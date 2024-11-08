Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tradição italiana

Minitombo da polenta de Venda Nova é confirmado no Fest Gastronomia

Atração principal da Festa da Polenta será apresentada em versão pocket no evento sábado (16), com direito a 150kg da iguaria, coral italiano e carrinho de polenta
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 18:11

Tombo da Polenta em Venda Nova do Imigrante
Tombo é tradição da Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Instagram/ @festadapolenta
Mora na Grande Vitória e nunca teve a oportunidade de assistir ao tradicional Tombo da Polenta de Venda Nova do Imigrante? Então, prepare-se, pois a Festa da Polenta virá até você.
Fest Gastronomia 2024, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro, no Clube Álvares Cabral, está preparando uma versão reduzida do tradicional festejo, trazendo um pedaço da cultura italiana para a capital capixaba.
Marcada para sábado (16), às 15h, a minifesta vai trazer para o evento uma série de atrações, que incluem desde o minitombo da polenta, com 150 kg da iguaria, até a presença do "polentamóvel", um carrinho onde serão preparadas e servidas comidas típicas, como polenta brustolada, linguiça da roça e queijo.

Veja Também

Fest Gastronomia 2024: conheça os restaurantes e docerias do evento

Bela Gil abre programação de aulas-show no Fest Gastronomia 2024

Também fará parte da apresentação o Coral Santa Cecília, que em 2024 celebra 80 anos de história. Conhecido por sua tradição e qualidade vocal, o coral trará a cantarola, composta de canções que evocam a rica herança cultural italiana.
Tarcísio Caliman, presidente da Associação Festa da Polenta (Afepol), expressou sua empolgação em trazer o evento para a capital: 
“Vamos levar para vocês um pouco do que os nossos ‘nonos' trouxeram para o Brasil nas suas malas e em seus corações. Vai ser uma alegria muito grande compartilhar nossa tradição musical e culinária, que fazemos com muito amor e carinho”

SOBRE O FEST GASTRONOMIA

Criado por A Gazeta em 2023, o Fest Gastronomia é um evento multicultural que reúne restaurantes capixabas, chefs consagrados, shows com artistas nacionais e locais, aulas de culinária, degustações, workshops sobre alimentos e bebidas, recreação infantil e várias outras atrações para toda a família.
A segunda edição terá shows de Leoni, Baile do Simonal (com a participação de Paulo Miklos), Blitz e atrações capixabas, como André Prando, Dona Fran, 522, Back to the Past, Chorou Bebel e Forró Bemtivi. 
Além das aulas de chefs consagrados e workshops com especialistas em alimentos e bebidas, o evento contará com uma ampla e confortável praça de alimentação, onde estarão reunidos alguns dos melhores restaurantes do Estado. 

INGRESSOS À VENDA

Os ingressos para o Fest Gastronomia já estão à venda no site Zig Tickets (veja link no final desta matéria). No lote promocional, o bilhete individual, custa, por dia, R$ 60 (meia entrada) ou R$ 120 (inteira). A entrada solidária sai a R$ 60, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível.
O valor do passaporte que dá direito à entrada nos três dias de evento é R$ 140 (preço único). Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto em qualquer ingresso. 

MAPA DO EVENTO 

Mapa do Fest Gastronomia 2024
Fest Gastronomia 2024 acontece na área de eventos do Clube Álvares Cabral  Crédito: Projetos e Eventos/Rede Gazeta
FEST GASTRONOMIA 2024 
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h. 
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. 
Ingressos: R$ 70 (meia/meia solidária mediante 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso. 
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.  
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta. 

Veja Também

Conheça as raízes capixabas de Leoni, que se apresentará no Fest Gastronomia

Evandro Mesquita promete música inédita da Blitz no Fest Gastronomia

Baile do Simonal convida Paulo Miklos para show no Fest Gastronomia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Venda Nova do Imigrante Festa da Polenta Fest Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados