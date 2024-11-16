Minitombo da polenta faz sucesso no último dia do Fest Gastronomia 2024

Minitombo da polenta no Fest Gastronomia 2024 Crédito: Arthur Louzada

A tradição se repetiu! Pelo segundo ano, um dos pontos altos do Fest Gastronomia , foi o minitombo da polenta. A tradição, cultivada pelos imigrantes italianos, fez sucesso no último dia do principal evento de gastronomia do estado, que acontece neste sábado, no Clube Álvares Cabral, em Vitória.

O minitombo da polenta foi realizado pela Associação Festa da Polenta (Afepol), de Venda Nova do Imigrante, com a participação dos membros da cantarola do Coral Santa Cecília, que completa 80 anos de trabalho com música sacra e do folclore italiano. "São músicas dos nonnos que vieram da Itália", conta Tarcísio Caliman, presidente da Afepol.

Minitombo da polenta no Fest Gastronomia 2024

Os integrantes cantaram músicas que exaltam a herança cultural italiana. O evento também teve o 'polentamóvel' com comidinhas típicas como a polenta brustolada, linguiça da roça e queijo. A rainha e as princesas da Festa da Polenta também participaram da festa.

Sara Vazzoler veio de Castelo para curtir o show da banda Blitz . "Acompanho a banda há alguns anos e nunca tive a oportunidade de assistir ao show, então fiquei muito feliz quando soube da apresentação em Vitória. Cheguei cedo para passar o dia e experimentar as comidas de alguns restaurantes. Sou descendente de italianos e adoro polenta".

Sara Vazzoler aproveitou o evento para comer a polenta de Venda Nova do Imigrante Crédito: Guilherme Sillva

Já Marilene Paschoa, e Vila Velha, também aproveitou na tarde de sábado no Fest Gastronomia. Ela também foi para ver a banda Blitz, além de assistir aulas dos chefs no auditório Senac/Fecomércio , com vista para a Baía de Vitória. "A banda me traz uma memória afetiva. E como cheguei cedo estou vendo a apresentação do minitombo da polenta, é uma cultura muito linda. A polenta está maravilhosa", contou.

Minitombo da polenta no fest Gastronomia

Já o casal Ana Paula e Luciano Ferreira chegaram pela manhã para aproveitar o evento pela primeira vez. "Vim conhecer o evento e experimentar a gastronomia de alguns restaurantes. Eu adoro polenta", contou ela.

Polenta com molho à bolonhesa e queijo parmesão

A iguaria teve cerca de três horas de preparo. "São cerca de 110kg, o que deu algo em torno de 500 porções", explica. Quem esteve presente, teve a oportunidade de degustar o prato típico da cidade da Região Serrana. Foram servidas porções com molho à bolonhesa e queijo parmesão ralado.

Tarcisio Caliman conta que comer polenta é uma tradição centenária entre os imigrantes italianos capixabas. "A polenta sempre foi o alimento para encher a barriga. Comia-se polenta pela manhã com leite, no almoço e no jantar. E o nonno falava: 'Se você não comer polenta, não vai crescer'", recorda.