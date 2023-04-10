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Música

Rod Stewart fará show com Ivete Sangalo em São Paulo

União dos cantores faz parte do projeto Legends In Concert, que promete unir outras lendas da música internacional e brasileira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 17:43

Rod Stewart fará show com Ivete Sangalo em São Paulo
Rod Stewart fará show com Ivete Sangalo em São Paulo Crédito: Divulgação
Que tal misturar o rock de Rod Stewart e o axé de Ivete Sangalo? Esta é a premissa do Legends In Concert, projeto que promete unir não só esta dupla como outras lendas da música internacional e brasileira nos palcos do país.
O encontro de Rod e Ivete está marcado para o dia 30 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos já começam a ser vendidos na próxima semana, no site livepass.com.br.
As entradas terão pré-venda para clientes cartão de crédito Porto Bank a partir de 17 de abril, às 10h, e venda geral a partir de 19 de abril, às 10h, pela livepass.com.br. Os valores variam de R$ 160 a R$ 1.100.
De acordo com a organização, Rod trará sua coleção de hits como "Sailing" e "I Don't Wanna Talk About It". Na sequência, é a vez de Ivete levantar o público com as músicas do EP "Chega Mais" e sucessos de sua carreira. "A apresentação dos artistas em São Paulo ainda irá terminar com um encontro mais que especial entre os dois no palco, que brindarão o público com algumas surpresas", diz o texto de divulgação do show.
Vale lembrar que Rod Stewart também irá se apresentar no dia 29 de setembro, em Ribeirão Preto, na Arena Euro Bike, com ingressos à venda a partir de 19 de abril.

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