Turismo capixaba

De lancha ou escuna, confira 5 passeios náuticos para fazer no Espírito Santo

Há várias rotas marítimas e fluviais para conhecer por outro ponto de vista as belezas de Norte a Sul; tem até opções pet friendly

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 13:01

Giovana Duarte

Colunista

O ES conta com diversos passeios de lancha e escuna Crédito: Giovana Duarte
Além de um litoral lindíssimo, aqui no Espírito Santo temos rios e afluentes com diversas opções de passeio de barco, de Norte a Sul. Seja de lancha ou de escuna, são várias rotas marítimas e fluviais para navegar pelas nossas águas e conhecer nossas belezas por outro ponto de vista! Hoje escolhemos 5 desses passeios, todos equipados com segurança e até com opções pet friendly. Confira:

Volta à Ilha de Vitória

Com início no Píer da Praia do Suá, em Vitória, passando pelas Ruínas Dona Marta (antigo Porto do Sal), Penedo, Cinco Pontes, Ilha das Caieiras, Manguezal (com parada para ouvir o som da natureza), Canal de Camburi e Terceira Ponte, esse passeio tem duração de 4 horas e sai a R$ 159 por pessoa, com serviço de bordo (água e frutas) e apresentação dos atrativos históricos e ambientais com guia de turismo certificado. Para contratar, acessar o perfil @capitaogriloes no Instagram ou através do telefone (27) 99833-5447.
Volta à Ilha de Vitória Crédito: Giovana Duarte

Passeio de barco pelo Rio Benevente, Manguezal e Ruínas de Salinas em Anchieta

Em Anchieta, na Colônia de Pesca (Ancoradouro da Praça dos Imigrantes - próximo ao Santuário Nacional José de Anchieta) saem vários barcos que fazem passeios pelo Rio Benevente, passando pelo Manguezal e indo até as Ruínas de Salinas. Os passeios duram cerca de 3 horas e é importante levar repelente por causa dos insetos nas Ruínas de Salinas. Alguns contatos de barcos que realizam esse passeio:
  • José Carlos Mattos Fernandes (28) 99881-1252
  • Vanessa - @BTGTurismo - (28) 99996-0762
  • Jaldemar Silva Frontino - (28) 99909-0821
  • Capitão Grilo: (27) 99833-5447
Passeio nas Ruínas de Salinas em Anchieta Crédito: Giovana Duarte

Passeio de escuna para a Ilha dos Franceses, em Itapemirim

Na orla de Itaoca, em Itapemirim, há várias escunas que realizam passeios para a Ilha dos Franceses, a 4km da praia. O desembarque é feito em frente à Pedra do Pescador, onde os barcos ficam atracados e os turistas podem tomar banho e mergulhar. A entrada na ilha é proibida, pois a área é monitorada pela Marinha do Brasil. Os passeios duram cerca de 1h40 e algumas embarcações possuem serviço de bordo. Valores entre R$ 30 e R$ 60 por pessoa. Minha indicação para este passeio é com a @escunaleidana no telefone (28) 99902-7469.

Passeio de Escuna pelo Rio Piraquê-Açu, em Aracruz

As embarcações partem do cais do Pontal do Piraquê-Açu, em Santa Cruz, Aracruz, e navegam pelo rio margeado por manguezais, Mata Atlântica e formações rochosas. O passeio dura cerca de 2 horas e a parada no flutuante dura cerca de 1 hora, para que o turista possa mergulhar no rio e apreciar a paisagem. Fica cerca de R$ 40 por pessoa. Minhas indicações são a @naujubarte no telefone (27) 99914-3941 ou com a @princesinhadomarescuna no telefone (27) 99985-1964.
Passeio de Escuna pelo Rio Piraquê-Açu, em Aracruz Crédito: Giovana Duarte

Passeio de barco pelo Rio Doce em Regência Augusta, Linhares

Um passeio lindo em Linhares, com opção de parada na Ilha do Cacau (que fica no meio do Rio Doce) e vai até o encontro das águas do Rio Doce com o mar, a chamada “esquina do Rio Doce com o Atlântico". É pet friendly, ou seja: seu cãozinho pode ir tranquilamente no barco com você. Fica R$ 30 por pessoa (1 hora de passeio) ou R$ 40 (1 hora e meia). Saída do Píer do Centro Ecológico de Regência com o “Seu Preto” através do perfil @regencia_turismo ou pelo telefone (27) 99712-5322.
Passeio de barco pelo Rio Doce em Regência Augusta, Linhares Crédito: Giovana DUarte

Giovana Duarte

Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

