Carnaval 2023: veja o que vai rolar nos camarotes do Sambão do Povo

A poucos dias da cuíca cantar no Sambão do Povo, dando início à folia de momo no Estado, o Carnaval de Vitória 2023 promete receber até 80 mil pessoas nos três dias de festa. E, mesmo com as opções de ingressos para arquibancada ainda disponíveis, há quem não abra mão do conforto e vista privilegiada de um camarote.
De água de coco até open picolé, são várias as opções de espaços. Para decidir qual a melhor opção para apreciar a passagem das Escolas de Samba pela passarela do samba, "HZ" reuniu as principais informações dos camarotes capixabas. Confira:
CAMAROTE VIX
- DIAS: 10 e 11 de fevereiro
- LOCAL: Setor G do Sambão do Povo
- ATRAÇÕES:
- Sexta (10): Grupo Revelação, DJ Fabricio V e DJ Leandro Netto
- Sábado (11): DJ Leandro Neto, DJ Fabricio V, DJ Giselle Dario e Samba Júnior, espaço Relax (massagem, maquiagem e customização de abadás no sábado), open bar de 10 horas, open Kibon e copo exclusivo
- VALORES: Apenas os ingressos para o sábado estão disponíveis, no valor de R$ 600 (6º lote) + 12% de taxa de conveniência
- ONDE COMPRAR: no site da Brasil Ticket
CAMAROTE P12
- DIAS: 10 e 11 de fevereiro
- LOCAL: Setor D do Sambão do Povo
- ATRAÇÕES:
- Sexta (10): Dubdogz e Bero Costa DJ
- Sábado (11): Full Open Bar
- VALORES: R$ 240 (sexta); R$ 400 (sábado); R$ 500 (combo dois dias) + 12% de taxa de conveniência
- ONDE COMPRAR: no site da Brasil Ticket
CAMAROTE MEU CAMAROTE
- DIAS: 10 e 11 de fevereiro
- LOCAL: Setor J do Sambão do Povo
- ATRAÇÕES:
- Sexta (10): Banda Viber
- Sábado (11): Marcos Rauta e open bar com água de coco liberada
- VALORES: R$ 70 (sexta); R$ 400 (sábado); R$ 440 (combo dois dias) + 12% de taxa de conveniência
- ONDE COMPRAR: no site da Brasil Ticket
CAMAROTE ABSOLUT
- DIAS: 10, 11 e 12 de fevereiro
- LOCAL: Setor A do Sambão do Povo
- ATRAÇÕES:
- Sexta (10): Regional da Nair
- Sábado (11): Open-bar, Felguk e Pedro Lucas, com open bar
- Domingo (12): Buffet de Feijoada (14h30 às 17h)
- VALORES: R$ 120 (sexta); R$ 380 (sábado); R$ 380 (combo dois dias); R$ 65 (domingo) + 12% de taxa de conveniência
- ONDE COMPRAR: no site da Brasil Ticket
CAMAROTE FERVÔ BY ZOE
- DIAS: 10, 11 e 12 de fevereiro
- LOCAL: Setor A do Sambão do Povo
- ATRAÇÕES:
- Sexta (10): DJ Anne Louise, Luan Poffo e Saul Felício
- Sábado (11): John Wilber, Bianca Nyfeler, DJ Luiz Raksa e DJ Johnnie Reis, com open bar
- Domingo (12): DJ João Vianna, Roda de Samba e Buffet de Feijoada (14h30 às 17h)
- VALORES: R$ 120 (sexta); R$ 380 (sábado); R$ 350 (combo dois dias); R$ 65 (domingo) + 12% de taxa de conveniência
- ONDE COMPRAR: no site da Brasil Ticket
SERVIÇO
CARNAVAL DE VITÓRIA 2023
- QUANDO: 10, 11 e 12 de fevereiro
- ONDE: Sambão do Povo, Av. Dário Lourenço de Souza, no bairro Santo Antônio, em Vitória.
- INGRESSOS: pelo site da Brasil Ticket ou presencialmente