Do Bar do Bigode à Praia dos Namorados: 5 lembranças de Marcos Palmeira no ES

Sucesso como protagonista do remake de "Pantanal", exibida pela Rede Globo, Marcos Palmeira esteve no Espírito Santo durante o fim de semana para receber uma homenagem da edição especial relacionada aos 30 anos do Festival de Cinema de Vitória.
O ator, que morou quatro meses em Vitória na década de 1990, por conta das gravações de "O Amor Está no Ar" (1997), de Amylton de Almeida, o primeiro longa-metragem rodado em solo capixaba, conversou com HZ e falou sobre suas lembranças relacionadas ao Espírito Santo.
Entre suas memórias afetivas e sentimentos nostálgicos, estão as belezas de Guarapari e as delícias da moqueca capixaba. Palmeira também revelou que possui familiares em Vitória. Confira os detalhes no vídeo abaixo.