Uva típica de Portugal, Alvarinho começa a ser cultivada no ES

A Alvarinho adaptou-se ao Vale do Tabocas, em Santa Teresa Crédito: Nádia Alcalde

A Alvarinho é uma uva típica de Portugal muito famosa no Minho, região daquele país onde são produzidos os Vinhos Verdes. A vizinha Espanha até hoje bate o pé na tentativa de reivindicar a origem da casta, alegando ser oriunda da Galiza, onde também é muito cultivada - e lá leva o nome de Albariño.

A origem exata ainda está em discussão, mas é certo que a uva adaptou-se também a outras localidades, inclusive ao Brasil e, mais recentemente, ao terroir capixaba. Ainda que não programado, como explicarei adiante, o plantio dessa casta acaba de dar certo em Santa Teresa, onde foi realizada, nesta semana, a primeira colheita de Alvarinho da Região Sudeste.

A responsável pelo cultivo é a vinícola Tabocas, referência na elaboração de vinhos finos no Espírito Santo. O mais interessante é que não se trata de uma produção planejada ou de um desejo dos produtores em plantá-la, mas sim de um acidente em que houve confusão na aquisição da cepa.

Isso é muito comum no mundo do vinho, e talvez a história da Merlot no Chile seja o caso mais emblemático envolvendo esse tipo de conflito. Sabe-se hoje que o que era anteriormente plantado lá como Merlot sempre foi, na verdade, Carmenère. Digamos que aqui também foi mais ou menos assim.

O viticultor e enólogo da Tabocas, Vinicius Corbellini, conta que a ideia inicial era ampliar o cultivo de Malbec. Após adquirir as mudas junto a uma empresa certificada, o produtor iniciou o plantio. “Passou um tempo e começamos a achar tudo meio estranho, pois a uva parecia não amadurecer por completo, só ficava branca. Foi quando investigamos e descobrimos que se tratava de Alvarinho”, conta.

Cultivo de uva Alvarinho em Santa Teresa

PLANTAÇÃO

A plantação conta com duas mil mudas, irrigadas por gotejamento e conduzidas pelo sistema espaldeira - que é quando as vinhas ficam em posição vertical recebendo uma maior incidência solar. A Alvarinho é uma uva de baixa produção, com cachos bem pequenos.

Percebe-se na planta que há muitas folhas e uma produtividade menor se comparada à Cabernet Sauvignon. A casca da Alvarinho é bem grossa, o que favorece uma resistência a fungos e outras doenças. As uvas são bem doces, e têm uma acidez característica.

"Passou um tempo e começamos a achar tudo meio estranho, pois a uva parecia não amadurecer por completo, só ficava branca. Foi quando descobrimos que se tratava de Alvarinho." Vinicius Corbellini - Viticultor e enólogo

No geral, os vinhos elaborados com Alvarinho são ideais para serem bebidos jovens e frescos, embora a uva também tenha estrutura para ser vinificada com passagem por madeira, como preferem alguns produtores.

Vinicius deve elaborar um vinho mais simples. “Os vinhos de Alvarinho são delicados e perfumados, e vamos tentar preservar todos os aromas da fruta. Mesmo sendo um branco, ele apresenta uma quantidade alta de taninos e isso já traz muita estrutura também”, explica.

PRÓXIMOS PASSOS

Após a colheita, as uvas passarão pelo processo de desengace - que consiste na separação das bagas (grão da uva) do engaço (esqueleto de sustentação do cacho) antes do esmagamento das frutas. Em seguida, terá início a fermentação, que é onde a mágica acontece.