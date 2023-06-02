Rock da Tarde está garantido no Festival de Alegre 2023; veja programação

Multidão de jovens curtindo o Rock da Tarde, antes dos shows do Festival de Alegre, em 2009 Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo GZ | 2009

O Festival de Alegre está de volta e, com ele, mais uma opção de programação para os amantes do rolê e inimigos do fim. Entre os dias 8, 9 e 10 de junho, os capixabas e turistas que quiserem já entrar no clima das apresentações nacionais, que acontecem durante a noite no Parque de Exposições da cidade, poderão garantir o "pré" no tradicional Rock da Tarde. A lista completa de atrações para o retorno do evento foi divulgada pela prefeitura através das redes sociais.

Já conhecido pelos moradores e visitantes, o evento funciona como um aquecimento para o festival e promete agitar o centro da cidade de Alegre. Das 14h às 19h, mais de 20 atrações passarão por dois palcos que serão montados na Rua Dr. Wanderley e na Praça do Pico da Bandeira. (Confira a programação completa no fim da matéria)

Justamente por ser realizado fora do Parque de Exposições, onde será o Festival de Alegre, o evento é aberto ao público. A expectativa da organização é repetir o sucesso de 2007, quando o Rock da Tarde reuniu mais de 30 mil pessoas nas ruas do centro da cidade. Veja abaixo alguns vídeos do evento em outras edições:

DETALHES DOS PALCOS

Especialmente nesta edição, visando atrair o maior número de espectadores, o Rock da Tarde contará com um palco para os fãs de música eletrônica. Entre os nomes confirmados, os artistas Alan Massini, Manux, RD Láu, KamalBeats e Paradox se apresentarão entre as 14h e 18h.

Já no outro palco, estão garantidos artistas dos mais variados gêneros musicais — do hardcore ao rap. Das 14h às 17h30, Kef, Leonnes, DJ Diogo, CR5 e Tape Reading são alguns dos selecionados para dar o nome e agitar o rock.

SERVIÇO

ROCK DA TARDE EM ALEGRE

QUANDO: 8, 9 e 10 de Junho

8, 9 e 10 de Junho ONDE: Rua Dr. Wanderley e Praça do Pico da Bandeira

Rua Dr. Wanderley e Praça do Pico da Bandeira HORÁRIO: Das 14h às 19h

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

PALCO 1

Quinta-feira (8)

14h: DJ da Litoral

15h: Em Chamas

16h30: KEF

17h30: Tape Reading





Sexta-feira (9)

14h: Leonnes

15h40: Mobutto & GamaGroove

17h20: Disnomia





Sábado (10)

14h: CR5

15h40: Gelo-nove

17h20: Valentia