De comida japonesa a doces: o que comer no Fest Gastronomia

É possível experimentar (e saborear) diversas delícias na praça de alimentação Crédito: Fernando Madeira

Diferentes sabores chamam a atenção de quem circula pela praça de alimentação do Fest Gastronomia 2024. Entre os 13 restaurantes que marcam presença no espaço do principal evento de gastronomia do estado, é possível experimentar (e saborear) diversas delícias. Neste ano, os estabelecimentos oferecem pratos a preços que variam entre R$ 20 e R$ 55.

É o caso, por exemplo, do gyoza suíno, do Restaurante Suzushi. O bolinho surgiu há 1.800 anos no norte da China, e foi batizado de jiaozi e é particularmente apreciado no Ano-Novo Lunar. O chef Danilo Faria conta que o gyoza é um prato de origem chinesa que sofreu modificações em sua receita original ao chegar no Japão e se tornou muito popular na região após a Segunda Guerra Mundial por ter um preparo rápido e ser um alimento proteico e nutritivo.

No Restaurante Suzushi é possível experimentar o takoyaki Crédito: Fernando Madeira

"A nossa receita é exclusiva feita com massa fina, recheado com a barriga do porco acrescida de 40% de gordura, nirá e com a crosta estilo Hamamatsu. É macio e suculento por dentro e crocante por fora", conta.

Ja o takoyaki é um bolinho japonês estilo Osaka, inspirado no melhor do street food. "Massa caseira e polvo fresco, pescado no Espírito Santo, com toque de autenticidade. Servido com o molho especial da casa, maionese japonesa e finalizado com katsuobushi (lascas de peixe seco)", diz Danilo.

Para quem é fã de comida nordestina a parada é o Daju Bistrô. A chef Julia Faria conta que criou o prato especialmente para o festival gastronômico.

O prato do Daju Bistrô é uma inpsiração nordestina Crédito: Fernando Madeira

"É um prato que me inspirei na culinária brasileira, com raiz forte no Nordeste. Trouxe a carne seca desfiada na manteiga de garrafa, bolinho de mandioca com queijo e farofinha. Na minha família temos a tradição de criar pratos com a carne seca".

Já um dos pratos do Peppe Restaurante é o sanduíche de parmegiana de frango com pesto. "Criei o prato com o intuito de trazer uma comida tradicional do dia do brasileiro dando uma roupagem um pouco diferente, adequando o prato para este estilo de evento", conta Vinicius Cavalcante.

O sanduíche de parmegiana de frango com pesto é um dos pratos do Peppe Restaurante Crédito: Fernando Madeira

ESTREIA DOS DOCES

A segunda edição do evento também marca a estreia dos doces na praça de alimentação do Fest Gastronomia. Na Mombee Doceria, que ganhou o troféu de melhor na categoria , é a choux cream que faz sucesso. É uma massa fofinha por dentro e levemente crocante por fora.

O doce é feito com uma massa choux que ganha um craquelin (uma massinha de trigo, manteiga e açúcar demerar) no momento de assar, o que traz uma leve crocância. "Recheamos com um creme légère (creme de confeiteiro aerado com creme de leite fresco). Esse é o de baunilha", conta Mariana Bertazo.

A Mombee Doceria trouxe a choux cream para o evento Crédito: Fernando Madeira

O de pistache é recheado com um cremeux au chocolat (creme de chocolate branco com pistache). "A choux é um doce leve e equilibrado. Surpreende pela textura e suavidade". No espaço da doceria também é possível experimentar o famoso bolo gelado, feito de massa chiffon, calda, recheio e cobertura.

Já para quem não abre de um gelato, o destino é a gelateria Barutti, onde você pode experimentar o Brownutti. "É o brownie, que tem uma casquinha crocante por fora com avelãs e bem úmido por dentro, uma bola de gelato e finalizado com uma mini casquinha artesanal com calda de chocolate ou de pistache", conta o gelatier Guilherme Affonso.

Na gelateria Barutti você pode experimentar o Brownutti Crédito: Fernando Madeira