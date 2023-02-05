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Em abril

Festival em Itaipava terá shows de Wesley Safadão, Melim e Atitude 67

Com programação recheada de sertanejo e música pop, "Itaipava I Love Music" promete agitar feriado de Tiradentes em Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Fevereiro de 2023 às 10:00

Atrações nacionais fazem parte da programação do festival de
Atrações nacionais fazem parte da programação do festival de Itaipava, em abril Crédito: Instagram/@wesleysafadao/@melimoficial/@atitude67
O feriado de Tiradentes, entre os dias 20 a 23 de abril, promete ser agitado em Itaipava. O distrito de Itapemirim, no Sul do Estado, contará com uma agenda recheada de shows no festival "Itaipava I Love Music".
Entre os nomes confirmados, artistas nacionais como Wesley Safadão, Melim e Atitude 67. Do sertanejo ao pop, as atrações prometem agradar a todos os públicos.
Segundo o idealizador do evento, Rodrigo Lisbôa, além de movimentar a cena cultural da região, o evento também fomenta o turismo e a economia local.
"Pensamos em um line-up eclético. Tenho certeza de que esse evento ficará marcado na história dos grandes festivais do Espírito Santo", diz o produtor.
Os ingressos para o "Itaipava I Love Music" ainda não estão à venda. As informações sobre preços e pontos de venda serão anunciadas nos próximos dias.

LINE-UP

Destaque do primeiro dia, o Atitude 67 chega a Itaipava com os sucessos "Garrafa de Cerveja" e "Saideira". Para Pedro Pimenta, vocalista do grupo, a expectativa para abril é receber o mesmo carinho que os capixabas sempre demonstram com os pagodeiros.
"Estamos muito ansiosos para participar do festival. Adoramos a energia do Espírito Santo. O público sempre nos recebe com grande carinho quando nos apresentamos e tenho certeza de que em abril não será diferente. Esperamos todos lá!", compartilhou.
Vocalista e responsável pelo pandeiro, Karan Cavallero complementa: "Vai ser incrível. Vamos nos apresentar dia 20 e já preparamos um repertório maravilhoso para animar o público do começo ao fim. Estamos muito felizes em poder participar desse evento. Esperamos que Itapemirim se divirta muito com a gente".
Na mesma noite, sobem ao palco a dupla Bruninho e Davi, que promete não deixar ninguém parado ao som de hits como "Galera" e a paulistana Yasmin Santos.
A sexta (21), segundo dia do festival, será comandada pelas bandas Melim, Falamansa e pelo cantor Bruno Martini, que, aos 27 anos, continua a consolidar sua posição como um dos talentos mais inovadores de sua geração na cena musical. 
Wesley Safadão tem Twitter hackeado
Wesley Safadão é um dos nomes confirmados em festival de música de Itapemirim Crédito: FramePhoto/Folhapress
O fenômeno Wesley Safadão, que vai agitar o terceiro dia do "Itaipava I Love Music", é sucesso absoluto de público. No repertório, os capixabas podem esperar canções como "Tchuco nela" e seu novo hit, "Pega o Guanabara". O line-up conta ainda com show de João Marcos e Matheus.
Para encerrar com chave de ouro, o quarto e último dia vai levar a boiadeira Ana Castela ao palco do festival. Com a carreira em total ascensão, a artista vem emplacando um hit atrás do outro e promete um show animado e com muitos sucessos no repertório, como "Pipoco", "Roça em mim" e "Bombonzinho".

SERVIÇO

  • EVENTO: Festival “Itaipava I Love Music”
  • DATA: 20 a 23 de abril
  • LOCAL: Sítio Show de Bola, na Av. Itapemirim, 1258, em Itapemirim

  • ATRAÇÕES:
  • Quinta (20/4): Bruninho e Davi, Yasmin Santos e Atitude 67
  • Sexta (21/4): Melim, Bruno Martini e Falamansa
  • Sábado (22/4): João Marcos e Mateus e Wesley Safadão
  • Domingo (23/4): Ana Castela
  • INGRESSOS: Ainda não estão disponíveis para venda

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