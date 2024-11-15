Veja como foi a festa de abertura do Fest Gastronomia 2024

Pocou! Foi super prestigiada a festa de abertura do Fest Gastronomia 2024,
segunda edição do maior evento do segmento do Espírito Santo, realizado pela Rede Gazeta, nesta quinta-feira (14), no Álvares Cabral. A entrega do prêmio HZ Gastrô,
a aula-show com Bela Gil
e show de Leoni
marcaram o primeiro dia do evento, que segue nesta sexta (15) e sábado (16).
O chef Juarez Campos foi escolhido a personalidade gastronômica de 2024. Formado em Farmácia, ele foi professor universitário e formou mais de 60 mil alunos. O capixaba atua como cozinheiro profissional há mais de 30 anos. Em 1991, Juarez abriu o restaurante Oriundi. Atualmente comanda a Casa do Chef, onde mantém uma biblioteca com quatro mil volumes. Também é comentarista da CBN Vitória e embaixador da nossa culinária no Brasil e no mundo.