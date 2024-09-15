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Onde ver o nascer e pôr do sol na Grande Vitória? Veja lista com 10 locais

Entre pontos famosos, como o Morro do Moreno, e alguns menos explorados, como Meaípe, HZ preparou uma lista para você acompanhar esse momento mágico
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 15 de Setembro de 2024 às 10:00

Pôr do sol da Ilha das Caieiras
Pôr do sol da Ilha das Caieiras Crédito: Reprodução/Instagram/@vanda_lopes1000
Se temos uma certeza na vida é de que o sol nasce - e se põe - para todos. Por isso, não é à toa que muita gente procura lugares e pontos estratégicos para acompanhar esse momento mágico da natureza. Seja na praia ou nas montanhas, é possível sentir essa energia de vários cantinhos do Estado.
Entre pontos famosos, como o Morro do Moreno e o Convento da Penha, até alguns menos explorados, como ‘cantinhos’ em Meaípe e Manguinhos, HZ preparou uma lista para inspirar você, caro leitor, a curtir o início e final de um dia ensolarado.
Confira abaixo 10 locais na Grande Vitória para ver o nascer e pôr do sol:

NASCER DO SOL

1- CURVA DA JUREMA (VITÓRIA)
Nascer do Sol na Curva da Jurema
Nascer do sol na Curva da Jurema Crédito: Instagram/@remarvix
2- CAMBURI (VITÓRIA)
O nascer do sol da Praia de Camburi, em Vitória
O nascer do sol da Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ramon Alves
3- MANGUINHOS (SERRA)
O nascer do sol em Manguinhos, na Serra, é encantador
O nascer do sol em Manguinhos, na Serra, é encantador Crédito: Reprodução/Instagram/@docemanguinhos
4- MORRO DO MORENO (VILA VELHA)
O nascer do sol no Morro do Moreno
O nascer do sol no Morro do Moreno Crédito: Reprodução/Instagram/@mariojuniorjo/@cafeoracaomorrodomoreno

PÔR DO SOL

5- FONTE GRANDE (VITÓRIA)
O pôr do sol no Parque da Fonte Grande é um verdadeiro espetáculo
O pôr do sol no Parque da Fonte Grande é um verdadeiro espetáculo Crédito: Reprodução/Instagram/@tavares.expedicoes
6- ILHA DAS CAIEIRAS (VITÓRIA)
Pôr do sol da Ilha das Caieiras
Pôr do sol da Ilha das Caieras Crédito: Reprodução/Instagram/@vanda_lopes1000
7- ORLA DE PORTO DE SANTANA (CARIACICA)
A orla de Cariacica é um point para assistir o pôr do sol
A orla de Cariacica é um point para assistir o pôr do sol Crédito: Reprodução/Instagram/@rfotosporai/@orladecariacica
8- CONVENTO DA PENHA (VILA VELHA)
Visão do Convento da Penha no pôr do sol
Visão do Convento da Penha no pôr do sol Crédito: Reprodução/Instagram/@visaodrone027
9- BEIRA MAR (VITÓRIA)
Pôr do sol da Baía de Vitória
Pôr do sol da Baía de Vitória Crédito: Jansen Dias Lube
10- MEAÍPE - GUARAPARI
O pôr do sol em Meaípe, Guarapari parece cena de filme
O pôr do sol em Meaípe, Guarapari parece cena de filme Crédito: Evelize Calmon

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