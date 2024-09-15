Onde ver o nascer e pôr do sol na Grande Vitória? Veja lista com 10 locais

Se temos uma certeza na vida é de que o sol nasce - e se põe - para todos. Por isso, não é à toa que muita gente procura lugares e pontos estratégicos para acompanhar esse momento mágico da natureza. Seja na praia ou nas montanhas, é possível sentir essa energia de vários cantinhos do Estado.
Entre pontos famosos, como o Morro do Moreno e o Convento da Penha, até alguns menos explorados, como ‘cantinhos’ em Meaípe e Manguinhos, HZ preparou uma lista para inspirar você, caro leitor, a curtir o início e final de um dia ensolarado.
Confira abaixo 10 locais na Grande Vitória para ver o nascer e pôr do sol:
NASCER DO SOL
1- CURVA DA JUREMA (VITÓRIA)
2- CAMBURI (VITÓRIA)
3- MANGUINHOS (SERRA)
4- MORRO DO MORENO (VILA VELHA)
PÔR DO SOL
5- FONTE GRANDE (VITÓRIA)
6- ILHA DAS CAIEIRAS (VITÓRIA)
7- ORLA DE PORTO DE SANTANA (CARIACICA)
8- CONVENTO DA PENHA (VILA VELHA)
9- BEIRA MAR (VITÓRIA)
10- MEAÍPE - GUARAPARI