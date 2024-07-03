Marcos Palmeira publica foto em Linhares com Malu Mader em gravação de 'Renascer'

Interpretando os papéis de Zé Inocêncio (Marcos Palmeira) e Aurora (Malu Mader), na legenda o ator escreveu: "Zé Inocêncio visitando as terras da Aurora, em Linhares, focado em implementar a agrofloresta. E eu aproveitando pra colocar o papo em dia com a Malu. Só alegria!"

Ainda no enredo, Aurora conhece Zé Inocêncio (Marcos Palmeira) em Ilhéus, na Bahia, e pede a ajuda dele para ter uma plantação de cacau em sua própria fazenda em Linhares, e aí que o romance começa. Confira o post completo abaixo: