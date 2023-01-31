Carnaval 2023: veja o que vai rolar nos camarotes do Sambão do Povo

A poucos dias da cuíca cantar no Sambão do Povo, dando início à folia de momo no Estado, o Carnaval de Vitória 2023 promete receber até 80 mil pessoas nos três dias de festa. E, mesmo com as opções de ingressos para arquibancada ainda disponíveis, há quem não abra mão do conforto e vista privilegiada de um camarote.