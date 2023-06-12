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Cultura

Jazz Vitória Festival promete 4 noites de shows nacionais e internacionais em agosto

Evento acontece na Praça do Papa, na capital capixaba, entre os dias 17 e 19 de agosto, prometendo os mesmos moldes do bem-sucedido Santa Jazz Festival, em Santa Teresa
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 09:00

Praça do Papa será palco para vários artistas capixabas durante três meses
Praça do Papa será palco da primeira edição do Jazz Vitória Festival Crédito: Helô Sant'Ana/Arquivo A Gazeta
O Espírito Santo está se firmando na rota dos grandes eventos de jazz, especialmente com o sucesso de atrações como Santa Jazz, em Santa TeresaManguinhos Jazz & Blues Festival, na Serra, e Guaçuí Jazz & Blues Festival, na cidade de mesmo nome, isso sem contar com o tradicional Marien Calixte Jazz Music Festival, que ocorre anualmente na capital capixaba.
Por falar em Vix, outro grande evento do gênero que consagrou nomes como Miles Davis e Louis Armstrong está programado para movimentar a cidade. O Jazz Vitória Festival está marcado entre os dias 17 e 19 de agosto, na Praça do Papa, Enseada do Suá.
"Estamos querendo promover um encontro intimista, para agradar aos adoradores desse estilo musical. Vai ser algo muito próximo do que fazemos com o Santa Jazz", afirma José Olavo Médici Macedo, da Rota Eventos, também organizador do festival teresense.
O Jazz Vitória Festival, que também contará com organização da Iamonde Eventos e apoio da Prefeitura de Vitória, terá 12 atrações musicais, entre internacionais, nacionais e locais.
Serão quatro shows por noite, sempre começando a partir das 21 horas, em dois palcos. "Haverá o palco principal e um segundo, que contará com apresentações de novos talentos do Espírito Santo. As performances vão se revezar, sempre à noite", informa Macedo, completando que divulgará a lista com os convidados somente quanto todos forem definidos.

GASTRONOMIA

Claro que um delicioso espaço gastronômico está garantido, também nos mesmos moldes do Santa Jazz. "A área ficará localizada próximo ao segundo palco, com restaurantes, bares e uma praça de alimentação. Deve funcionar a partir das 20 horas, exceto no sábado (19 de agosto), quando a abertura será mais cedo. Além disso, contaremos com lounges e uma área voltada para a economia criativa, com vendas de produtos do Estado, especialmente o artesanato", esclarece José Olavo.
O organizador acredita que o diferencial do Jazz Vitória Festival será a aposta na formação cultural. "Vamos organizar quatro oficinas instrumentais gratuitas, como bateria e saxofone. As aulas, incluindo uma masterclass, serão ministradas por artistas convidados do festival e terão como foco músicos capixabas como também amantes do jazz, mesmo que sem experiência na área. Estamos em negociação para que a Fames (Faculdade de Música do Espírito Santo) articule esses cursos, como também coordene todo o processo de inscrição".
José Olavo adianta que as apresentações noturas serão com cobrança de ingressos. O preço previsto de cada bilhete é R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), mas o valor ainda não está fechado, podendo sofrer alterações.
"Pretendemos receber uma média de quatro mil pessoas por dia. Em frente ao palco principal, serão colocadas cerca de mil cadeiras e o público poderá circular entre os ambientes, especialmente nos bares e restaurantes. Parte da verba arrecadada será destinada a instituições filantrópicas de Vitória", aponta, dizendo que o encontro pretende movimentar o turismo local.
"Queremos atrair turistas e aproveitar a ótima estrutura hoteleira de Vitória. Nossa ideia é fazer uma grande divulgação em todo o país e firmar o festival como relevante dentro do calendário nacional", complementa o empresário. 

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