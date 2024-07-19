Enoturismo: 4 vinícolas para visitar entre Santa Teresa e Pedra Azul

Quem é adepto do enoturismo e curte viajar para destinos onde há vinícolas, passear pelos parreirais carregados de uvas, degustar vinhos frente a frente com os produtores e aprender sobre os processos de vinificação, já não precisa mais sair do Espírito Santo.
Nossas vinícolas, que até pouco tempo se limitavam a apenas produzir vinhos, estão se estruturando cada vez mais para receber turistas interessados na bebida. Nas montanhas capixabas, tanto em Santa Teresa como na região de Pedra Azul, já existem rotas específicas, compostas de vinícolas com atrativos diversos.
Por estarem localizadas muito próximas à Capital, Vitória, fica fácil fazer um bate-e-volta até esse locais e aproveitar bastante, em apenas um dia, tudo o que oferecem. Veja na lista abaixo quatro dicas e programe o seu passeio para conhecer, na origem, os principais vinhos capixabas.
4 VINÍCOLAS PARA CONHECER NO ES
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TRADIÇÃO TERESENSE
A Cantina Mattiello, em Santa Teresa, é parada obrigatória para quem quer conhecer a produção vinícola na cidade. Por lá, o Tour do Vinho dura cerca de 60 minutos e inclui passeio pela fábrica com guia especializado e degustação (com análise sensorial) de cinco rótulos elaborados no local. O agendamento deve ser feito com antecedência pelo Whatsapp e a visitação só acontece aos sábados e domingos, das 13h às 15h. Valor por pessoa: R$ 60, com uma taça de brinde. Fundada em 1966, a Cantina Mattiello ficou famosa por seus vinhos de mesa e também pelo "vinho de jabuticaba". O portifólio contempla mais de 15 rótulos, incluindo espumantes (método tradicional) e vinhos finos de malbec e outras uvas viníferas. Mais informações: (27) 99908-5282 e @caninamattiello. FOTOS: Reprodução/Instagram
2
VINHOS FINOS
A vinícola Tabocas Vin de Garage, que também produz vinhos finos em Santa Teresa, está aberta a visitação com agendamento prévio para grupos de no mínimo 10 pessoas. No passeio, é possível conhecer um pouco mais sobre todos os processos e os rótulos da marca, como o premiado Cabernet Sauvignon e o recém-lançado Alvarinho, do qual já falei aqui, na coluna. O enólogo Vinicius Corbelini é quem recebe e guia os turistas na degustação do novo vinho. O valor é R$ 50 por pessoa e o dia mais indicado para visitar sábado. A colheita da Tabocas acontecerá agora no inverno, então quem for agora vai encontrar os parreirais carregados. Interessados em saber mais sobre o cultivo e os métodos de vinificação, e também em adquirir os vinhos, podem entrar em contato com o próprio Vinícius pelo telefone (27) 99840-7860. A vinícola vende e despacha seus vinhos para todo o Brasil. Mais informações: @tabocasvindegarage
3
LABIRINTO VERDE
Em Marechal Floriano, nas proximidades de Pedra Azul, fica a vinícola Gardin Rubert, que oferece uma estrutura bem bacana para visitação. Lá são cultivados oito tipos diferentes de uvas, entre americanas e híbridas, que originam diversos estilos de vinho secos e suaves. A vinícola também produz dois destilados, uma grappa e o primeiro conhaque do Espírito Santo. O atendimento acontece de quinta até domingo e nos feriados, das 10h às 17h, e não há necessidade de agendamento prévio - somente para grupos maiores. A visita também não é cobrada, e você pode escolher na hora o que vai degustar, entre as taças que custam de R$ 14 a R$ 22. A paisagem do local é de tirar o fôlego, há diversos jardins e outros tipos de plantação, como a de noz-pecã. O labirinto de cerca viva é um show à parte para os turistas. Mais informações: (27) 99983-4855 e @vinicolagardinrubert.
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PAISAGEM EUROPEIA
Outra vinícola situada nas proximidades de Pedra Azul, e que tem dado o que falar pela qualidade de seus rótulos, é a Carrereth, especializada em vinhos finos com o plantio de Sauvignon Blanc, Merlot, Cabernet Sauvignon e Marselan. A colheita de algumas uvas está prevista para este inverno, e é possível agendar uma visita ao parreiral, que é lindo e se assemelha a paisagens europeias. A Carrereth é uma vinícola recente, fundada em 2016 com foco, desde sempre, na produção de uvas de qualidade. Com isso, a empresa vem crescendo aos poucos e implantou recentemente uma área de recepção e uma cantina para comercialização de seus produtos, que devem ficar prontos para venda em breve. O contato pode ser feito diretamente com o proprietário, Rodolpho Carrereth, que cuida do agendamento das visitas, pelo (27) 99239-2750. Mais informações: @vinicolacarrereth.