Festival I Love Music muda de local e anuncia Paula Fernandes e Falamansa no line-up

Paula Fernandes e Falamansa estão entre os nomes confirmados no I Love Music Festival, em Itapemirim Crédito: Instagram@paulafernandes e Jeffrey Souza/Divulgação

Dê uma olhada na lista "responsa" dos convidados: Wesley Safadão, Dilsinho, Fernando e Sorocaba, Ana Castela, Paula Fernandes, Bruninho e Davi, Yasmin Santos, Atitude 67, Melim, Falamansa, Bruno Martini, João Marcos e Mateus, Beat Samba e Marcynho Sensação. São atrações para todos os gostos e públicos.

Além disso, há outra novidade rolando. Antes previsto para o Sítio Show de Bola, em Itaipava, o I Love Music agora se dará na orla de Itaoca, também localizada no município de Itapemirim.

Ao HZ, o produtor Rodrigo Lisbôa informou os motivos que levaram a organização a trocar o local da festa. "A mudança aconteceu porque o festival cresceu muito e o espaço escolhido não suportaria o volume de público que deve comparecer. O novo local é bem mais amplo, de fácil acesso e à beira-mar, o que dará ao público uma maior sensação de festival na praia. Além disso, nos rendemos à beleza do litoral de Itaoca", elogia.

INGRESSOS

Outra novidade é que os ingressos avulsos, ou seja, para cada dia da festança, começaram a ser vendidos pela internet , com valores que partem de R$ 70 (pista, meia solidária, com doação de um quilo de alimento não perecível, 1º lote).

Ainda estão disponíveis para comercialização - no mesmo ponto virtual - passaportes para curtir todos os dias de evento, com valor inicial de R$ 250 (pista, meia solidária, com doação de um quilo de alimento não perecível, 1º lote). Não sabe como funciona a meia solidária? Confira o carrossel abaixo e conheça como usufruir do benefício.

E os artistas já estão na expectativa. O pessoal do Falamansa, por exemplo, mostrou estar bastante empolgado. "É uma honra fazer parte de um evento que mistura ritmos e representar o forró. Vamos colocar todas as canções que fazem parte da nossa história para as pessoas poderem conhecer ou relembrar", diz o vocalista Tato.

ESTILOS

Na abertura do I Love Music, dia 20 de abril, o público vai curtir do sertanejo ao pagode, com os shows de Fernando e Sorocaba, Bruninho e Davi e Yasmin Santos.

"Vai ser incrível, pois preparamos um repertório maravilhoso para animar o público do início ao fim. Estamos muito felizes por poder participar desse evento e esperamos que Itapemirim se divirta com a gente", declara Karan, do Atitude 67, uma das atrações confirmadas para o primeiro dia. Por falar no Atitude, logo lembramos de "Cerveja de Garrafa", uma das músicas mais tocadas e conhecidas do grupo. Claro que ela estará presente na apresentação que via rolar no Estado.

Já no segundo dia (21 de abril), quem se apresenta são Paula Fernandes, Melim, Falamansa e o cantor e DJ Bruno Martini, artista que ultrapassou a marca de mais de um bilhão de streams no Spotify e se apresentou pelos maiores palcos da cena eletrônica, como Tomorrowland, na Bélgica, e Mysteryland, na Holanda. Seu primeiro hit mundial, "Hear me Now", uma parceria com Alok e o cantor Zeeba, segue bombando nas pistas mundo afora.

O terceiro dia (22 de abril) também promete muita adrenalina, com as performances de Wesley Safadão, João Marcos e Mateus, Beat Samba e Dilsinho, um dos maiores nomes do cenário fonográfico atual, especialmente nos segmentos samba e pagode.

Com a carreira em ascensão meteórica, a artista vem emplacando um hit atrás do outro, prometendo um show com muitos sucessos, como "Pipoco", "Roça em mim" e "Bombonzinho", estouradas nas rádios de todo o país.

FESTIVAL I LOVE MUSIC