Festival de Inverno de Domingos Martins terá Fernanda Abreu, Zé Geraldo e mais

Fernanda Abreu e Gustavo Macacko apresentam o show "Ele e Elas" Crédito: Divulgação

O evento acontecerá entre os dias 14 e 23 de julho, em Campinho, sede do município. E já gera entusiasmo dos participantes.

“É uma honra poder retornar para o palco desse Festival que considero um dos mais importantes do Espírito Santo. Estamos preparando uma apresentação especial com nossos maiores sucessos, além de uma linda homenagem a nossa rainha e fonte inspiradora Rita Lee. Vai ser o encontro do rock capixaba com o funk carioca. ‘Ele e Elas’ é um show inédito que viaja pela nossa trajetória. E nesse encontro teremos a oportunidade de tocar hits de diversas fases de Rita Lee, mostrando assim como ela continua influenciando gerações”, anuncia Macacko, sobre a apresentação no dia 20 de julho.

Antes, quem se apresenta na noite de abertura do festival, dia 14 de julho, é Sandrera. O músico levará o show "Lugar ao Som", com participações especiais de Landau e Zé Geraldo. Outro destaque da festa é o cantor Sylvinho Blau Blau, que canta no dia seguinte.

"Muito feliz por anunciar que irei celebrar meus 25 anos de estrada nas montanhas. Estarei com o show Lugar ao Som na abertura do Festival de Inverno de Domingos Martins, esse festival tão esperado por todos", publicou Sandrera no Instagram.

Além das atrações mencionadas, o Festival de Inverno de Domingos Martins contará com dezenas de apresentações musicais, entre orquestras, concertos, grupos sinfônicos e shows de talentos locais, estaduais e nacionais. A programaçãm completa deve ser divulgada em breve.

O Palco Livre, espaço democrático musical de todos os estilos, volta em 2023 ao seu formato original com apresentações individuais e de grupos durante o Festival, na rua mais charmosa de Domingos Martins, a Rua de Lazer.

Festival de Inverno de Domingos Martins 2022 Crédito: Flaviano Schneider/AssCom

A secretária Municipal de Cultura e Turismo de Domingos Martins, Rejane Entringer Ewald, diz estar animada com a realização do Festival deste ano. “Não temos mais as restrições da pandemia e com isso podemos ousar na programação artística com orquestras e bandas, muita música de alta qualidade, tanto erudita quanto popular, para encantar nossa comunidade, turistas e visitantes. Será um Festival incrível!”.

Confira a programação confirmada até o momento: