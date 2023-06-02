Rock da Tarde está garantido no Festival de Alegre 2023; veja programação

O Festival de Alegre está de volta e, com ele, mais uma opção de programação para os amantes do rolê e inimigos do fim. Entre os dias 8, 9 e 10 de junho, os capixabas e turistas que quiserem já entrar no clima das apresentações nacionais, que acontecem durante a noite no Parque de Exposições da cidade, poderão garantir o "pré" no tradicional Rock da Tarde. A lista completa de atrações para o retorno do evento foi divulgada pela prefeitura através das redes sociais.
Já conhecido pelos moradores e visitantes, o evento funciona como um aquecimento para o festival e promete agitar o centro da cidade de Alegre. Das 14h às 19h, mais de 20 atrações passarão por dois palcos que serão montados na Rua Dr. Wanderley e na Praça do Pico da Bandeira. (Confira a programação completa no fim da matéria)
Justamente por ser realizado fora do Parque de Exposições, onde será o Festival de Alegre, o evento é aberto ao público. A expectativa da organização é repetir o sucesso de 2007, quando o Rock da Tarde reuniu mais de 30 mil pessoas nas ruas do centro da cidade. Veja abaixo alguns vídeos do evento em outras edições:
DETALHES DOS PALCOS
Especialmente nesta edição, visando atrair o maior número de espectadores, o Rock da Tarde contará com um palco para os fãs de música eletrônica. Entre os nomes confirmados, os artistas Alan Massini, Manux, RD Láu, KamalBeats e Paradox se apresentarão entre as 14h e 18h.
Já no outro palco, estão garantidos artistas dos mais variados gêneros musicais — do hardcore ao rap. Das 14h às 17h30, Kef, Leonnes, DJ Diogo, CR5 e Tape Reading são alguns dos selecionados para dar o nome e agitar o rock.
SERVIÇO
- ROCK DA TARDE EM ALEGRE
- QUANDO: 8, 9 e 10 de Junho
- ONDE: Rua Dr. Wanderley e Praça do Pico da Bandeira
- HORÁRIO: Das 14h às 19h
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
- PALCO 1
- Quinta-feira (8)
- 14h: DJ da Litoral
- 15h: Em Chamas
- 16h30: KEF
- 17h30: Tape Reading
- Sexta-feira (9)
- 14h: Leonnes
- 15h40: Mobutto & GamaGroove
- 17h20: Disnomia
- Sábado (10)
- 14h: CR5
- 15h40: Gelo-nove
- 17h20: Valentia
- PALCO 2
- Quinta-feira (8)
- 14h: Massini Music
- 15h30: Fox City
- 17h: RDLáu
- 18h: Brô
- 19h: FIM
- Sexta-feira (9)
- 14h: Kamal Beats
- 15h30: Arnaldo Finn
- 16h30: Emir Neto
- 17h30: Paradox
- 19h: FIM
- Sábado (10)
- 14h: Manux
- 15h: Kamal Beats
- 16h: Mar
- 17h30: Moozie
- 19h: FIM