Cozinha vegetal

Bela Gil prepara tostada de jaca em aula no Fest Gastronomia; veja receita

Defensora da alimentação saudável, a chef e apresentadora lotou o auditório Senac/Fecomércio na noite desta quinta-feira (14)
Evelize Calmon

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 07:27

Aula-show da chef e apresentadora Bela Gil no Fest Gastronomia 2024
Bela Gil é uma das principais atrações do Fest Gastronomia 2024 Crédito: Vitor Jubini
Uma receita leve e colorida, feita apenas com ingredientes vegetais, foi o tema da aula-show de Bela Gil na abertura do Fest Gastronomia. O evento, realizado por A Gazeta, acontece até sábado (16) no Clube Álvares Cabral, em Vitória (veja a programação completa no final desta matéria).
Com muito carisma, a chef, apresentadora de TV, escritora e ativista ensinou a fazer tostada de carne de jaca com maionese de castanha e picles de cebola roxa no auditório Senac/Fecomércio, na noite desta quinta-feira (14). Para acompanhar o lanche vegano, Bela preparou um suco refrescante de melancia com maracujá, limão e gengibre.
Durante a apresentação, a chef defendeu a alimentação saudável (sua principal bandeira), deu dicas de culinária (como o truque para disfarçar o polêmico "gosto de sabão" que algumas pessoas sentem no coentro) e interessou-se por um alimento típico dos pomeranos, o brote, comum nas montanhas capixabas e feito sem a adição de farinha de trigo.
"Alimentação saudável é aquela que faz bem para o nosso corpo físico, mental e espiritual, mas não podemos esquecer de que ela também precisa fazer bem para a terra e valorizar o trabalho daqueles que colocam a comida na nossa mesa, principalmente os agricultores familiares. E não é só de quem planta e produz essa comida, porque ela passa por muitas mãos. Também precisamos valorizar o trabalho de cozinheiros e cozinheiras, merendeiros e merendeiras"
"Então o brote é um pão naturalmente sem glúten? É por isso que as tradições nos salvam. Basta a gente olhar para trás e resgatar algumas coisas que a gente fica bem, a nossa saúde volta. Quero experimentar", comentou a chef após ouvir explicações da plateia sobre a iguaria, que poderia substituir o pão de fermentação natural usado como base em sua tostada. 

CONFIRA AS RECEITAS DA AULA

TOSTADA DE JACA
  • Ingredientes:
  • 1 fatia de pão tartaruga
  • 100g de carne de jaca
  • 25g de maionese de castanha
  • 10g de picles de cebola roxa
  • 1g de broto de beterraba
  • 5ml de azeite de oliva
Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite e doure os dois lados do pão. Aqueça a carne de jaca. Transfira o pão para um prato, e acrescente a maionese, seguida pela carne de jaca e o picles. Finalize com o broto de beterraba.
Tostada de carne de jaca com maionese de castanha e picles de cebola Crédito: Vitor Jubini

Veja Também

Arroz de peixe e churrascada marcam 2º dia de aulas-show no Fest Gastronomia

De comida japonesa a doces: o que comer no Fest Gastronomia

CARNE DE JACA TEMPERADA 
Ingredientes:
  • 225g de polpa de tomate
  • 190g de carne de jaca
  • 90g de tomate
  • 40g de cebola picada
  • 20ml de azeite
  • 10g de açúcar mascavo
  • 7g de salsinha picada
  • 2g de sal
  • 5g de alho
  • 0.5g de cominho em pó
  • 0.5g de pimenta do reino moída
Em uma panela grande, aqueça o azeite, e refogue o alho e a cebola até que comecem a dourar. Adicione os tomates picados ao refogado e deixe ferver.
Acrescente o açúcar mascavo, o cominho, a pimenta e o sal. Misture bem. Adicione a carne de jaca e misture até incorporar. Por último, adicione a polpa de tomate, misturando bastante para que incorpore. Cozinhe até o ponto de fervura, acerte o sal, e reserve para esfriar.
MAIONESE DE CASTANHA
Ingredientes:
  • 100g de castanha de caju
  • 30g de água
  • 25ml de azeite de oliva
  • 12ml de sumo de limão
  • 1/2 dente de alho
  • 1 pitada de sal
  • 1 pitada de pimenta do reino moída
Bela ensinou a preparar maionese à base de castanhas de caju Crédito: Vitor Jubini
Modo de preparo:
Em uma tigela, adicione as castanhas e cubra com o dobro de volume de água. Tampe, e deixe descansar por 6 horas, ou ferva por 15 minutos. Quando as castanhas estiverem hidratadas, escorra a água do demolho e enxague-as em água corrente.
Em um liquidificador, adicione os líquidos e os temperos, seguidos pelas castanhas. Quando as castanhas estiverem hidratadas, escorra a água do demolho, e enxague-as em água corrente. Bata tudo até obter uma maionese bem lisa e cremosa.
PICLES DE CEBOLA ROXA
Ingredientes:
  • 100g de cebola roxa
  • 100g de vinagre de maçã
  • 20g de açúcar demerara
  • 5g de beterraba
  • 2g de sal
Retire o miolo esverdeado da cebola, e corte-a em julienne. Em uma panela, adicione os demais ingredientes, aqueça até levantar fervura, e desligue o fogo. Em um recipiente, junte a cebola ao líquido da panela, tampe e deixe esfriar. Armazene no refrigerador.
Aula de Bela Gil lotou a plateia do auditório Senac/Fecomércio Crédito: Vitor Jubini

PROGRAMAÇÃO DE SEXTA E SÁBADO

SEXTA-FEIRA (15/11)
Abertura dos portões - 11h
  • Auditório Senac Fecomércio (aulas-show)
  • 13h - "Carne de sol com banana-da-terra", com os chefs Renato Santos e Mariana Salim (Senac)
  • 14h10 - "Inhamada com Socol", com o chef Renato Santos (Senac) 
  • 15h15 - "Charlote de pistache", com a chef Dulci Pogian (D'Dulci)
  • 16h20 - "Restaurante Kairū - Sabores das Paisagens Brasileiras", com o chef e consultor Igor Trarbach (Fugaz Consultoria/Kairū)
  • 17h30 - "Arroz de garoupa salgada com banana-da-terra e abóbora", com o chef Juarez Campos (Casa do Chef Juarez/Oriundi)
  • 19h - Aula de churrasco com o assador José Almiro de Morais, apresentador do programa "Churrasqueadas" (TV Gazeta)
  • Carreta Senac (aulas-show)
  • 13h30 - "Mini-hambúrguer infantil", com o chef Bruno Déde (Senac)  
  • 15h - "Pipoca gourmet", com a chef Vavá Pedroni (Senac)   
  • 16h40 - "Bolinho de pernil com provolone harmonizado com drinque", com a chef Mariana Salim e Rayssa Cerqueira (Senac)  
  • 18h30 - "Torta Caribe", com a chef Vavá Pedroni (Senac)  
  • 20h - "Drinques clássicos", com Rayssa Cerqueira (Senac)   
Atrações musicais:
  • Palco Sunset
  • Intervalos, a partir das 11h30 - DJ Zappie
  • 13h30 - Na Intimidade do Samba
  • 20h - Forró Bemtivi
  • 23h05 - Banda Trilha
  • Palco Gastrô 
  • 12h30 - Eliahu
  • Palco Sesc 
  • 17h - André Prando
  • 21h30 - Baile do Simonal convida Paulo Miklos

Veja Também

Prêmio HZ Gastrô reúne vencedores na abertura do Fest Gastronomia 2024

Fest Gastronomia: 1° dia teve Bela Gil, show de Leoni, premiações e muito mais

SÁBADO (16/11)
Abertura dos portões - 11h
  • Auditório Senac Fecomércio (aulas-show)
  • 13h - "Arroz de siri à moda capixaba", com o chef Bruno Déde (Senac)  
  • 14h15 - "Bolinho de feijoada", com a chef Vavá Pedroni (Senac)  
  • 15h30 - "Ussuzukuri de peixe fresco da estação com molho ponzu", com o chef Danilo Faria (Suzushi/Uni Sushi-ya/Mai Yakisoba ya)
  • 16h45 - "Como degustar vinhos", com a sommelière, consultora e jornalista Nádia Alcalde (Coluna Entre Vinhos/HZ e podcast Entre Vinhos e Outros)
  • 18h - "Verrine musse de café e maracujá", com a chef Evelize Fraga (UVV/Centro Gastronômico Evelize Fraga)
  •  19h05 - "Kimchi - Símbolo da culinária coreana", com o chef Caio Maia (Banzai Dekki/Esquina 25 Parrilla & Bar) 
  • Carreta Senac (aulas-show) 
  • 13h30 - "Risoto espírito-santense", com a chef Mariana Salim (Senac) 
  • 15h - "Drinques sem álcool - Mocktails", com Rayssa Cerqueira (Senac)
  • 16h30 - "Purê de inhame com paçoca de carne-seca e crispy de banana", com o chef Bruno Déde (Senac) 
  • 18h30 - "Pirulito de chocolate", com a chef Vavá Pedroni (Senac)  
  • 20h - "Salada Lorenção", com a chef Mariana Salim (Senac)   
Atrações culturais e musicais:
  • Palco Sunset
  • Intervalos, a partir das 11h30 - DJ Zappie
  • 15h - Minitombo da Polenta de Venda Nova do Imigrante
  • 18h - Cadu Caruzzo (cover de Cazuza)
  • 23h15 - Back to the Past
  • Palco Gastrô
  • 13h30 - Serginho MPB
  • Palco Sesc
  • 16h - Samba Soul
  • 21h30 - Banda Blitz
FEST GASTRONOMIA 2024
Quando: sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h. 
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. 
Ingressos: R$ 70 (meia entrada e meia solidária mediante doação de 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso. 
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.  
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta. 

Veja Também

Confira a programação completa do Fest Gastronomia 2024

Fest Gastronomia 2024: conheça os restaurantes e docerias do evento

Minitombo da polenta de Venda Nova é confirmado no Fest Gastronomia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Fest Gastronomia Prêmio hz Gastrô
Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

