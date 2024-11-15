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Fest Gastronomia: 1° dia teve Bela Gil, show de Leoni, premiações e muito mais

A previsão de chuva não desanimou o público, que compareceu, cantou e aproveitou todas as experiências do festival. Confira o que rolou no primeiro dia
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 08:40

O Fest Gastronomia 2024 começou com muita animação, mesmo com previsão de chuva em Vitória nesta quinta-feira (14). O evento, realizado na área verde do Clube Álvares Cabral, trouxe diversas atrações nacionais e locais, como a aula-show com Bela Gil, Leoni, Chorou Bebel, entre outros.
Logo na abertura dos portões, às 17h, o público já podia sentir a energia do festival. A praça de alimentação estava repleta de opções deliciosas, com pratos preparados por renomados restaurantes locais a preços acessíveis. Além disso, as aulas-show com chefs famosos atraíram muitos curiosos e entusiastas da gastronomia.
Praça de Alimentação - Fest Gastronomia
Praça de Alimentação - Fest Gastronomia Crédito: Vitor Jubini
No Auditório Senac Fecomércio, a noite começou com a premiação dos restaurantes ganhadores do 2º Prêmio HZ Gastrô. A premiação de A Gazeta elege os melhores restaurantes, cafeterias e docerias do Espírito Santo em 13 categorias. O encontro reuniu diversos chefs, proprietários de restaurantes e amantes da culinária capixaba.
O chef Juarez Campos foi escolhido como a personalidade gastronômica de 2024. O capixaba atua como cozinheiro profissional há mais de 30 anos. Em 1991, Juarez abriu o restaurante Oriundi e atualmente comanda a Casa do Chef, onde mantém uma biblioteca com quatro mil volumes. Também é comentarista da CBN Vitória e embaixador da nossa culinária no Brasil e no mundo.
Juarez campos
Chef Juarez Campos foi o homenageado da noite Crédito: Vitor Jubini
Em seguida, a chef, escritora, ativista e apresentadora Bela Gil, conhecida pelo seu trabalho no GNT, ensinou uma receita de tostada de jaca temperada, maionese de castanha e picles de cebola. Em entrevista para HZ ela explicou a escolha do prato:
Durante a aula, Bela Gil abordou a importância de uma alimentação saudável. “A alimentação saudável é aquela que faz bem para o nosso corpo e para nossa mente, mas não podemos esquecer que também precisa fazer bem para a terra, para o solo e precisa valorizar o trabalho daqueles que colocam comida na nossa mesa”.
Bela também falou sobre a necessidade de valorizar a agricultura familiar e todos os profissionais que são responsáveis por fazer a comida chegar à mesa de cada brasileiro. “Para uma alimentação ser integralmente saudável, temos que pensar no nosso planeta e nas outras pessoas também”, completou.
Bela Gil no Fest Gastronomia
Bela Gil no Fest Gastronomia Crédito: Vitor Jubini
Também teve aula-show na Carreta Senac, com as chefs Mariana Salim e Luciana Dalarmelina, que prepararam "jambalaya vegano e ceviche de abacaxi", demonstrando técnicas culinárias inovadoras que conquistaram o público presente.
As atrações musicais também foram um grande destaque. No Palco Sunset, o DJ Zappie abriu a noite, seguido pelo grupo Chorou Bebel. No Palco Gastrô, a Banda 522 apresentou um show de samba, esquentando a noite para o grande destaque do festival: Leoni. No Palco Sesc, o cantor trouxe um repertório que misturou seus maiores sucessos com novas canções, proporcionando momentos emocionantes para todos os presentes. Ele contou para HZ o que gosta de ouvir e seu prato favorito. Confira no vídeo:
Para encerrar a noite, a capixaba Dona Fran chegou ao Palco Sunset com seu rock e estilo inigualável, levantando a galera. Mas calma que ainda não acabou! O Fest Gastronomia vai até sábado, dia 16, com Baile do Simonal (com a participação de Paulo Miklos), banda Blitz e atrações capixabas, como André Prando, além das aulas de chefs consagrados e workshops com especialistas em alimentos e bebidas. O evento conta com uma ampla e confortável praça de alimentação, onde estarão reunidos alguns dos melhores restaurantes do Estado.

Show do Leoni no 1º dia do Fest Gastronomia

Ingressos à venda

Os ingressos para o Fest Gastronomia estão à venda no site Zig Tickets (https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024). Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto em qualquer ingresso.
Criado por A Gazeta em 2023, o Fest Gastronomia é um evento multicultural que reúne restaurantes capixabas, chefs consagrados, shows com artistas nacionais e locais, aulas de culinária, degustações, workshops sobre alimentos e bebidas, recreação infantil e várias outras atrações para toda a família.
Fest Gastronomia 2024
Fest Gastronomia 2024 Crédito: Vitor Jubini

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