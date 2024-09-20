Caminho das Flores é rota em Pedra Azul que você precisa conhecer

Caminho das Flores, em Pedra Azul, Domingos Martins Crédito: Giovana Duarte

Olá. Inauguro a minha primeira coluna em HZ com um lugar que vale a pena visitar. Você já conhece o Caminho das Flores, rota em Pedra Azul que corta a Rodovia Geraldo Sartório, em São Paulinho do Aracê? Não? Eu te conto!

A rota Caminho das Flores oferece ótimos restaurantes e cafeterias, turismo de experiência na colheita de morangos, cervejaria artesanal e lavandário, além de pousadas aconchegantes.

O nome “Caminho das Flores” faz alusão a Pedra das Flores, que é colada na Pedra Azul e inclusive é de tamanho maior que a mais famosa pedra da região. Possui quase 30 espécies de orquídeas e mais de 50 espécies de bromélias, exclusivas da região.

O Caminho das Flores tem diversas opções de restaurantes Crédito: Giovana Duarte

GASTRONOMIA

A rota Caminho das Flores agrega a culinária do mundo inteiro em seu percurso. Além de gastronomia brasileira de fogão a lenha com o Grão da Terra Restaurante, oferece gastronomia italiana com o Pecato della Montagna, portuguesa com o Delícias de Portugal, argentina com o Cordilhera Mar e Fuego, suíça (com o fondue) com o Aargau, cozinha artesanal com o Alecrin e Passarin Casa, hambúrguer com a Estação São Paulinho e pizza de forno à lenha com Estação Pedra Azul. São 8 restaurantes que vão desde o sistema “pague e coma à vontade” a cardápios a la carte.

Restaurante Grão da Terra, em Domingos Martins Crédito: Giovana Duarte

HOSPEDAGENS

Os estilos de hospedagens da rota Caminho das Flores também são diversos: tem chalés tradicionais como o Gagno, hospedagem com vista para a Pedra Azul como a Estação Pedra Azul, pousada charmosa e romântica como a Lago da Lua e hospedagem estilo fazenda, bem rural como a Aargau. São 4 estabelecimentos que oferecem café da manhã incluso nas diárias, a partir de R$ 460.

ATRATIVOS E PASSEIOS

Uma experiência interessante na rota Caminho das Flores é a Colheita de Morangos no sistema “colha e pague”, disponível em 3 estabelecimentos: Produtos Gagno, Morangos Pizzol e Dolce Lavoro. Por um valor a partir de R$ 25 o quilo, o turista vivencia a colheita da fruta e leva pra casa, além da possibilidade de consumir produtos preparados com as frutas colhidas.

Outro passeio imperdível é no famoso lavandário, que além de muito bonito oferece experiências sensoriais como o sorvete de lavanda e possibilidade de fazer um piquenique entre os campos de lavanda.

A rota Caminho das Flores ainda conta com cervejaria artesanal em ambiente instagramável, a SOS Garden, cafeteria com brunch que é o Alice Flor e Café, empórios com produtos da região para comprar e levar pra casa como Empório Gabi, Wine Bike e Casarão e charcutaria e massas artesanais como o Favoretti e o Cantinho da Massa. Mais uma rota em Pedra Azul que vale a pena conhecer!

Alice Flor e Café, em Domingos Martins Crédito: Giovana Duarte

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