Tombo da Polenta e Banda Blitz: confira como foi o 3° e último dia do Fest Gastronomia

Público acompanha Banda Blitz no Fest Gastronomia 2024 Crédito: Fernando Madeira

O Fest Gastronomia 2024 se despediu em grande estilo neste sábado (16), no Clube Álvares Cabral, em Vitória, com um encerramento que encantou o público. O último dia do maior festival de comida, bebida, cultura e lazer do Espírito Santo trouxe a tradição capixaba do minitombo da polenta, além de muito samba, rock e um show eletrizante da banda Blitz.

A tradição do Tombo da Polenta, feita em uma versão pocket para o Fest, realizada pela Associação Festa da Polenta (Afepol) de Venda Nova do Imigrante, foi um dos pontos altos do evento. A celebração, que homenageia a herança dos imigrantes italianos, contou com a participação do Coral Santa Cecília, que comemora 80 anos de história.

"São músicas dos nonnos que vieram da Itália", comentou Tarcísio Caliman, presidente da Afepol. Além disso, o 'polentamóvel' atraiu muitos visitantes com delícias típicas como polenta brustolada, linguiça da roça e queijo, enquanto a rainha e as princesas da Festa da Polenta abrilhantaram a celebração.

Minitombo da polenta no Fest Gastronomia 2024 Crédito: Arthur Louzada

A programação gastronômica do último dia foi intensa e diversificada. No Auditório Senac Fecomércio, o público pôde assistir a aulas-show com renomados chefs, começando com "Arroz de siri à moda capixaba" pelo chef Bruno Déde, seguido por "Bolinho de feijoada" da chef Vavá Pedroni, "Ussuzukuri de peixe fresco da estação com molho ponzu" com o chef Danilo Faria, e "Como degustar vinhos" com a sommelière Nádia Alcalde. Em entrevista para HZ, Nádia compartilhou qual o vinho ideal para harmonizar com cada prato:

A programação continuou com a chef Evelize Fraga apresentando "Verrine musse de café e maracujá" e o chef Caio Maia encerrando com "Kimchi - Símbolo da culinária coreana". Na Carreta Senac, as aulas começaram com "Risoto espírito-santense" pela chef Mariana Salim, seguido por "Drinques sem álcool - Mocktails" com Rayssa Cerqueira, "Purê de inhame com paçoca de carne-seca e crispy de banana" do chef Bruno Déde, "Pirulito de chocolate" com a chef Vavá Pedroni, e finalizando com "Salada Lorenção" pela chef Mariana Salim.

A praça de alimentação ofereceu pratos variados de 13 restaurantes renomados a preços acessíveis, entre R$ 20 e R$ 55. Destaque para o gyoza suíno do Restaurante Suzushi e a choux cream da Mombee Doceria, que conquistou o público com sua massa crocante e recheio cremoso.

Sobremesa da Mombee Doceria Crédito: Fernando Madeira

A programação musical começou no Palco Sunset com o DJ Zappie, seguido pelo minitombo da polenta à tarde, Cadu Caruzzo (cover de Cazuza) e a banda Back to the Past fechando a noite. No Palco Gastrô, Serginho MPB se apresentou às 13h30, enquanto no Palco Sesc, Samba Soul subiu ao palco trazendo o melhor do som capixaba.

Samba Soul no Fest Gastronomia 2024 Crédito: Fernando Madeira

“Nós somos da Barra do Jucu, que é um local com uma gastronomia muito marcante. Então é muito gratificante para nós estarmos representando nossa região em um evento como este. A energia das pessoas é incrível e a comida está impecável”, afirmou Raul Mesquita, vocalista do Samba Soul.

Já a banda Blitz, conhecida por seus clássicos que marcaram gerações, nos contou qual o segredo para continuar fazendo sucesso por tantos anos. "A receita de um bom show é mostrar os momentos que já fizemos e o que estamos fazendo. trouxemos o melhor da música e da teatralidade que a Blitz sempre teve", declarou o vocalista Evandro Mesquita. O show foi uma verdadeira celebração, com o público cantando e dançando ao som dos grandes sucessos da banda.

Show da Banda Blitz no Fest Gastronomia