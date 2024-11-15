Bela Gil prepara tostada de jaca em aula no Fest Gastronomia; veja receita

Uma receita leve e colorida, feita apenas com ingredientes vegetais, foi o tema da aula-show de Bela Gil na abertura do Fest Gastronomia. O evento, realizado por A Gazeta, acontece até sábado (16) no Clube Álvares Cabral, em Vitória (veja a programação completa no final desta matéria).
Com muito carisma, a chef, apresentadora de TV, escritora e ativista ensinou a fazer tostada de carne de jaca com maionese de castanha e picles de cebola roxa no auditório Senac/Fecomércio, na noite desta quinta-feira (14). Para acompanhar o lanche vegano, Bela preparou um suco refrescante de melancia com maracujá, limão e gengibre.
Durante a apresentação, a chef defendeu a alimentação saudável (sua principal bandeira), deu dicas de culinária (como o truque para disfarçar o polêmico "gosto de sabão" que algumas pessoas sentem no coentro) e interessou-se por um alimento típico dos pomeranos, o brote, comum nas montanhas capixabas e feito sem a adição de farinha de trigo.
"Alimentação saudável é aquela que faz bem para o nosso corpo físico, mental e espiritual, mas não podemos esquecer de que ela também precisa fazer bem para a terra e valorizar o trabalho daqueles que colocam a comida na nossa mesa, principalmente os agricultores familiares. E não é só de quem planta e produz essa comida, porque ela passa por muitas mãos. Também precisamos valorizar o trabalho de cozinheiros e cozinheiras, merendeiros e merendeiras"
"Então o brote é um pão naturalmente sem glúten? É por isso que as tradições nos salvam. Basta a gente olhar para trás e resgatar algumas coisas que a gente fica bem, a nossa saúde volta. Quero experimentar", comentou a chef após ouvir explicações da plateia sobre a iguaria, que poderia substituir o pão de fermentação natural usado como base em sua tostada.
CONFIRA AS RECEITAS DA AULA
TOSTADA DE JACA
- Ingredientes:
- 1 fatia de pão tartaruga
- 100g de carne de jaca
- 25g de maionese de castanha
- 10g de picles de cebola roxa
- 1g de broto de beterraba
- 5ml de azeite de oliva
Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite e doure os dois lados do pão. Aqueça a carne de jaca. Transfira o pão para um prato, e acrescente a maionese, seguida pela carne de jaca e o picles. Finalize com o broto de beterraba.
CARNE DE JACA TEMPERADA
Ingredientes:
- 225g de polpa de tomate
- 190g de carne de jaca
- 90g de tomate
- 40g de cebola picada
- 20ml de azeite
- 10g de açúcar mascavo
- 7g de salsinha picada
- 2g de sal
- 5g de alho
- 0.5g de cominho em pó
- 0.5g de pimenta do reino moída
Em uma panela grande, aqueça o azeite, e refogue o alho e a cebola até que comecem a dourar. Adicione os tomates picados ao refogado e deixe ferver.
Acrescente o açúcar mascavo, o cominho, a pimenta e o sal. Misture bem. Adicione a carne de jaca e misture até incorporar. Por último, adicione a polpa de tomate, misturando bastante para que incorpore. Cozinhe até o ponto de fervura, acerte o sal, e reserve para esfriar.
MAIONESE DE CASTANHA
Ingredientes:
- 100g de castanha de caju
- 30g de água
- 25ml de azeite de oliva
- 12ml de sumo de limão
- 1/2 dente de alho
- 1 pitada de sal
- 1 pitada de pimenta do reino moída
Modo de preparo:
Em uma tigela, adicione as castanhas e cubra com o dobro de volume de água. Tampe, e deixe descansar por 6 horas, ou ferva por 15 minutos. Quando as castanhas estiverem hidratadas, escorra a água do demolho e enxague-as em água corrente.
Em um liquidificador, adicione os líquidos e os temperos, seguidos pelas castanhas. Quando as castanhas estiverem hidratadas, escorra a água do demolho, e enxague-as em água corrente. Bata tudo até obter uma maionese bem lisa e cremosa.
PICLES DE CEBOLA ROXA
Ingredientes:
- 100g de cebola roxa
- 100g de vinagre de maçã
- 20g de açúcar demerara
- 5g de beterraba
- 2g de sal
Retire o miolo esverdeado da cebola, e corte-a em julienne. Em uma panela, adicione os demais ingredientes, aqueça até levantar fervura, e desligue o fogo. Em um recipiente, junte a cebola ao líquido da panela, tampe e deixe esfriar. Armazene no refrigerador.
PROGRAMAÇÃO DE SEXTA E SÁBADO
SEXTA-FEIRA (15/11)
Abertura dos portões - 11h
Abertura dos portões - 11h
- Auditório Senac Fecomércio (aulas-show)
- 13h - "Carne de sol com banana-da-terra", com os chefs Renato Santos e Mariana Salim (Senac)
- 14h10 - "Inhamada com Socol", com o chef Renato Santos (Senac)
- 15h15 - "Charlote de pistache", com a chef Dulci Pogian (D'Dulci)
- 16h20 - "Restaurante Kairū - Sabores das Paisagens Brasileiras", com o chef e consultor Igor Trarbach (Fugaz Consultoria/Kairū)
- 17h30 - "Arroz de garoupa salgada com banana-da-terra e abóbora", com o chef Juarez Campos (Casa do Chef Juarez/Oriundi)
- 19h - Aula de churrasco com o assador José Almiro de Morais, apresentador do programa "Churrasqueadas" (TV Gazeta)
- Carreta Senac (aulas-show)
- 13h30 - "Mini-hambúrguer infantil", com o chef Bruno Déde (Senac)
- 15h - "Pipoca gourmet", com a chef Vavá Pedroni (Senac)
- 16h40 - "Bolinho de pernil com provolone harmonizado com drinque", com a chef Mariana Salim e Rayssa Cerqueira (Senac)
- 18h30 - "Torta Caribe", com a chef Vavá Pedroni (Senac)
- 20h - "Drinques clássicos", com Rayssa Cerqueira (Senac)
- Palco Sunset
- Intervalos, a partir das 11h30 - DJ Zappie
- 13h30 - Na Intimidade do Samba
- 20h - Forró Bemtivi
- 23h05 - Banda Trilha
- Palco Gastrô
- 12h30 - Eliahu
- Palco Sesc
- 17h - André Prando
- 21h30 - Baile do Simonal convida Paulo Miklos
SÁBADO (16/11)
Abertura dos portões - 11h
Abertura dos portões - 11h
- Auditório Senac Fecomércio (aulas-show)
- 13h - "Arroz de siri à moda capixaba", com o chef Bruno Déde (Senac)
- 14h15 - "Bolinho de feijoada", com a chef Vavá Pedroni (Senac)
- 15h30 - "Ussuzukuri de peixe fresco da estação com molho ponzu", com o chef Danilo Faria (Suzushi/Uni Sushi-ya/Mai Yakisoba ya)
- 16h45 - "Como degustar vinhos", com a sommelière, consultora e jornalista Nádia Alcalde (Coluna Entre Vinhos/HZ e podcast Entre Vinhos e Outros)
- 18h - "Verrine musse de café e maracujá", com a chef Evelize Fraga (UVV/Centro Gastronômico Evelize Fraga)
- 19h05 - "Kimchi - Símbolo da culinária coreana", com o chef Caio Maia (Banzai Dekki/Esquina 25 Parrilla & Bar)
- Carreta Senac (aulas-show)
- 13h30 - "Risoto espírito-santense", com a chef Mariana Salim (Senac)
- 15h - "Drinques sem álcool - Mocktails", com Rayssa Cerqueira (Senac)
- 16h30 - "Purê de inhame com paçoca de carne-seca e crispy de banana", com o chef Bruno Déde (Senac)
- 18h30 - "Pirulito de chocolate", com a chef Vavá Pedroni (Senac)
- 20h - "Salada Lorenção", com a chef Mariana Salim (Senac)
- Palco Sunset
- Intervalos, a partir das 11h30 - DJ Zappie
- 15h - Minitombo da Polenta de Venda Nova do Imigrante
- 18h - Cadu Caruzzo (cover de Cazuza)
- 23h15 - Back to the Past
- Palco Gastrô
- 13h30 - Serginho MPB
- Palco Sesc
- 16h - Samba Soul
- 21h30 - Banda Blitz
FEST GASTRONOMIA 2024
Quando: sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h.
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Ingressos: R$ 70 (meia entrada e meia solidária mediante doação de 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso.
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta.
Quando: sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h.
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Ingressos: R$ 70 (meia entrada e meia solidária mediante doação de 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso.
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta.