Arroz de peixe e churrascada marcam 2° dia de aulas-show no Fest Gastronomia

De arroz de garoupa a churrasco de contrafilé, não faltaram boas receitas, com direito a degustação, no segundo dia de aulas-show do Fest Gastronomia 2024. A maratona culinária reuniu seis chefs ao longo da sexta-feira (15) no auditório Senac/Fecomércio, com vista para a Baía de Vitória, na área de eventos do Clube Álvares Cabral.
Além do chef Juarez Campos, personalidade gastronômica homenageada no 2º Prêmio HZ Gastrô, estiveram no palco o churrasqueiro José Almiro de Morais, do programa Churrasqueadas (Youtube e TV Gazeta), a confeiteira Dulci Pogian (D'Dulci), e os chefs Igor Trarbach (Kairu/Fugaz), Renato Santos e Mariana Salim (Senac).
HOMENAGEM E DEGUSTAÇÃO
Após exaltar as desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras e as Paneleiras de Goiabeiras no 1º Fest Gastronomia, o mestre Juarez Campos dedicou sua apresentação deste ano ao mais célebre moquequeiro do Espírito Santo, Hercílio Alves da Silva Filho, o Pirão.
"Para mim, ele foi um grande embaixador da gastronomia capixaba. Quando eu ainda nem pensava em cozinhar, Pirão já era famoso no Brasil todo, fazia os principais eventos turísticos daqui e todo artista famoso ou craque de futebol que vinha a Vitória comia a moqueca dele", contou o chef, que inspirou-se em uma receita do homenageado: moqueca de garoupa salgada com banana-da-terra e abóbora.
Aula-show de Juarez Campos
"Sinto muito que esse prato praticamente não exista nos restaurantes de moqueca, está desaparecendo", comentou Juarez, enquanto fervilhavam na panela de barro ingredientes de um saboroso arroz de garoupa salgada com banana-da-terra frita e abóbora cozida, servido para toda a plateia no final da aula.
CONTRAFILÉ NA CHURRASQUEIRA
Assim como o chef Juarez, José Almiro de Morais, um dos assadores mais famosos do país, participou do Fest Gastronomia em 2023. Seu tema este ano não poderia ser outro, churrasco, mas a apresentação teve como protagonista um dos cortes bovinos com melhor aproveitamento nas brasas: o contrafilé.
Enquanto o apresentador do Churrasqueadas destrinchava uma peça inteira de carne no palco, eram levados para o fogo bife de chorizo, ancho, ojo de bife e bife de tiras. Ele também explicou sobre a origem de cortes como a bisteca fiorentina e o t-bone, também retirados do contrafilé de boi.
Aula-show de José Almiro (Churrasqueadas)
José Almiro destacou ainda o bom custo-benefício de opções que hoje estão cada vez mais populares nos açougues, como shoulder steak e flat iron. "O flat iron é tão macio quanto o filé mignon, porém mais barato e saboroso", destacou.
Para acompanhar as carnes, o churrasqueiro preparou farofa de banana-da-terra, à base de farinha de milho e coberta com couve picadinha. Quem participou da aula também teve a oportunidade de experimentar.
CARNE-DE-SOL, CHARLOTTE E CEVICHE
No início da tarde de sexta (15), os primeiros chefs a cozinhar no auditório Senac/Fecomércio foram Renato Santos e Mariana Salim, do Senac, que ensinaram o público a preparar carne-de-sol com banana-da-terra.
Em seguida, Dulci Pogian comandou a primeira aula de confeitaria no auditório, com casa cheia, para mostrar passo a passo como se faz charlotte de pistache com frutas vermelhas. O belíssimo bolo de origem inglesa, feito com biscoitos Champagne, teve suas fatias sorteadas para degustação e conquistou elogios.
Aulas-show do Fest Gastronomia 2024
Prestes a inaugurar em Vila Velha seu primeiro restaurante, o Kairu, na Prainha, Igor Trarbach despertou a curiosidade da plateia ao demonstrar técnicas de preparo de um ceviche surpreendente, finalizado com PANCs (plantas alimentícias não convencionais).
A entrada estará no cardápio da casa, com inauguração prevista para o início de 2025, e foi feita com robalo maturado, aguachile de caju, pérolas de tapioca cozidas em tucupi, lâminas de coco fresco em kombujime e óleo verde de salsa, coentro e hortelã.
Neste sábado (16), as aulas-shows serão lideradas pelos chefs Bruno Déde, Vavá Pedroni, Danilo Faria, Evelize Fraga e Bruno Maia. A sommelier e colunista de vinhos do HZ, Nádia Alcalde, também se apresenta no palco, ensinando como degustar vinhos.
PROGRAMAÇÃO DO ÚLTIMO DIA DE FEST GASTRONOMIA
SÁBADO (16/11)
Abertura dos portões - 11h
Abertura dos portões - 11h
- Auditório Senac Fecomércio (aulas-show)
- 13h - "Arroz de siri à moda capixaba", com o chef Bruno Déde (Senac)
- 14h15 - "Bolinho de feijoada", com a chef Vavá Pedroni (Senac)
- 15h30 - "Ussuzukuri de peixe fresco da estação com molho ponzu", com o chef Danilo Faria (Suzushi/Uni Sushi-ya/Mai Yakisoba ya)
- 16h45 - "Como degustar vinhos", com a sommelière, consultora e jornalista Nádia Alcalde (Coluna Entre Vinhos/HZ e podcast Entre Vinhos e Outros)
- 18h - "Verrine musse de café e maracujá", com a chef Evelize Fraga (UVV/Centro Gastronômico Evelize Fraga)
- 19h05 - "Kimchi - Símbolo da culinária coreana", com o chef Caio Maia (Banzai Dekki/Esquina 25 Parrilla & Bar)
- Carreta Senac (aulas-show)
- 13h30 - "Risoto espírito-santense", com a chef Mariana Salim (Senac)
- 15h - "Drinques sem álcool - Mocktails", com Rayssa Cerqueira (Senac)
- 16h30 - "Purê de inhame com paçoca de carne-seca e crispy de banana", com o chef Bruno Déde (Senac)
- 18h30 - "Pirulito de chocolate", com a chef Vavá Pedroni (Senac)
- 20h - "Salada Lorenção", com a chef Mariana Salim (Senac)
- Palco Sunset
- Intervalos, a partir das 11h30 - DJ Zappie
- 15h - Minitombo da Polenta de Venda Nova do Imigrante
- 18h - Cadu Caruzzo (cover de Cazuza)
- 23h15 - Back to the Past
- Palco Gastrô
- 13h30 - Serginho MPB
- Palco Sesc
- 16h - Samba Soul
- 21h30 - Banda Blitz
FEST GASTRONOMIA 2024
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h.
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Ingressos: R$ 70 (meia entrada e meia solidária mediante doação de 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso.
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta.
Quando: 14, 15 e 16 de novembro de 2024.
Horários: quinta-feira (14/11), das 17h à 1h; sexta (15/11) e sábado (16/11), das 12h à 1h.
Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Ingressos: R$ 70 (meia entrada e meia solidária mediante doação de 1kg de alimento não-perecível) e R$ 140 (inteira) por dia. Passaporte para os três dias de evento - R$ 150 (valor único). Entrada gratuita para crianças de até 15 anos acompanhadas pelos pais. Assinantes do Clube A Gazeta terão 20% de desconto na compra de qualquer ingresso.
Vendas: no site Zig Tickets, pelo link: https://www.zig.tickets/eventos/fest-gastronomia-2024.
Mais informações: (27) 99277-8535, e-mail [email protected] e Instagram @festgastronomia.
Realização: A Gazeta.