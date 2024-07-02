Top Five 2024: conheça vinhos premiados de feira realizada em Vitória

O prêmio Top Five da Expovinhos Vitória, feira que acontece esta semana, nos dias 3 e 4 de julho, na área de eventos do Clube Álvares Cabral, contempla os cinco melhores vinhos da feira em seis categorias.
A seleção dos premiados foi feita por um júri especializado, formado por 14 jurados (entre eles a colunista que vos escreve) que degustaram às cegas, nesta terça-feira (2), 120 amostras enviadas previamente pelos expositores do evento.
Tinto do Velho Mundo, Branco do Velho Mundo, Tinto do Novo Mundo, Branco do Novo Mundo, Espumante e Vinho de Sobremesa são as classificações do Top Five, e todos os rótulos premiados serão oferecidos para degustação ao longo dos dois dias de feira.
Veja a seguir a lista completa com os 30 vinhos premiados pelo Top Five da Expovinhos Vitória 2024.
VINHO BRANCO DO NOVO MUNDO
- CLOUDY BAY SAUVIGNON BLANC - Nova Zelândia. Safra: 2021
- PAILIMO GRAN RESERVA - Marchigue, Valle Colchagua/Chile. Uva: Chardonnay. Safra: 2022
- PENEDO BORGES SELECCIÓN DE PARCELAS CHARDONNAY - Lujan de Cuyo, Argentina. Safra: 2022
- SALTON VIRTUDE - Campanha Gaúcha, Brasil. Uva: Chardonnay. Safra: 2022
- CABALO DORADO GRAN RESERVA - Valle Colchagua, Chile. Safra: 2022
VINHO BRANCO DO VELHO MUNDO
- MONTES DE LÁ PRIVATE COLLECTION - Grande Porto, Alentejo, Portugal. Uva: Chardonnay. Safra: 2022
- CONDE DE CANTANHEDE BRANCO RESERVA BAGA - Adega de Cantanhede, Bairrada, Portugal. Safra: 2021
- CASTELO DE AZURARA BRANCO GRANDE RESERVA ENCRUZADO - Adega de Mangualde, Dão, Portugal. Safra: 2021
- MARQUESA DE ALORNA GRANDE RESERVA - Tejo, Portugal. Safra: 2021
- P. PECINA COSECHA - Rioja, Espanha. Uva: Viura. Safra: 2021
ESPUMANTE
- SALTON OURO BRUT ROSÉ - Serra Gaúcha, Brasil. Uvas: Chardonnay, Pinot Noir
- CHAMPAGNE PERRIER JOUET GRAND BRUT - França. Uvas: Chardonnay, Pinot Meunier e Pinot Noir
- CALVET CELEBRATION BRUT - França. Uva: Colombard
- VÉRTICE MILLÉSIME - Douro, Portugal. Safra: 2015
- ALUD BRANCO - Bardajoz, Espanha. Uvas: Padina, Eva. Safra: 2023.
VINHO DE SOBREMESA
- TERRAZAS RESERVA SINGLE EL YAIMA COSECHA TARDIA - Argentina. Uva: Petit Manseng. Safra: 2019
- COROA DE REI PORTO RUBY - Poças, Portugal. Uvas: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta roriz, Tinta Barroca e Tinto Cão
- CONDE DE CANTANHEDE LICOROSO RESERVA DOS SÓCIOS - Adega de Cantanhede, Bairrada. Licoroso
- QPA BRANCO EXTRA DRY - Quinta da Pedra Alta, Douro, Portugal. Uvas: Codega de Larinho, Gouveio, Rabigato, Vinhas Velhas e Viosinho
- COUSIÑO MACUL LATE HARVEST - Valle del Maipo, Chile. Uva: Riesling.
VINHO TINTO DO VELHO MUNDO
- NUMATHIA - Espanha. Uva: Tina de Touro. Safra: 2017
- DOMINIO DE LA ABADESA - Reserva Ontañon, Espanha. Uva: Tempranillo. Safra: 2018
- RAMÓN BILBAO CRIANZA - Rioja, Espanha. Uva: Tempranillo. Safra: 2019
- PORTA DA RAVESSA TINTO GRANDE ESCOLHA - Adega de Redondo, Alentejo, Portugal. Uvas: Touriga Nacional, Syrah, Cabernet Sauvignon, Touriga Franca e Tinto. Safra: 2017
- SENHORIO PECINA GRAN RESERVA RIOJA - Espanha. Uvas: Tempranillo, Graciano e Garnacha. Safra: 2014.
VINHO TINTO DO NOVO MUNDO
- GARIBALDI VG MARSELAN - Serra Gaúcha, Brasil. Uva: Marselan. Safra: 2022
- SALTON TALENTO - Campanha Gaúcha, Brasil. Uva: Cabernet Sauvignon, Merlot e Tannat. Safra: 2020
- VINHO NACIONAL TINTO BENILDO PERINI - Serra Gaúcha, Vale Trentino, Brasil. Uva: Cabernet Sauvignon, Tannat, Alicante Bouschet, Cabernet Franc e Merlot. Safras 2014, 2018 e 2020
- TORO DE PIEDRA RINCÓN DE LOS VIENTOS - Curicó, Chile. Uva: Cabernet Sauvignon. Safra: 2020
- SANTA EMA AMPLUS CARIGNAN - Valle del Maule, Chile. Uva: Carignan, Safra: 2016.
14ª EXPOVINHOS VITÓRIA
Quando: 3 e 4 de julho de 2024 (quarta e quinta-feira), das 18h às 23h
Onde: Ilha Buffet, na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.100, Bento Ferreira, Vitória
Ingressos: a partir de R$ 170 (com taça inclusa + taxas), à venda pelo site Le Billet ou sem taxas nas lojas físicas Origens e Óticas Diniz da Grande Vitória
Realização: Sistema Fecomércio/ES e Rota Eventos.
Com informações de Evelize Calmon.