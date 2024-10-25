Conheça 5 lugares para acampar pelo Espírito Santo

Camping do Siri, em Marataízes Crédito: Reprodução/Instagram/campingdosiri

Nada melhor que uma conexão profunda com a natureza, concorda? Uma experiência de imersão completa na natureza é o camping, uma opção de hospedagem ao ar livre com baixo custo e muita liberdade e aventura. Hoje vamos indicar cinco lugares que são referência em camping no Espírito Santo:

1) Camping do Siri, Marataízes

Maior camping de praia do Brasil há mais de 40 anos, o Camping do Siri, em Marataízes, oferece excelente infraestrutura de hospedagem para barracas, motor-homes e trailers.

Também oferece chalezinhos de madeira rústica e pousada familiar. Além de recreação infantil no verão, possui tirolesa, arvorismo, restaurante e pizzaria. Fica aberto durante o ano todo e para saber mais informações é só acessar www.campingdosiri.com.

2) Sítio Cantinho do Céu, Pancas

Pra quem prefere uma experiência mais rústica, o Sítio Cantinho do Céu, em Pancas, oferece uma grande área de camping entre árvores com espaço coletivo e também há opção de chalés. Além da vista para a famosa Pedra do Camelo, onde é possível realizar alpinismo, escalada e voos livres de parapente, há trilhas ecológicas à disposição. Para mais informações, o perfil no Instagram é @sitiocantinhodoceupancas.

3) Camping Casarão, Anchieta

Outra área de camping com uma pegada rural, que inclusive possui uma casa centenária como ponto de apoio, é o Camping Casarão, na comunidade de Belo Horizonte, no interior de Anchieta. O local é rodeado por natureza, com um belo lago e muita tranquilidade. Para maiores informações, o perfil no Instagram é @camping.casarao.

Camping Casarão, em Anchieta Crédito: Reprodução/Instagram/@camping.casarao

4) Camping Dunas de Itaúnas, Conceição da Barra

A possibilidade de alugar uma barraca estruturada (com colchão, piso térmico, organizador de objetos e gancho para luz) é o grande diferencial do Camping Dunas de Itaúnas. Uma ótima opção pra quem deseja viver a experiência do acampamento, mas não possui barraca própria. Para maiores informações é só acessar o site www.campingdunas.com.br.

5) Capuba Camping, Serra