Vitória terá peças solidárias com famosos até outubro; veja programação

A turma que gosta de teatro já pode preparar a roupa de ir pois tem uma farta programação de peças nacionais chegando a Vitória até outubro. E o melhor, com entradas solidárias. Serão quatro espetáculos que vão passar pelo Sesc Glória e Teatro da Ufes, na capital capixaba, trazendo nomes como Mel Lisboa, Deborah Evelyn, Nathália Dill e Alexandra Richter.
A programação começa no fim do mês com a estreia de "Três Mulheres Altas" - com Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathália Dill - em Vitória. A temporada segue com Gargalhada Selvagem, com Alexandra Richter e Rodrigo Fagundes; o premiado espetáculo Misery, com Mel Lisboa, Marcelo Airoldi e Alexandre Galindo; e o Musical em Homenagem a Clara Nunes - “Uma Declaração de Amor” - 40 anos de saudades.
O primeiro espetáculo acontece no Sesc Glória, no Centro, enquanto os outros três serão realizados no Teatro Universitário, em Goiabeiras. Os ingressos para as apresentações serão garantidos com a troca de 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), que serão doados para o programa Mesa Brasil do Sesc, e será destinado para instituições sociais da Grande Vitória. Confira abaixo a programação:
PROGRAMAÇÃO DO PROJETO DIVERSÃO E ARTE ARCELORMITTAL
- TRÊS MULHERES ALTAS
- Com Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathália Dill
- Quando: 29 e 30 de abril – (sábado, às 20h, e domingo, às 17h)
- Onde: Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
- Ingressos: garantidos com a doação de 1 quilo de alimento (exceto sal e açúcar). Retirada de ingressos a partir do dia 26 de abril na bilheteria do Sesc
- Classificação: 12 anos
- Gênero: comédia dramática
- Sinopse: Em cena, três mulheres em diferentes fases da vida: a mais velha (Suely Franco) já passou dos 90, está doente e embaralha memórias e acontecimentos; a de meia idade (Deborah Evelyn) é a cuidadora ou dama de companhia da primeira; e a mais jovem (Nathalia Dill) é uma advogada responsável por administrar os bens e recursos da idosa, que não consegue mais lidar com as questões financeiras e burocráticas. Entre os muitos embates travados pelas três, a grande protagonista do espetáculo é a passagem do tempo e também a forma com que lidamos com o envelhecimento.
- GARGALHADA SELVAGEM
- Com Alexandra Richter , Joel Vieira e Rodrigo Fagundes
- Quando: 17 e 18 de junho - (sábado, às 20h, e domingo, às 17h)
- Onde: Teatro Universitário – Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras – Vitória
- Ingressos: garantidos com a doação de 1 quilo de alimento (exceto sal e açúcar). Retirada de ingressos ainda não informada para este espetáculo
- Classificação: 14 anos
- Gênero: comédia
- Sinopse: Gargalhada Selvagem é uma comédia provocativa sobre os perigos e tensões da vida moderna em uma grande cidade. Um homem e uma mulher se esbarram em um supermercado comprando uma lata de atum e a partir deste encontro passam a habitar os sonhos e os pesadelos um do outro.
- MISERY
- Com Mel Lisboa, Marcelo Airoldi e Alexandre Galindo
- Quando: 19 e 20 de agosto (sábado, às 20h, e domingo, às 17h)
- Onde: Teatro Universitário – Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras – Vitória
- Ingressos: garantidos com a doação de 1 quilo de alimento (exceto sal e açúcar). Retirada de ingressos ainda não informada para este espetáculo
- Classificação: 14 anos
- Gênero: Suspense
- Sinopse: Após sofrer um grave acidente de carro, o famoso escritor Paul Sheldon, conhecido pela série de best-seller sobre a personagem Misery Chastain, é resgatado pela enfermeira Annie Wilkes.
- “UMA DECLARAÇÃO DE AMOR - 40 ANOS DE SAUDADE"
- Musical em homenagem a Clara Nunes
- Quando: 20 a 22 de outubro (sexta e sábado, às 21h, e domingo, às 18h)
- Onde: Teatro Universitário – Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras – Vitória
- Ingressos: garantidos com a doação de 1 quilo de alimento (exceto sal e açúcar). Retirada de ingressos ainda não informada para este espetáculo
- Classificação: 14 anos
- Gênero: Musical
- Sinopse: Musical com o vasto, rico e belíssimo repertório gravado por Clara Nunes apresentado pela atriz e cantora Bruna Pazinato no musical.
- Informações: (27)2142-5350 ou wbproducoes.com