday e Cloves Louzada.
PRIMEIRO DIA - 14/11
SEGUNDO DIA - 15/11
TERCEIRO DIA - 16/11
