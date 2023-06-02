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Pré-festival

Rock da Tarde está garantido no Festival de Alegre 2023; veja programação

Evento é uma opção gratuita para os "inimigos do fim" se prepararem e entrarem no clima antes do festival começar
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 12:41

Multidão de jovens curtindo o Rock da Tarde, antes dos shows do Festival de Alegre, em 2009
Multidão de jovens curtindo o Rock da Tarde, antes dos shows do Festival de Alegre, em 2009 Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo GZ | 2009
O Festival de Alegre está de volta e, com ele, mais uma opção de programação para os amantes do rolê e inimigos do fim. Entre os dias 8, 9 e 10 de junho, os capixabas e turistas que quiserem já entrar no clima das apresentações nacionais, que acontecem durante a noite no Parque de Exposições da cidade, poderão garantir o "pré" no tradicional Rock da Tarde. A lista completa de atrações para o retorno do evento foi divulgada pela prefeitura através das redes sociais.
Já conhecido pelos moradores e visitantes, o evento funciona como um aquecimento para o festival e promete agitar o centro da cidade de Alegre. Das 14h às 19h, mais de 20 atrações passarão por dois palcos que serão montados na Rua Dr. Wanderley e na Praça do Pico da Bandeira. (Confira a programação completa no fim da matéria)
Justamente por ser realizado fora do Parque de Exposições, onde será o Festival de Alegre, o evento é aberto ao público. A expectativa da organização é repetir o sucesso de 2007, quando o Rock da Tarde reuniu mais de 30 mil pessoas nas ruas do centro da cidade. Veja abaixo alguns vídeos do evento em outras edições:

DETALHES DOS PALCOS

Especialmente nesta edição, visando atrair o maior número de espectadores, o Rock da Tarde contará com um palco para os fãs de música eletrônica. Entre os nomes confirmados, os artistas Alan Massini, Manux, RD Láu, KamalBeats e Paradox se apresentarão entre as 14h e 18h.
Já no outro palco, estão garantidos artistas dos mais variados gêneros musicais — do hardcore ao rap. Das 14h às 17h30, Kef, Leonnes, DJ Diogo, CR5 e Tape Reading são alguns dos selecionados para dar o nome e agitar o rock.

SERVIÇO

  • ROCK DA TARDE EM ALEGRE
  • QUANDO: 8, 9 e 10 de Junho
  • ONDE: Rua Dr. Wanderley e Praça do Pico da Bandeira
  • HORÁRIO: Das 14h às 19h

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

  • PALCO 1
  • Quinta-feira (8)
  • 14h: DJ da Litoral
  • 15h: Em Chamas 
  • 16h30: KEF
  • 17h30: Tape Reading

  • Sexta-feira (9)
  • 14h: Leonnes
  • 15h40: Mobutto & GamaGroove
  • 17h20: Disnomia

  • Sábado (10)
  • 14h: CR5
  • 15h40: Gelo-nove
  • 17h20: Valentia
  • PALCO 2
  • Quinta-feira (8)
  • 14h: Massini Music
  • 15h30: Fox City
  • 17h: RDLáu
  • 18h: Brô
  • 19h: FIM

  • Sexta-feira (9)  
  • 14h: Kamal Beats
  • 15h30: Arnaldo Finn
  • 16h30: Emir Neto
  • 17h30: Paradox
  • 19h: FIM

  • Sábado (10)
  • 14h: Manux
  • 15h: Kamal Beats
  • 16h: Mar
  • 17h30: Moozie
  • 19h: FIM

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