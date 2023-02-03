Felipe Dylon faz show de graça em festival de verão na Serra Crédito: Reprodução/Instagram

Só quem cresceu nos anos dos 2000 sabe bem como o hit "Musa do Verão" marcou uma geração. O sucesso foi tanto que, hoje, 20 anos depois, a música ainda está na ponta da língua de quem curte o som de Felipe Dylon.

E, se bateu saudade de sentir aquele "calor no coração", eis uma boa notícia: no próximo sábado (4), o "muso carioca" desembarca em solo capixaba para um show de graça no "Verão do Mestre", do Shopping Mestre Álvaro, na Serra.

"A sensação é maravilhosa de voltar a uma cidade que sempre nos recebeu e acolheu tão bem. Fico feliz de sido convidado para tocar no Espírito Santo mais uma vez e poder levar esse show que é uma apresentação bem energética, animado e divertido. Esperamos que todos possam curtir", assinalou o artista.

Dono também de "Deixa Disso", Dylon retorna ao ES com músicas que o público sempre pede bis. O trabalho lançado em parceria com Bochecha, em 2019. "Sabor de Verão", vem com uma pegada moderna e dançante.

"O público curte e pede muito essas músicas, então nós sempre tocamos e é um momento muito legal do show, cheio de energia e um pouquinho de nostalgia. Vamos levar também uma música que acabou de ser gravada com o Buchecha, chamada 'Sabor de Verão', um super hit que ficou com uma pegada bem moderna e que vai colocar todo mundo para dançar", comentou.

É essa a vibe que o artista promete trazer para os seus próximos projetos de 2023, ano que espera que seja recheado de shows.

"Na expectativa para ser um ano de muitos shows, por todo o Brasil. Além disso, tenho diversas composições que ainda não foram gravadas e vamos estudar a gravação de algumas delas", concluiu.

Com uma programação cheia de samba, pop rock e reggae - além de cervejas artesanais e várias opções de comidas - o festival também traz os sons de Maycon Sarmento, na sexta (3), e do Macucos, no domingo (5). Tudo com entrada franca.

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