Vitória terá peças solidárias com famosos até outubro; veja programação

Espetáculos "Três Mulheres Altas", "Gargalhada Selvagem" e "Misery" serão encenados no ES Crédito: Divulgação/WB Produções/Leekyung Kim

A turma que gosta de teatro já pode preparar a roupa de ir pois tem uma farta programação de peças nacionais chegando a Vitória até outubro. E o melhor, com entradas solidárias. Serão quatro espetáculos que vão passar pelo Sesc Glória e Teatro da Ufes, na capital capixaba, trazendo nomes como Mel Lisboa, Deborah Evelyn, Nathália Dill e Alexandra Richter.

A programação começa no fim do mês com a estreia de "Três Mulheres Altas" - com Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathália Dill - em Vitória. A temporada segue com Gargalhada Selvagem, com Alexandra Richter e Rodrigo Fagundes; o premiado espetáculo Misery, com Mel Lisboa, Marcelo Airoldi e Alexandre Galindo; e o Musical em Homenagem a Clara Nunes - “Uma Declaração de Amor” - 40 anos de saudades.

O primeiro espetáculo acontece no Sesc Glória, no Centro, enquanto os outros três serão realizados no Teatro Universitário, em Goiabeiras. Os ingressos para as apresentações serão garantidos com a troca de 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), que serão doados para o programa Mesa Brasil do Sesc, e será destinado para instituições sociais da Grande Vitória. Confira abaixo a programação:

PROGRAMAÇÃO DO PROJETO DIVERSÃO E ARTE ARCELORMITTAL

TRÊS MULHERES ALTAS

Com Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathália Dill



Quando: 29 e 30 de abril – (sábado, às 20h, e domingo, às 17h)



29 e 30 de abril – (sábado, às 20h, e domingo, às 17h) Onde: Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória



Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória Ingressos: garantidos com a doação de 1 quilo de alimento (exceto sal e açúcar). Retirada de ingressos a partir do dia 26 de abril na bilheteria do Sesc



garantidos com a doação de 1 quilo de alimento (exceto sal e açúcar). Classificação: 12 anos



12 anos Gênero: comédia dramática



comédia dramática Sinopse: Em cena, três mulheres em diferentes fases da vida: a mais velha (Suely Franco) já passou dos 90, está doente e embaralha memórias e acontecimentos; a de meia idade (Deborah Evelyn) é a cuidadora ou dama de companhia da primeira; e a mais jovem (Nathalia Dill) é uma advogada responsável por administrar os bens e recursos da idosa, que não consegue mais lidar com as questões financeiras e burocráticas. Entre os muitos embates travados pelas três, a grande protagonista do espetáculo é a passagem do tempo e também a forma com que lidamos com o envelhecimento.



GARGALHADA SELVAGEM

Com Alexandra Richter , Joel Vieira e Rodrigo Fagundes



Quando: 17 e 18 de junho - (sábado, às 20h, e domingo, às 17h)



17 e 18 de junho - (sábado, às 20h, e domingo, às 17h) Onde: Teatro Universitário – Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras – Vitória



Teatro Universitário – Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras – Vitória Ingressos: garantidos com a doação de 1 quilo de alimento (exceto sal e açúcar). Retirada de ingressos ainda não informada para este espetáculo



garantidos com a doação de 1 quilo de alimento (exceto sal e açúcar). Retirada de ingressos ainda não informada para este espetáculo Classificação: 14 anos



14 anos Gênero: comédia



comédia Sinopse: Gargalhada Selvagem é uma comédia provocativa sobre os perigos e tensões da vida moderna em uma grande cidade. Um homem e uma mulher se esbarram em um supermercado comprando uma lata de atum e a partir deste encontro passam a habitar os sonhos e os pesadelos um do outro.



MISERY

Com Mel Lisboa, Marcelo Airoldi e Alexandre Galindo



Quando: 19 e 20 de agosto (sábado, às 20h, e domingo, às 17h)



19 e 20 de agosto (sábado, às 20h, e domingo, às 17h) Onde: Teatro Universitário – Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras – Vitória



Teatro Universitário – Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras – Vitória Ingressos: garantidos com a doação de 1 quilo de alimento (exceto sal e açúcar). Retirada de ingressos ainda não informada para este espetáculo



garantidos com a doação de 1 quilo de alimento (exceto sal e açúcar). Retirada de ingressos ainda não informada para este espetáculo Classificação: 14 anos



14 anos Gênero: Suspense



Suspense Sinopse: Após sofrer um grave acidente de carro, o famoso escritor Paul Sheldon, conhecido pela série de best-seller sobre a personagem Misery Chastain, é resgatado pela enfermeira Annie Wilkes.

