Marcos Palmeira publica foto em Linhares com Malu Mader em gravação de 'Renascer'

Na tarde desta quarta-feira (3), o ator Marcos Palmeira fez uma publicação no Instagram ao lado da atriz Malu Mader em gravação da novela 'Renascer', diretamente de Linhares. Fora da TV há seis anos, Malu retorna com o papel de investidora de uma fazenda do Espírito Santo. Na trama, a dupla se aproxima e vive um par romântico nas terras do ES.
Interpretando os papéis de Zé Inocêncio (Marcos Palmeira) e Aurora (Malu Mader), na legenda o ator escreveu: "Zé Inocêncio visitando as terras da Aurora, em Linhares, focado em implementar a agrofloresta. E eu aproveitando pra colocar o papo em dia com a Malu. Só alegria!"
Ainda no enredo, Aurora conhece Zé Inocêncio (Marcos Palmeira) em Ilhéus, na Bahia, e pede a ajuda dele para ter uma plantação de cacau em sua própria fazenda em Linhares, e aí que o romance começa. Confira o post completo abaixo: