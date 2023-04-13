Festival de Alegre inicia venda de ingressos por dia de festa

O Festival de Alegre iniciou a venda de ingressos avulsos para os três dias de evento. Inicialmente, a organização só havia disponibilizado a comercialização de passaportes para todos os dias.
As entradas estão à venda no site LeBillet com os seguintes valores: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 300,00 (setor camarote – meia solidária). Lembrando que, assinantes do Clube A Gazeta possuem desconto de 10% em cima do valor do ingresso.
Faltando pouco menos de dois meses para sua realização, a 28ª edição do Festival de Alegre está marcado para o feriado de Corpus Christi, nos dias 8, 9 e 10 de junho, no Parque de Exposições da cidade. A organização já divulgou as 12 atrações nacionais que vão compor o line-up e a programação.
- QUINTA - 08/06/2023
- Gusttavo Lima
- João Gomes
- Jota Quest
- Pedro Sampaio
- + atração regional
- SEXTA - 09/06/2023
- Zé Neto e Cristiano
- Ana Castela
- Dennis DJ
- Menos é Mais
- + atração regional
- SÁBADO - 10/06/2023
- Jorge e Mateus
- Léo Santana
- Alok
- Capital Inicial
- + atração regional
- (Obs: A sequência, não corresponde a cronologia dos shows).
SERVIÇO:
- FESTIVAL DE ALEGRE
- Quando: 8, 9 e 10 de junho
- Onde: Parque de Exposições de Alegre
- INGRESSOS
- Passaporte arena: R$ 1100,00 (um mil e cem reais - inteira), R$ 550 (meia-entrada) e R$ 550 (meia solidária) - com doação de 1 kg de alimento não perecível).
- Passaporte camarote: R$ 1600,00 (um mil e seiscentos reais – inteira) e R$ 800,00 (oitocentos reais - meia-entrada) e R$ 800,00 (meia solidária), com doação de 1 kg de alimento não perecível).
- Ingressos Avulsos: R$ 210,00 (setor arena - meia solidária) e R$ 300,00 (setor camarote – meia solidária).