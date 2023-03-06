I Love Music Festival divulga novas atrações e início da venda de ingressos

"HZ", esperto, deu em primeira mão o lançamento do Festival "I Love Music", em Itaipava (Litoral Sul do ES), que conta com atrações de peso, como Wesley Safadão, Melim, Atitude 67, Falamansa e Ana Castela.
O evento, que promete agitar o feriado de Tiradentes em Itapemirim, entre 20 a 23 de abril, agora traz mais novidades, como a divulgação de novas atrações e o início da venda de ingressos.
Calma, vamos por partes! Os artistas anunciados da vez são Dilsinho, Marcynho Sensação e Fernando & Sorocaba, que se juntam ao já estrelado line-up.
Em relação aos convites, a organização optou por começar pela venda de passaportes para curtir todos os dias da festa. Os valores custam R$ 250 (pista) e R$ 350 (área vip) e estão à venda pela internet.
Segundo assessoria do "I Love Music", ainda não foram definidos preços e quando se dará início à comercialização de bilhetes avulsos, ou seja, para apenas um dia de shows.
TALENTO
Os novos convidados chegam cercados de expectativas por parte do público capixaba. Dilsinho é um dos maiores nomes do cenário fonográfico. Com sua voz potente, interpreta canções que figuram no topo das paradas, como "Péssimo Negócio" e "Refém".
Marcynho Sensação, por sua vez, viralizou nas redes com "Rolê" e não parou mais de "empilhar" sucessos, inclusive com parceiros como Zé Felipe, em "Revoada no Colchão", e a recente "Dona da Bagaceira", com Eduarda Brasil, do "The Voice Kids" de 2018.
Fernando e Sorocaba dispensa apresentações. Eles ganharam impulso com o sucesso "Bala de Prata" e, logo depois, emplacaram "Madri", que dominou as paradas nas rádios e plataformas de streaming. Além dessas, "Paga Pau", "Veneno", "É Tenso", "Livre" e "Zona de Risco", só para citar algumas faixas, também caíram no gosto popular.
I LOVE MUSIC FESTIVAL
- QUANDO: 20 a 23 de abril
- ONDE: Sítio Show de Bola. Av. Itapemirim, 1258, Itaipava, Itapemirim
- PROGRAMAÇÃO:
- 20/4: Fernando e Sorocaba, Bruninho e Davi, Yasmin Santos e Atitude 67
- 21/4: Melim, Bruno Martini e Falamansa
- 22/4: Dilsinho, Wesley Safadão, João Marcos e Mateus e Beach Samba
- 23/4: Ana Castela e Marcynho Sensação
- INGRESSOS: R$ 250 (pista) e R$ 350 (área vip), passaporte para curtir todos os dias do festival. Venda de ingressos para cada dia de evento será anunciada futuramente. Os bilhetes estão sendo comercializados pela internet