Referência cultural de Vila Velha, Coletivo Criativo Prainha ganha sede própria

Uma das ações do Coletivo Criativo Prainha, a oficina de bordado foi realizada na nova sede Crédito: Instagram/@coletivocriativoprainha

Criado em 2019 visando promover ações culturais no bairro Prainha, em Vila Velha, o Coletivo Criativo Prainha reúne 45 comerciantes, moradores e artistas canela-verdes que buscam a revitalização do sítio histórico.

Três anos após atuar pela preservação do bairro, o grupo inaugurou uma sede ao lado da Academia de Letras de Vila Velha, mais precisamente na Rua 23 de maio, 143.

O espaço abre todos os dias, das 16h às 19h, com o intuito de ser multiuso, promovendo a realização de exposições, eventos, debates, oficinas e também contando com uma lojinha. Até 19 de fevereiro, é possível conferir uma exposição coletiva de artistas de Vila Velha, com curadoria de Celso Adolfo.

Segundo Monica Boiteux, uma das organizadoras do coletivo, o grupo foi crescendo tanto que se tornou necessário buscar por um espaço próprio para continuar organizando ações em prol da arte, cultura, preservação do patrimônio e sustentabilidade.

"Temos preocupação com a sustentabilidade, por isso precisávamos de um ponto físico. Começamos a produzir muitos materiais e não tinha mais aonde guardar, ficava na casa de um, na casa de outro. As reuniões aconteciam em um hotel ou na Câmara Municipal de Vila Velha. Sentimos que a gente precisava de uma sede", compartilhou.

Em tempo: o espaço é aberto ao público, sendo pensado para ser um ponto de debate e de cultura.

AÇÕES DO COLETIVO

Dia do Chorinho Canela-verde

Em homenagem à Dona Maria do Bandolim - uma musicista que tocava no cinema mudo e nas festas da Vila Velha antiga, na década de 1920 - o coletivo criou o Dia do Chorinho, em 2021. O evento foi transformado em Lei Municipal e acontece todo ano, no dia 6 de setembro.

Participação na Festa da Penha

Em 2022, a convite da organização da Festa da Penha, o Coletivo organizou uma programação cultural com apresentação de orquestras e corais, grupos de dança folclórica portuguesa e dança alemã das montanhas capixabas, além da apresentação de DJs e banda de Jazz. O evento também contou com um debate sobre patrimônio na Igreja do Rosário com engenheiros, historiadores e a Superintendente do IPHAN (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional), Elisa Taveira.