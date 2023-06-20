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Memórias

Do Bar do Bigode à Praia dos Namorados: 5 lembranças de Marcos Palmeira no ES

Homenageado da edição de 30 anos do Festival de Cinema de Vitória, o ator falou sobre a gravação do filme "O Amor Está no Ar", na década de 1990, das delícias da culinária capixaba e das belezas de Guarapari
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 14:41

Sucesso como protagonista do remake de "Pantanal", exibida pela Rede Globo, Marcos Palmeira esteve no Espírito Santo durante o fim de semana para receber uma homenagem da edição especial relacionada aos 30 anos do Festival de Cinema de Vitória.
O ator, que morou quatro meses em Vitória na década de 1990, por conta das gravações de "O Amor Está no Ar" (1997), de Amylton de Almeida, o primeiro longa-metragem rodado em solo capixaba, conversou com HZ e falou sobre suas lembranças relacionadas ao Espírito Santo.
Entre suas memórias afetivas e sentimentos nostálgicos, estão as belezas de Guarapari e as delícias da moqueca capixaba. Palmeira também revelou que possui familiares em Vitória. Confira os detalhes no vídeo abaixo.  

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