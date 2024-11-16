Baile do Simonal e aulas de Juarez Campos e José Almiro agitam 2° dia do Fest Gastronomia

Show do Baile Simonal e Paulo Miklos no Fest Gastronomia
O céu limpo proporcionou o cenário perfeito para o segundo dia do Fest Gastronomia, no Clube Álvares Cabral, em Vitória O evento, que é o maior festival de comida, bebida, cultura e lazer do Espírito Santo, ofereceu uma programação repleta de atrações, incluindo aulas-show com os chefs Juarez Campos e José Almiro, além de apresentações musicais de André Prando, Baile do Simonal com Paulo Miklos, Na Intimidade do Samba e Forró Bemtivi.
No Auditório Senac Fecomércio, as aulas-show começaram às 13h, com os chefs Renato Santos e Mariana Salim preparando "Carne de sol com banana-da-terra". Em seguida, a chef Dulci Pogian apresentou a "Charlote de pistache" e, logo após, o chef Igor Trarbach deu uma aula-show com o tema "Restaurante Kairū - Sabores das Paisagens Brasileiras".
E a criançada não ficou de fora! Na Carreta Senac, o chef Bruno Déde ensinou a fazer "mini-hambúrguer infantil" e a chef Vavá Pedroni apresentou sua "pipoca gourmet", seguida pela chef Mariana Salim e Rayssa Cerqueira com "bolinho de pernil com provolone harmonizado com drinque". Além das comidas, também teve aula de "drinques clássicos", conduzida por Rayssa Cerqueira.
No início da noite, o chef Juarez Campos encantou o público com seu "arroz de garoupa salgada com banana da terra e abóbora". O dia de aulas foi encerrado com José Almiro, que é chef especialista em carnes e apresentador do programa "Churrasqueadas" na TV Gazeta. Em entrevista para HZ, Almiro compartilhou como seria um churrasco perfeito para ele.
O segundo dia de evento também contou com muita música boa. No Palco Sunset, DJ Zappie animou os intervalos e teve muito samba com o grupo Na Intimidade do Samba. No Palco Gastrô, Eliahu trouxe sua música ao público, enquanto o Palco Sesc contou com uma apresentação de André Prando.
André Prando no Fest Gastronomia 2024
O Forró Bemtivi preparou o público para a grande atração da noite: Baile do Simonal, com Paulo Miklos. O show contou com os maiores sucessos de ambos os artistas, misturando estilos e ritmos. O público, claro, cantou a plenos pulmões os clássicos animados.
"Da mesma forma que a culinária convive com misturas, o Baile do Simonal é um pouco dessa experiência também, de misturar as coisas, de trazer a nossa cultura", afirmou Simoninha. Ele e seu companheiro de palco no Baile, Max de Castro, compartilharam suas músicas preferidas para cada ocasião. Confira:
A noite encerrou com o pop rock da Banda Trilha. O Fest Gastronomia vai até sábado, dia 16, prometendo ainda mais surpresas e emoções. Os ingressos para o Fest Gastronomia estão à venda no site Zig Tickets (https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024). Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto em qualquer ingresso.
Hoje (16) é o terceiro e último dia do Fest Gastronomia 2024. Confira o que ainda vai rolar:
SÁBADO (16/11)
Abertura dos portões - 11h
- Auditório Senac Fecomércio (aulas-show)
- 13h - "Arroz de siri à moda capixaba", com o chef Bruno Déde (Senac)
- 14h15 - "Bolinho de feijoada", com a chef Vavá Pedroni (Senac)
- 15h30 - "Ussuzukuri de peixe fresco da estação com molho ponzu", com o chef Danilo Faria (Suzushi/Uni Sushi-ya/Mai Yakisoba ya)
- 16h45 - "Como degustar vinhos", com a sommelière, consultora e jornalista Nádia Alcalde (Coluna Entre Vinhos/HZ e podcast Entre Vinhos e Outros)
- 18h - "Verrine musse de café e maracujá", com a chef Evelize Fraga (UVV/Centro Gastronômico Evelize Fraga)
- 19h05 - "Kimchi - Símbolo da culinária coreana", com o chef Caio Maia (Banzai Dekki/Esquina 25 Parrilla & Bar)
- Carreta Senac (aulas-show)
- 13h30 - "Risoto espírito-santense", com a chef Mariana Salim (Senac)
- 15h - "Drinques sem álcool - Mocktails", com Rayssa Cerqueira (Senac)
- 16h30 - "Purê de inhame com paçoca de carne-seca e crispy de banana", com o chef Bruno Déde (Senac)
- 18h30 - "Pirulito de chocolate", com a chef Vavá Pedroni (Senac)
- 20h - "Salada Lorenção", com a chef Mariana Salim (Senac)
- Atrações culturais e musicais:
- Palco Sunset
- Intervalos, a partir das 11h30 - DJ Zappie
- 15h - Minitombo da Polenta de Venda Nova do Imigrante
- 18h - Cadu Caruzzo (cover de Cazuza)
- 23h15 - Back to the Past
- Palco Gastrô
- 13h30 - Serginho MPB
- Palco Sesc
- 16h - Samba Soul
- 21h30 - Banda Blitz
- FEST GASTRONOMIA 2024
- Quando: sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h.
- Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
- Ingressos: R$ 70 (meia entrada e meia solidária mediante doação de 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso.
- Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.
- Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
- Realização: A Gazeta