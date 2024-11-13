Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música, lazer e comida boa

Confira a programação completa do Fest Gastronomia 2024

Ingressos, atrações musicais, aulas-show, restaurantes e tudo o que você precisa saber para curtir o evento nos dias 14, 15 e 16 de novembro, em Vitória
Evelize Calmon

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 16:26

Mapa final do Fest Gastronomia 2024
Fest Gastronomia 2024 será na área de eventos do Clube Álvares Cabral  Crédito: Projetos e Eventos/Rede Gazeta
Chegou a hora de curtir o Fest Gastronomia, evento realizado por A Gazeta para valorizar a cultura e os sabores do Espírito Santo, nos dias 14,15 e 16 de novembro. Os ingressos custam a partir de R$ 70 (meia) e estão à venda pelo site Zig Tickets, no link que você encontra no final desta matéria. 
O Fest acontecerá na área de eventos do Clube Álvares Cabral, na Capital, com espaços cobertos e vista para a Baía de Vitória.  
Uma megaestrutura foi planejada para garantir o conforto do público nos três dias de programação, que inclui restaurantes, aulas-show com chefs renomados, food trucks, premiação gastronômica, feiras de pequenos produtores e de artesanato, espaço dedicado às Paneleiras de Goiabeiras, área kids e shows musicais imperdíveis.

ATRAÇÕES MUSICAIS 

O line-up musical da primeira noite do evento (14/11) é formado por Leoni, Dona Fran, Chorou Bebel, 522 e DJ Zappie Pimentel. Na sexta (15), o som fica por conta de Baile do Simonal, com Max de Castro, Simoninha e o ex-Titãs Paulo Miklos; André Prando, Banda Trilha, Forró Bemtivi, Eliahu e DJ Zappie na kombi Elza Machine.  
No sábado, último dia de Fest, apresentam-se nos palcos Blitz, Back to the Past, Samba Soul, Cadu Caruzo, Serginho MPB e DJ Zappie, além do minitombo da polenta de Venda Nova

AULAS COM CHEFS RENOMADOS

Estrelas da gastronomia, como Bela Gil, Juarez Campos e José Almiro (Churrasqueadas), lideram a programação de aulas-show no auditório Senac Fecomércio, que terá ainda nomes de destaque na cena local, como Danilo Faria, Evelize Fraga, Caio Maia e Igor Trarbach. A Carreta Senac completa a agenda, com oficinas de coquetelaria, petiscos e cozinha infantil, entre outros temas.  
As aulas de culinária, tanto no auditório como na carreta, estão sujeitas à lotação dos espaços. Não será necessário se inscrever para participar, pois o ingresso do evento já dá acesso à toda a programação. Uma fila será formada na entrada dez minutos antes de cada apresentação, e as aulas do auditório também serão transmitidas nos telões do evento.

RESTAURANTES, FOODTRUCKS E BEBIDAS

Totalmente coberta e climatizada, a praça de alimentação do Fest Gastronomia vai reunir alguns dos melhores restaurantes e docerias do Estado, distribuídos em 11 estandes. Nessa área, os pratos e doces custarão de R$ 20 a R$ 55.  
Além da doceria Mombee e da gelateria Barutti, fazem parte do espaço os restaurantes Daju Bistrô, O Quintal, Peppe, Modéstia às Favas, Don Camaleone, Feirantino Bistrô, Foodies, Mercearia Belmiro e SuzushiClique aqui para conferir os cardápios.  

A praça de alimentação vai contar ainda com a Adega Extraplus, que terá uma seleção de vinhos feita especialmente para a ocasião. As cervejarias capixabas Sea Hop, Big Step e Azzurra também confirmaram presença no evento, que terá ao todo cinco bares. 
Um espaço com food trucks está garantido, e nele o público encontrará opções como empanadas, frango frito, espetinhos, cachorro-quente, crepes e churros. Feiras de cachaça e de pequenos produtores completam o cardápio, com venda de iguarias artesanais e alguns dos melhores cafés capixabas. 
As Paneleiras de Goiabeiras estarão presentes no evento, em um estande exclusivo onde será possível acompanhar ao vivo a confecção de panelas de barro, que estarão disponíveis para venda.   

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

  • ESPAÇOS COBERTOS - Além da praça de alimentação (instalada na antiga sede social do Álvares), do auditório Senac Fecomércio e da Carreta Senac, a área da plateia em frente aos palcos Sesc e Gastrô são cobertas. 
  • INGRESSOS - Na sexta (15) e no sábado (16), a programação será mais extensa, com portões abertos a partir das 11h da manhã. Nesses dias, será possível entrar no evento à tarde e retornar à noite com um único ingresso, mediante o uso de uma pulseira, que deverá ser solicitada à produção na entrada principal do Fest Gastronomia. Também será possível comprar ingressos na hora, em todos os dias de programação.       
  • ENTRADA GRATUITA - Crianças e adolescentes de até 15 anos não pagam entrada no Fest Gastronomia.
  • COPOS TÉRMICOS - Nos três dias de Fest, será permitido entrar com copos térmicos (limitado a um por pessoa). 
  • VINHOS E OUTRAS BEBIDAS - Não será permitido entrar com bebidas no Fest Gastronomia. Haverá fornecimento de água potável.    
  • ESTACIONAMENTO - A utilização das vagas de estacionamento dentro do Álvares Cabral será restrita a sócios do clube e também à produção e aos fornecedores do evento.   

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO FEST GASTRONOMIA 2024

QUINTA-FEIRA (14/11)
Abertura dos portões - 17h 
  • Auditório Senac Fecomércio (aulas-show) 
  • 17h45 - Premiação dos restaurantes ganhadores do 2º Prêmio HZ Gastrô 
  • 19h45 - "Tostada de jaca, Carne de jaca temperada, maionese de castanha e picles de cebola", com a chef, escritora, ativista e apresentadora de TV Bela Gil (GNT) 
  • Carreta Senac (aulas-show)
  • 18h - "Jambalaya vegano e ceviche de abacaxi", com as chefs Mariana Salim e Luciana Dalarmelina (Senac)  
Atrações musicais:
  • Palco Sunset 
  • 17h - DJ Zappie
  • 20h - Chorou Bebel 
  • 23h05 - Dona Fran (rock)
  • Palco Gastrô 
  • 19h30 - Banda 522 (samba)
  • Palco Sesc
  • 21h30 - Leoni
SEXTA-FEIRA (15/11)
Abertura dos portões - 11h
  • Auditório Senac Fecomércio (aulas-show)
  • 13h - "Carne de sol com banana-da-terra", com os chefs Renato Santos e Mariana Salim (Senac)
  • 14h10 - "Inhamada com Socol", com o chef Renato Santos (Senac) 
  • 15h15 - "Charlote de pistache", com a chef Dulci Pogian (D'Dulci)
  • 16h20 - "Restaurante Kairū - Sabores das Paisagens Brasileiras", com o chef e consultor Igor Trarbach (Fugaz Consultoria/Kairū)
  • 17h30 - "Arroz de garoupa salgada com banana-da-terra e abóbora", com o chef Juarez Campos (Casa do Chef Juarez/Oriundi)
  • 19h - Aula de churrasco com o assador José Almiro de Morais, apresentador do programa "Churrasqueadas" (TV Gazeta)
  • Carreta Senac (aulas-show)
  • 13h30 - "Mini-hambúrguer infantil", com o chef Bruno Déde (Senac)  
  • 15h - "Pipoca gourmet", com a chef Vavá Pedroni (Senac)   
  • 16h40 - "Bolinho de pernil com provolone harmonizado com drinque", com a chef Mariana Salim e Rayssa Cerqueira (Senac)  
  • 18h30 - "Torta Caribe", com a chef Vavá Pedroni (Senac)  
  • 20h - "Drinques clássicos", com Rayssa Cerqueira (Senac)   
Atrações musicais:
  • Palco Sunset
  • Intervalos, a partir das 11h30 - DJ Zappie
  • 13h30 - Na Intimidade do Samba
  • 20h - Forró Bemtivi
  • 23h05 - Banda Trilha
  • Palco Gastrô 
  • 12h30 - Eliahu
  • Palco Sesc 
  • 17h - André Prando
  • 21h30 - Baile do Simonal convida Paulo Miklos
SÁBADO (16/11)
Abertura dos portões - 11h
  • Auditório Senac Fecomércio (aulas-show)
  • 13h - "Arroz de siri à moda capixaba", com o chef Bruno Déde (Senac)  
  • 14h15 - "Bolinho de feijoada", com a chef Vavá Pedroni (Senac)  
  • 15h30 - "Ussuzukuri de peixe fresco da estação com molho ponzu", com o chef Danilo Faria (Suzushi/Uni Sushi-ya/Mai Yakisoba ya)
  • 16h45 - "Como degustar vinhos", com a sommelière, consultora e jornalista Nádia Alcalde (Coluna Entre Vinhos/HZ e podcast Entre Vinhos e Outros)
  • 18h - "Verrine musse de café e maracujá", com a chef Evelize Fraga (UVV/Centro Gastronômico Evelize Fraga)
  •  19h05 - "Kimchi - Símbolo da culinária coreana", com o chef Caio Maia (Banzai Dekki/Esquina 25 Parrilla & Bar) 
  • Carreta Senac (aulas-show) 
  • 13h30 - "Risoto espírito-santense", com a chef Mariana Salim (Senac) 
  • 15h - "Drinques sem álcool - Mocktails", com Rayssa Cerqueira (Senac)
  • 16h30 - "Purê de inhame com paçoca de carne-seca e crispy de banana", com o chef Bruno Déde (Senac) 
  • 18h30 - "Pirulito de chocolate", com a chef Vavá Pedroni (Senac)  
  • 20h - "Salada Lorenção", com a chef Mariana Salim (Senac)   
Atrações culturais e musicais:
  • Palco Sunset
  • Intervalos, a partir das 11h30 - DJ Zappie
  • 15h - Minitombo da Polenta de Venda Nova do Imigrante
  • 18h - Cadu Caruzzo (cover de Cazuza)
  • 23h15 - Back to the Past
  • Palco Gastrô
  • 13h30 - Serginho MPB
  • Palco Sesc
  • 16h - Samba Soul
  • 21h30 - Banda Blitz
FEST GASTRONOMIA 2024
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h. 
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. 
Ingressos: R$ 70 (meia entrada e meia solidária mediante doação de 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso. 
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.  
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta. 

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

