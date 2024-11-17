De vinho a comida coreana: o último dia de aulas-show do Fest Gastronomia

Vinho e comida asiática foram destaque no sábado (16) Crédito: Fernando Madeira

A complexidade de aromas e sabores presentes tanto nos vinhos finos quanto em pratos da culinária asiática marcou a maratona de aulas-show no último dia do Fest Gastronomia 2024 , que tomou conta da área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória, nos dias 14, 15 e 16 de novembro.

No sábado (16), passaram pelo palco do auditório Senac/Fecomércio os chefs Danilo Faria, Caio Maia, Evelize Fraga, Bruno Déde e Vavá Pedroni. A sommelière Nádia Alcalde, que também é colunista do HZ, ensinou a plateia a degustar vinhos, na teoria e na prática.

Em todas as apresentações, assim como nas aulas de sexta-feira (15) , foram servidas ou sorteadas degustações, tanto dos pratos quanto das bebidas.

REFERÊNCIA EM COZINHA JAPONESA

Referência no Estado quando o assunto é cozinha japonesa, o chef Danilo Faria, que comanda o restaurante Suzushi, em Vila Velha, levou para o auditório um peixe inteiro (dentão) fresquíssimo, pescado na divisa do Espírito Santo com a Bahia, para demonstrar a preparação de um carpaccio ao estilo japonês, o ussuzukuri.

Danilo Faria comanda o restaurante Suzushi, bicampeão no Prêmio HZ Gastrô Crédito: Cloves Louzada

Para temperar o pescado, finamente cortado pelo chef Tony Matos, que também atua no Suzushi, Danilo ensinou a preparar molho ponzu, combinação de sumos de laranja e limão, dashi (caldo japonês rico em umami) e shoyu.

Peixe fresco foi cortado ao vivo seguindo técnicas japonesas Crédito: Cloves Louzada

O prato, que faz sucesso no cardápio do restaurante (ganhador do Prêmio HZ Gastrô por dois anos consecutivos), é finalizado com raspas de limão siciliano e wasabi verdadeiro, fresco, ralado na hora.

O chef explicou a diferença entre a planta, que cresce em um microclima específico das montanhas do Japão, e o condimento verdinho que é servido em muitos restaurantes de comida oriental. Saiba mais no vídeo a seguir, em que Danilo esclarece alguns mitos sobre sushi.

VINHO DESCOMPLICADO

Quais as diferenças entre vinho fino e suave? O que é terroir? Como é possível identificar aromas na bebida, harmonizá-la com pratos e avaliar nela aspectos visuais e gustativos?

Nádia Alcalde é sommelière e colunista de vinhos do HZ Crédito: Fernando Madeira

Essas e outras perguntas a respeito da bebida, e um teste olfativo às cegas com uma espectadora, fizeram parte da aula de Nádia Alcalde, que assina a coluna Entre Vinhos, no site HZ.

"Depois que a gente aprende a degustar, vira um caminho sem volta. Passamos a ficar mais atentos a tudo o que colocamos na boca, tentando entender, por exemplo, se uma comida tá mais salgada, se um vinho tem equilíbrio no paladar...O próprio gostei e não gostei já diz muita coisa sobre esse hábito nosso de degustar", comentou Nádia.

Aula-show de Nádia Alcalde

CARDÁPIO ASIÁTICO

Uma viagem pelos sabores da Coreia do Sul e do Japão, com nuances de brasilidade, envolveu o público no auditório Senac/Fecomércio durante a última aula-show do Fest Gastronomia.

Para fechar as apresentações dos chefs em grande estilo, Caio Maia, que comanda o asiático Banzai Dekki, em Vitória, preparou uma variedade de pratos servidos no restaurante.

Caio Maia lidera a cozinha do restaurante asiático Banzai Dekki Crédito: Fernando Madeira

Embora a receita protagonista da aula-show tenha sido a de kimchi, alimento fermentado e condimentado à base de vegetais, típico da Coreia do Sul, Caio fez no palco o que mais ama, cozinhar, e conquistou a plateia com seus rolinhos feitos de massa de harumaki e recheados com salada fria de siri e maionese; sanduíche japonês de filé mignon empanado e molho tonkatsu (sando); arroz frito com kimchi, barriguinha de porco braseada e ovo de codorna confit; e choux cream de banana caramelizada e craquelin de cacau.

Aula-show de Caio Maia

DE VERRINE A BOLINHO

A confeitaria foi novamente fez parte da programação do auditório no sábado (16), com a chef e professora Evelize Fraga ensinando a preparar uma verrine musse de café e maracujá com crumble de coco.

Aula-show de Evelize Fraga

No início da tarde, os chefs Bruno Déde e Vavá Pedroni assumiram a bancada, mostrando, respectivamente, o passo a passo de um arroz de siri e de bolinhos de feijoada recheados com couve refogada.