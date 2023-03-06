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I Love Music Festival divulga novas atrações e início da venda de ingressos

Evento será realizado em Itaipava, distrito de Itapemirim, de 20 a 23 de abril. Venda de passaporte está aberta na internet
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 06 de Março de 2023 às 08:00

Dilsinho, Marcynho Sensação e Fernando & Sorocaba foram confirmados no Festival
Dilsinho, Marcynho Sensação e Fernando & Sorocaba foram confirmados no Festival "I Love Music", em Itaipava Crédito: Reprodução/Instagram
"HZ", esperto, deu em primeira mão o lançamento do Festival "I Love Music", em Itaipava (Litoral Sul do ES), que conta com atrações de peso, como Wesley Safadão, Melim, Atitude 67, Falamansa e Ana Castela.
O evento, que promete agitar o feriado de Tiradentes em Itapemirim, entre 20 a 23 de abril, agora traz mais novidades, como a divulgação de novas atrações e o início da venda de ingressos.
Calma, vamos por partes! Os artistas anunciados da vez são Dilsinho, Marcynho Sensação e Fernando & Sorocaba, que se juntam ao já estrelado line-up. 
Em relação aos convites, a organização optou por começar pela venda de passaportes para curtir todos os dias da festa. Os valores custam R$ 250 (pista) e R$ 350 (área vip) e estão à venda pela internet.
Segundo assessoria do "I Love Music", ainda não foram definidos preços e quando se dará início à comercialização de bilhetes avulsos, ou seja, para apenas um dia de shows.

TALENTO

Os novos convidados chegam cercados de expectativas por parte do público capixaba. Dilsinho é um dos maiores nomes do cenário fonográfico. Com sua voz potente, interpreta canções que figuram no topo das paradas, como "Péssimo Negócio" e "Refém". 
Marcynho Sensação, por sua vez, viralizou nas redes com "Rolê" e não parou mais de "empilhar" sucessos, inclusive com parceiros como Zé Felipe, em "Revoada no Colchão", e a recente "Dona da Bagaceira", com Eduarda Brasil, do "The Voice Kids" de 2018. 
Fernando e Sorocaba dispensa apresentações. Eles ganharam impulso com o sucesso "Bala de Prata" e, logo depois, emplacaram "Madri", que dominou as paradas nas rádios e plataformas de streaming. Além dessas, "Paga Pau", "Veneno", "É Tenso", "Livre" e "Zona de Risco", só para citar algumas faixas, também caíram no gosto popular. 

I LOVE MUSIC FESTIVAL

  • QUANDO: 20 a 23 de abril
  • ONDE: Sítio Show de Bola. Av. Itapemirim, 1258, Itaipava, Itapemirim 

  • PROGRAMAÇÃO: 
  • 20/4: Fernando e Sorocaba, Bruninho e Davi, Yasmin Santos e Atitude 67
  • 21/4: Melim, Bruno Martini e Falamansa 
  • 22/4: Dilsinho, Wesley Safadão, João Marcos e Mateus e Beach Samba
  • 23/4: Ana Castela e Marcynho Sensação

  • INGRESSOS: R$ 250 (pista) e R$ 350 (área vip), passaporte para curtir todos os dias do festival. Venda de ingressos para cada dia de evento será anunciada futuramente. Os bilhetes estão sendo comercializados pela internet

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