Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Veja como foi a festa de abertura do Fest Gastronomia 2024

Publicado em
15 nov 2024 às 08:40
Bruno Araújo, Bela Gil, Marcello Moraes e Bruno Passoni
Bruno Araújo (Gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta), a chef Bela Gil, o diretor-geral da Rede Gazeta,  Marcello Moraes,  e o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni: na abertura do Fest Gastronomia 2024 Crédito: Mônica Zorzanelli
Pocou! Foi super prestigiada a festa de abertura do Fest Gastronomia 2024, segunda edição do maior evento do segmento do Espírito Santo, realizado pela Rede Gazeta, nesta quinta-feira (14), no Álvares Cabral. A entrega do prêmio HZ Gastrô, a aula-show com Bela Gil e show de Leoni marcaram o primeiro dia do evento, que segue nesta sexta (15) e sábado (16). 
O chef Juarez Campos foi escolhido a personalidade gastronômica de 2024. Formado em Farmácia, ele foi professor universitário e formou mais de 60 mil alunos. O capixaba atua como cozinheiro profissional há mais de 30 anos. Em 1991, Juarez abriu o restaurante Oriundi. Atualmente comanda a Casa do Chef, onde mantém uma biblioteca com quatro mil volumes. Também é comentarista da CBN Vitória e embaixador da nossa culinária no Brasil e no mundo.
Juarez Campos (Personalidade Gastronômica 2024) e Lethicia Ribeiro (gerente de Entretenimento da Rede Gazeta) Crédito: Mônica Zorzanelli
"Ninguém cozinha para ganhar prêmio, mas é muito bom quando você tem o seu trabalho de 30 anos reconhecido. Sou do tempo que a gastronomia era chamada de culinária. Acompanhei todo o processo de evolução, quando não era nada, e hoje ela é respeitada no mundo. Nunca saí de Vitória e sempre fiz cozinha capixaba. Compartilho esse prêmio com os cozinheiros de 'barriga no fogão' e muita gente não sabe quem são."
Luzia Toledo e Marcus Gregório Serrano (Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória) Crédito: Mônica Zorzanelli
Ricardo Bodevan (Atlântica) , Julia Faria e Davi Faria (Daju Bistrô) Crédito: Mônica Zorzanelli
Pedro Kucht e Juarez Campos (Oriundi) e Júnior Abreu (Chefe da Casa Civil) Crédito: Mônica Zorzanelli
O editor do Se Cuida, Guilherme Silva;  a editora de gastronomia de HZ, Evelize Calmon,  e a editora do HZ Marcella Scaramella Crédito: Mônica Zorzanelli
Ricardo Cabelo e Ivan Bridi (Quintal Parrilla) Crédito: Mônica Zorzanelli
Giliard Ferreira, Leo Davel, Carlos Bittencourt e Guilherme Marchetti Crédito: Mônica Zorzanelli
Julia e Vinícius Cavalcante (Peppe e Eliah) Crédito: Mônica Zorzanelli
Pedro Miranda e Leticia Jorge (Mangalô) Crédito: Mônica Zorzanelli
Carolina Daros e Daniel Perim (Don Camaleone) Crédito: Mônica Zorzanelli
Olívia e José Roberto Podestá Crédito: Mônica Zorzanelli
Rodrigo, Mariana e Cleide Bertazo (Mombee) Crédito: Mônica Zorzanelli
Danilo e Julia Faria (Suzushi) Crédito: Mônica Zorzanelli
Guilherme Real (Huntys) Crédito: Mônica Zorzanelli

