Enoturismo: 4 vinícolas para visitar entre Santa Teresa e Pedra Azul

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TRADIÇÃO TERESENSE

A Cantina Mattiello, em Santa Teresa, é parada obrigatória para quem quer conhecer a produção vinícola na cidade. Por lá, o Tour do Vinho dura cerca de 60 minutos e inclui passeio pela fábrica com guia especializado e degustação (com análise sensorial) de cinco rótulos elaborados no local. O agendamento deve ser feito com antecedência pelo Whatsapp e a visitação só acontece aos sábados e domingos, das 13h às 15h. Valor por pessoa: R$ 60, com uma taça de brinde. Fundada em 1966, a Cantina Mattiello ficou famosa por seus vinhos de mesa e também pelo "vinho de jabuticaba". O portifólio contempla mais de 15 rótulos, incluindo espumantes (método tradicional) e vinhos finos de malbec e outras uvas viníferas. Mais informações: (27) 99908-5282 e @caninamattiello. FOTOS: Reprodução/Instagram

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VINHOS FINOS

Tabocas Vin de Garage, que também produz vinhos finos em Santa Teresa, está aberta a visitação com agendamento prévio para grupos de no mínimo 10 pessoas. No passeio, é possível conhecer um pouco mais sobre todos os processos e os rótulos da marca, como o premiado Cabernet Sauvignon e Vinicius Corbelini é quem recebe e guia os turistas na degustação do novo vinho. O valor é R$ 50 por pessoa e o dia mais indicado para visitar sábado. A colheita da Tabocas acontecerá agora no inverno, então quem for agora vai encontrar os parreirais carregados. Interessados em saber mais sobre o cultivo e os métodos de vinificação, e também em adquirir os vinhos, podem entrar em contato com o próprio Vinícius pelo telefone (27) 99840-7860. A vinícola vende e despacha seus vinhos para todo o Brasil. Mais informações: @tabocasvindegarage A vinícola, que também produz vinhos finos em Santa Teresa, está aberta a visitação com agendamento prévio para grupos de no mínimo 10 pessoas. No passeio, é possível conhecer um pouco mais sobre todos os processos e os rótulos da marca, como o premiado Cabernet Sauvignon e o recém-lançado Alvarinho, do qual já falei aqui, na coluna . O enólogoé quem recebe e guia os turistas na degustação do novo vinho. O valor é R$ 50 por pessoa e o dia mais indicado para visitar sábado. A colheita da Tabocas acontecerá agora no inverno, então quem for agora vai encontrar os parreirais carregados. Interessados em saber mais sobre o cultivo e os métodos de vinificação, e também em adquirir os vinhos, podem entrar em contato com o próprio Vinícius pelo telefone (27) 99840-7860. A vinícola vende e despacha seus vinhos para todo o Brasil. Mais informações: @tabocasvindegarage

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LABIRINTO VERDE

Em Marechal Floriano, nas proximidades de Pedra Azul, fica a vinícola Gardin Rubert, que oferece uma estrutura bem bacana para visitação. Lá são cultivados oito tipos diferentes de uvas, entre americanas e híbridas, que originam diversos estilos de vinho secos e suaves. A vinícola também produz dois destilados, uma grappa e o primeiro conhaque do Espírito Santo. O atendimento acontece de quinta até domingo e nos feriados, das 10h às 17h, e não há necessidade de agendamento prévio - somente para grupos maiores. A visita também não é cobrada, e você pode escolher na hora o que vai degustar, entre as taças que custam de R$ 14 a R$ 22. A paisagem do local é de tirar o fôlego, há diversos jardins e outros tipos de plantação, como a de noz-pecã. O labirinto de cerca viva é um show à parte para os turistas. Mais informações: (27) 99983-4855 e @vinicolagardinrubert.

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PAISAGEM EUROPEIA