Corpus Christi: moradores de Castelo se preparam para confecção dos tapetes

Festa em Castelo: moradores se preparam para confecção dos tapetes Crédito: Prefeitura de Castelo/ Maykon

Uma das dez maiores manifestações religiosas do Brasil, a festa de Corpus Christi de Castelo, no Sul do Espírito Santo, chega a sua 60ª edição neste ano. Para o evento, nas próximas quarta (7) e quinta (8), milhares de voluntários já prepararam toneladas de materiais que irão enfeitar as ruas da cidade.

Segundo informações da prefeitura, serão confeccionados 5 mil metros quadrados, divididos em 17 quadros e 16 passadeiras, que enfeitarão 1,2 quilômetro das ruas do Centro da cidade com temas relacionados à vida eclesial, social, religiosa e cultural. Este ano, o tema central é "Pão em Todas as Mesas".

Para a confecção dos tapetes materiais como: palha de café, pó de café, pó de pneu, pó de serra, pedras, folhas, cipreste, flores, papel, entre outros são pintados e produzidos em um galpão, em Castelo. Mais de três mil voluntários diretos e indiretos estão trabalhando durante meses nos preparativos da festa. Durante a noite do dia 7, véspera da data, é feita a montagem dos quadros e passadeiras.

Além da confecção dos tapetes, a programação da festa conta com missas na Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, Missa Campal presidida pelo bispo arquidiocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, procissão com o Santíssimo Sacramento e queima de fogos.

“Essa será uma festa especial, são 60 anos dos nossos tapetes! Estamos empenhados em fazer uma festa linda e inesquecível. Convido a todos para participarem desse momento de fé, arte e tradição”, ressaltou João Paulo Nali, prefeito de Castelo.

Durante o evento, os castelenses e visitantes também poderão aproveitar outras atrações como a “Feira do Agroturismo, Artesanato e Flores”, a “Praça de Alimentação das Entidades” e a “Feira de Ambulantes” na Avenida Nossa Senhora da Penha.