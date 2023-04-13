Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Festival de Alegre inicia venda de ingressos por dia de festa
Para curtir

Festival de Alegre inicia venda de ingressos por dia de festa

Evento acontece em junho e terá nomes como Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Pedro Sampaio, Alok e muito mais; veja os valores da entrada
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 07:00

Buteco do Gusttavo Lima, em Cariacica
Gusttavo Lima é uma das atrações do Festival de Alegre Crédito: Kaique Dias
O Festival de Alegre iniciou a venda de ingressos avulsos para os três dias de evento. Inicialmente, a organização só havia disponibilizado a comercialização de passaportes para todos os dias.
As entradas estão à venda no site LeBillet com os seguintes valores: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 300,00 (setor camarote – meia solidária). Lembrando que, assinantes do Clube A Gazeta possuem desconto de 10% em cima do valor do ingresso.
Faltando pouco menos de dois meses para sua realização, a 28ª edição do Festival de Alegre está marcado para o feriado de Corpus Christi, nos dias 8, 9 e 10 de junho, no Parque de Exposições da cidade. A organização já divulgou as 12 atrações nacionais que vão compor o line-up e a programação.
  • QUINTA - 08/06/2023
  • Gusttavo Lima
  • João Gomes
  • Jota Quest
  • Pedro Sampaio
  • + atração regional

  • SEXTA - 09/06/2023
  • Zé Neto e Cristiano
  • Ana Castela
  • Dennis DJ
  • Menos é Mais
  • + atração regional

  • SÁBADO - 10/06/2023
  • Jorge e Mateus
  • Léo Santana
  • Alok
  • Capital Inicial
  • + atração regional

  • (Obs: A sequência, não corresponde a cronologia dos shows).

SERVIÇO:

  • FESTIVAL DE ALEGRE
  • Quando: 8, 9 e 10 de junho
  • Onde: Parque de Exposições de Alegre

  • INGRESSOS
  • Passaporte arena: R$ 1100,00 (um mil e cem reais - inteira), R$ 550 (meia-entrada) e R$ 550 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).

  • Passaporte camarote: R$ 1600,00 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 800,00 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 800,00 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).

  • Ingressos Avulsos: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 300,00 (setor camarote – meia solidária).

Veja Também

Dungeons & Dragons: encontro de RPG e jogos movimenta estreia do filme no ES

Vitória terá peças solidárias com famosos até outubro; veja programação

Orquestra Sinfônica do ES estreia temporada 2023 nesta quarta (12); veja programação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Cultura Festival de Alegre
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados