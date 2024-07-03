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Ai, que capixabas!

Marcos Palmeira publica foto em Linhares com Malu Mader em gravação de 'Renascer'

Dupla será par romântico em novela da TV Globo. Gravações foram realizadas em uma fazenda de cacau no Norte do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 17:05

Marcos Palmeira e Malu Mader serão par romântico na novela da TV Globo 'Renascer'
Marcos Palmeira e Malu Mader serão par romântico na novela da TV Globo 'Renascer' Crédito: Reprodução/Instagram
Na tarde desta quarta-feira (3), o ator Marcos Palmeira fez uma publicação no Instagram ao lado da atriz Malu Mader em gravação da novela 'Renascer', diretamente de Linhares. Fora da TV há seis anos, Malu retorna com o papel de investidora de uma fazenda do Espírito Santo. Na trama, a dupla se aproxima e vive um par romântico nas terras do ES. 
Interpretando os papéis de Zé Inocêncio (Marcos Palmeira) e Aurora (Malu Mader), na legenda o ator escreveu: "Zé Inocêncio visitando as terras da Aurora, em Linhares, focado em implementar a agrofloresta. E eu aproveitando pra colocar o papo em dia com a Malu. Só alegria!"
Ainda no enredo, Aurora conhece Zé Inocêncio (Marcos Palmeira) em Ilhéus, na Bahia, e pede a ajuda dele para ter uma plantação de cacau em sua própria fazenda em Linhares, e aí que o romance começa. Confira o post completo abaixo:

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