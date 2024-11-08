Minitombo da polenta de Venda Nova é confirmado no Fest Gastronomia

Mora na Grande Vitória e nunca teve a oportunidade de assistir ao tradicional Tombo da Polenta de Venda Nova do Imigrante? Então, prepare-se, pois a Festa da Polenta virá até você.
O Fest Gastronomia 2024, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro, no Clube Álvares Cabral, está preparando uma versão reduzida do tradicional festejo, trazendo um pedaço da cultura italiana para a capital capixaba.
Marcada para sábado (16), às 15h, a minifesta vai trazer para o evento uma série de atrações, que incluem desde o minitombo da polenta, com 150 kg da iguaria, até a presença do "polentamóvel", um carrinho onde serão preparadas e servidas comidas típicas, como polenta brustolada, linguiça da roça e queijo.
Também fará parte da apresentação o Coral Santa Cecília, que em 2024 celebra 80 anos de história. Conhecido por sua tradição e qualidade vocal, o coral trará a cantarola, composta de canções que evocam a rica herança cultural italiana.
Tarcísio Caliman, presidente da Associação Festa da Polenta (Afepol), expressou sua empolgação em trazer o evento para a capital:
“Vamos levar para vocês um pouco do que os nossos ‘nonos' trouxeram para o Brasil nas suas malas e em seus corações. Vai ser uma alegria muito grande compartilhar nossa tradição musical e culinária, que fazemos com muito amor e carinho”
SOBRE O FEST GASTRONOMIA
Criado por A Gazeta em 2023, o Fest Gastronomia é um evento multicultural que reúne restaurantes capixabas, chefs consagrados, shows com artistas nacionais e locais, aulas de culinária, degustações, workshops sobre alimentos e bebidas, recreação infantil e várias outras atrações para toda a família.
A segunda edição terá shows de Leoni, Baile do Simonal (com a participação de Paulo Miklos), Blitz e atrações capixabas, como André Prando, Dona Fran, 522, Back to the Past, Chorou Bebel e Forró Bemtivi.
Além das aulas de chefs consagrados e workshops com especialistas em alimentos e bebidas, o evento contará com uma ampla e confortável praça de alimentação, onde estarão reunidos alguns dos melhores restaurantes do Estado.
INGRESSOS À VENDA
Os ingressos para o Fest Gastronomia já estão à venda no site Zig Tickets (veja link no final desta matéria). No lote promocional, o bilhete individual, custa, por dia, R$ 60 (meia entrada) ou R$ 120 (inteira). A entrada solidária sai a R$ 60, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível.
O valor do passaporte que dá direito à entrada nos três dias de evento é R$ 140 (preço único). Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto em qualquer ingresso.
MAPA DO EVENTO
FEST GASTRONOMIA 2024
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h.
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Ingressos: R$ 70 (meia/meia solidária mediante 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso.
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta.
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h.
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Ingressos: R$ 70 (meia/meia solidária mediante 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso.
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta.