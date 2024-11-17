Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Com direito a degustação

De vinho a comida coreana: o último dia de aulas-show do Fest Gastronomia

Danilo Faria, Caio Maia, Nádia Alcalde, Evelize Fraga, Bruno Déde e Vavá Pedroni se apresentaram no auditório Senac/Fecomércio
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Novembro de 2024 às 08:29

De vinho a comida coreana: o último dia de aulas-show do Fest Gastronomia
Vinho e comida asiática foram destaque no sábado (16) Crédito: Fernando Madeira
A complexidade de aromas e sabores presentes tanto nos vinhos finos quanto em pratos da culinária asiática marcou a maratona de aulas-show no último dia do Fest Gastronomia 2024, que tomou conta da área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Vitória, nos dias 14, 15 e 16 de novembro.  
No sábado (16), passaram pelo palco do auditório Senac/Fecomércio os chefs Danilo Faria, Caio Maia, Evelize Fraga, Bruno Déde e Vavá Pedroni. A sommelière Nádia Alcalde, que também é colunista do HZ, ensinou a plateia a degustar vinhos, na teoria e na prática.
Em todas as apresentações, assim como nas aulas de sexta-feira (15), foram servidas ou sorteadas degustações, tanto dos pratos quanto das bebidas.  

Veja Também

Fest Gastronomia 2024 em fotos: veja cobertura dos 3 dias de evento

REFERÊNCIA EM COZINHA JAPONESA

Referência no Estado quando o assunto é cozinha japonesa, o chef Danilo Faria, que comanda o restaurante Suzushi, em Vila Velha, levou para o auditório um peixe inteiro (dentão) fresquíssimo, pescado na divisa do Espírito Santo com a Bahia, para demonstrar a preparação de um carpaccio ao estilo japonês, o ussuzukuri. 
Aula-show do chef Danilo Faria no Fest Gastronomia 2024
Danilo Faria comanda o restaurante Suzushi, bicampeão no Prêmio HZ Gastrô Crédito: Cloves Louzada
Para temperar o pescado, finamente cortado pelo chef Tony Matos, que também atua no Suzushi, Danilo ensinou a preparar molho ponzu, combinação de sumos de laranja e limão, dashi (caldo japonês rico em umami) e shoyu.
Aula-show do chef Danilo Faria no Fest Gastronomia 2024
Peixe fresco foi cortado ao vivo seguindo técnicas japonesas Crédito: Cloves Louzada
O prato, que faz sucesso no cardápio do restaurante (ganhador do Prêmio HZ Gastrô por dois anos consecutivos), é finalizado com raspas de limão siciliano e wasabi verdadeiro, fresco, ralado na hora.

Veja Também

Tombo da Polenta e Banda Blitz: confira como foi o 3º e último dia do Fest Gastronomia

O chef explicou a diferença entre a planta, que cresce em um microclima específico das montanhas do Japão, e o condimento verdinho que é servido em muitos restaurantes de comida oriental. Saiba mais no vídeo a seguir, em que Danilo esclarece alguns mitos sobre sushi. 

VINHO DESCOMPLICADO

Quais as diferenças entre vinho fino e suave? O que é terroir? Como é possível identificar aromas na bebida, harmonizá-la com pratos e avaliar nela aspectos visuais e gustativos? 
Aula-show sobre vinhos da sommeliere e colunista de HZ Nádia Alcalde no Fest Gastronomia 2024
Nádia Alcalde é sommelière e colunista de vinhos do HZ Crédito: Fernando Madeira
Essas e outras perguntas a respeito da bebida, e um teste olfativo às cegas com uma espectadora, fizeram parte da aula de Nádia Alcalde, que assina a coluna Entre Vinhos, no site HZ.    
"Depois que a gente aprende a degustar, vira um caminho sem volta. Passamos a ficar mais atentos a tudo o que colocamos na boca, tentando entender, por exemplo, se uma comida tá mais salgada, se um vinho tem equilíbrio no paladar...O próprio gostei e não gostei já diz muita coisa sobre esse hábito nosso de degustar", comentou Nádia. 

Aula-show de Nádia Alcalde

CARDÁPIO ASIÁTICO

Uma viagem pelos sabores da Coreia do Sul e do Japão, com nuances de brasilidade, envolveu o público no auditório Senac/Fecomércio durante a última aula-show do Fest Gastronomia.
Para fechar as apresentações dos chefs em grande estilo, Caio Maia, que comanda o asiático Banzai Dekki, em Vitória, preparou uma variedade de pratos servidos no restaurante. 
Aula-show do chef Caio Maia sobre comida asiática no Fest Gastronomia 2024
Caio Maia lidera a cozinha do restaurante asiático Banzai Dekki Crédito: Fernando Madeira
Embora a receita protagonista da aula-show tenha sido a de kimchi, alimento fermentado e condimentado à base de vegetais, típico da Coreia do Sul, Caio fez no palco o que mais ama, cozinhar, e conquistou a plateia com seus rolinhos feitos de massa de harumaki e recheados com salada fria de siri e maionese; sanduíche japonês de filé mignon empanado e molho tonkatsu (sando); arroz frito com kimchi, barriguinha de porco braseada e ovo de codorna confit; e choux cream de banana caramelizada e craquelin de cacau. 

Aula-show de Caio Maia

Veja Também

Bela Gil prepara tostada de jaca em aula no Fest Gastronomia; veja receita

DE VERRINE A BOLINHO

A confeitaria foi novamente fez parte da programação do auditório no sábado (16), com a chef e professora Evelize Fraga ensinando a preparar uma verrine musse de café e maracujá com crumble de coco. 

Aula-show de Evelize Fraga

No início da tarde, os chefs Bruno Déde e Vavá Pedroni assumiram a bancada, mostrando, respectivamente, o passo a passo de um arroz de siri e de bolinhos de feijoada recheados com couve refogada.  

Aulas de Bruno Déde e Vavá Pedroni

Veja Também

Prêmio HZ Gastrô reúne vencedores na abertura do Fest Gastronomia 2024

Fest Gastronomia: 1° dia teve Bela Gil, show de Leoni, premiações e muito mais

Baile do Simonal e aulas de Juarez Campos e José Almiro agitam 2º dia do Fest Gastronomia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

coreia do sul culinaria Gastronomia Japão Fest Gastronomia Agfinde Prêmio hz Gastrô
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados