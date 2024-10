Muito além do surfe: o que fazer em Regência, distrito de Linhares

Regência, em Linhares, tem roteiro turístico diferenciado no Norte do ES. Crédito: Giovana Duarte

Você já conhece Regência Augusta, em Linhares? Quando falamos em Regência logo vem à nossa mente o mar super agitado, ideal para a prática de surfe. Mas a "Vila Mágica", como é chamado o distrito que está situado na foz do Rio Doce, é muito mais do que as melhores ondas do Espírito Santo e uma das melhores do Brasil.

Passeio pelo Rio Doce

No topo da minha lista de coisas para fazer em Regência, o passeio pelo Rio Doce, entrando no afluente Entre Rios e indo até o encontro do rio com o mar, é emoção pura. Fui com o “Seu Preto”, cujo telefone de contato está anotado numa plaquinha do Píer do Centro Ecológico. O passeio sai de R$ 30 (1h de passeio) a R$ 40 por pessoa (1h e meia de passeio). O Instagram do Seu Preto é @regencia_turismo.

Passeio pelo Rio Doce, em Regência. Crédito: Giovana Duarte

Watu Meliponário

A história desse Meliponário, espaço dedicado a conservar abelhas sem ferrão, é muito emocionante. Após o rompimento da barragem, a família do Tunay, que vivia da pesca, ficou sem ter de onde tirar seu sustento.

Através da ajuda de uma associação, que recebeu parte da doação do cachê da banda Pearl Jam (que doou seu cachê em 2015 para as vítimas do rompimento da barragem), ele montou o Watu Meliponário. O local recebe visitas mediante agendamento através do telefone (27) 99698-2976 ou pelo Instagram @watu_abelhasemferrao.

Watu Meliponário, em Regência. Crédito: Giovana Duarte

Oficina de Casaca

Por R$ 90 você pode fazer e levar sua casaca personalizada com a Oficina de Casaca com Rodrigo Caliman no Ateliê Orelha de Pau, na rua da praia em Regência. Além de ser uma aula de arte divertida, você leva pra casa uma boa lembrança da viagem. Contato no Instagram: @atelieorelhadepau.

Oficina de Casaca com Rodrigo Caliman, em Regência. Crédito: Giovana Duarte

Centro Ecológico de Regência

Localizado em frente ao Píer do Rio Doce e perto do Farol da Vila, o Centro Ecológico de Regência é sede de apoio do Projeto Tamar e abriga exposições arqueológicas, como uma ossada completa de uma baleia jubarte e uma réplica da tartaruga-de-couro, que possui quase 2 metros. Fiquei encantada com o cajueiro gigante e a Trilha do Porto, cuja entrada fica ao lado do Píer. Abre de terça a sexta de 8h às 17h e sábados, domingos e feriados de 9h às 17h. A entrada é gratuita.

Centro Ecológico de Regência. Crédito: Giovana Duarte

