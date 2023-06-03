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60 anos

Corpus Christi: moradores de Castelo se preparam para confecção dos tapetes

Mais de três mil voluntários produzirão 17 quadros e 16 passadeiras com mensagens eucarísticas, que enfeitarão 1,2 mil metros pelas ruas do Centro. Evento é celebrado na próxima quinta-feira (8)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 09:00

Festa em Castelo: moradores se preparam para confecção dos tapetes
Festa em Castelo: moradores se preparam para confecção dos tapetes Crédito: Prefeitura de Castelo/ Maykon
Uma das dez maiores manifestações religiosas do Brasil, a festa de Corpus Christi de Castelo, no Sul do Espírito Santo, chega a sua 60ª edição neste ano. Para o evento, nas próximas quarta (7) e quinta (8), milhares de voluntários já prepararam toneladas de materiais que irão enfeitar as ruas da cidade.
Segundo informações da prefeitura, serão confeccionados 5 mil metros quadrados, divididos em 17 quadros e 16 passadeiras, que  enfeitarão 1,2 quilômetro das ruas do Centro da cidade com temas relacionados à vida eclesial, social, religiosa e cultural. Este ano, o tema central é "Pão em Todas as Mesas".
Para a confecção dos tapetes materiais como: palha de café, pó de café, pó de pneu, pó de serra, pedras, folhas, cipreste, flores, papel, entre outros são pintados e produzidos em um galpão, em Castelo. Mais de três mil voluntários diretos e indiretos estão trabalhando durante meses nos preparativos da festa. Durante a noite do dia 7, véspera da data, é feita a montagem dos quadros e passadeiras.
Além da confecção dos tapetes, a programação da festa conta com missas na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, Missa Campal presidida pelo bispo arquidiocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, procissão com o Santíssimo Sacramento e queima de fogos.
“Essa será uma festa especial, são 60 anos dos nossos tapetes! Estamos empenhados em fazer uma festa linda e inesquecível. Convido a todos para participarem desse momento de fé, arte e tradição”, ressaltou João Paulo Nali, prefeito de Castelo.
Durante o evento, os castelenses e visitantes também poderão aproveitar outras atrações como a “Feira do Agroturismo, Artesanato e Flores”, a “Praça de Alimentação das Entidades” e a “Feira de Ambulantes” na Avenida Nossa Senhora da Penha.
O evento é realizado pelos Frades Agostinianos Recoletos da Paróquia Nossa Senhora da Penha em Castelo, o Instituto Cultural "Irmã Vicenza" em parceria com a prefeitura da cidade.

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