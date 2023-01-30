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Cultura

Referência cultural de Vila Velha, Coletivo Criativo Prainha ganha sede própria

Espaço funciona diariamente, das 16h às 19h, e seu uso é pensado para receber oficinas, exposições, debates e eventos. Atualmente, encontra-se em cartaz uma exposição coletiva, com curadoria de Celso Adolfo
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 10:00

Uma das ações do Coletivo Criativo Prainha, oficina de bordado já foi realizada na sede
Uma das ações do Coletivo Criativo Prainha, a oficina de bordado foi realizada na nova sede Crédito: Instagram/@coletivocriativoprainha
Criado em 2019 visando promover ações culturais no bairro Prainha, em Vila Velha, o Coletivo Criativo Prainha reúne 45 comerciantes, moradores e artistas canela-verdes que buscam a revitalização do sítio histórico.
Três anos após atuar pela preservação do bairro, o grupo inaugurou uma sede ao lado da Academia de Letras de Vila Velha, mais precisamente na Rua 23 de maio, 143.
O espaço abre todos os dias, das 16h às 19h, com o intuito de ser multiuso, promovendo a realização de exposições, eventos, debates, oficinas e também contando com uma lojinha. Até 19 de fevereiro, é possível conferir uma exposição coletiva de artistas de Vila Velha, com curadoria de Celso Adolfo. 
Segundo Monica Boiteux, uma das organizadoras do coletivo, o grupo foi crescendo tanto que se tornou necessário buscar por um espaço próprio para continuar organizando ações em prol da arte, cultura, preservação do patrimônio e sustentabilidade. 
"Temos preocupação com a sustentabilidade, por isso precisávamos de um ponto físico. Começamos a produzir muitos materiais e não tinha mais aonde guardar, ficava na casa de um, na casa de outro. As reuniões aconteciam em um hotel ou na Câmara Municipal de Vila Velha. Sentimos que a gente precisava de uma sede", compartilhou. 
Em tempo: o espaço é aberto ao público, sendo pensado para ser um ponto de debate e de cultura.

AÇÕES DO COLETIVO

Dia do Chorinho Canela-verde
Em homenagem à Dona Maria do Bandolim - uma musicista que tocava no cinema mudo e nas festas da Vila Velha antiga, na década de 1920 - o coletivo criou o Dia do Chorinho, em 2021. O evento foi transformado em Lei Municipal e acontece todo ano, no dia 6 de setembro. 
Participação na Festa da Penha
Em 2022, a convite da organização da Festa da Penha, o Coletivo organizou uma programação cultural com apresentação de orquestras e corais, grupos de dança folclórica portuguesa e dança alemã das montanhas capixabas, além da apresentação de DJs e banda de Jazz. O evento também contou com um debate sobre patrimônio na Igreja do Rosário com engenheiros, historiadores e a Superintendente do IPHAN (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional), Elisa Taveira.
Abaixo, confira algumas ações que o coletivo pretende realizar em fevereiro:

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