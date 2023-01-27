Mesclando direitos sociais e arte, Cultura Bethânia promove batalha de Slam em Viana

Registros de uma batalha de poesia falada de 2022 Crédito: João Akilas

Foi entendendo que o município de Viana possui poucas alternativas culturais e de lazer para as juventudes, que Drica Coelho e Ramon Matheus se perguntaram o que poderia ser feito para mudar essa realidade. A resposta veio em dezembro de 2019, com a criação do Coletivo Cultura Bethânia, um grupo que promove diálogos e ações de políticas públicas para jovens, adolescentes e crianças de Grande Bethânia.

Desde então, eles realizam sessões de cineclubismo, batalhas de poesia falada e rodas de conversa, para atender as demandas destes jovens. No próximo sábado (28), a programação é realizar a segunda edição do Via Slam, uma batalha de poesias faladas entre 12 poetas, sendo seis homens e seis mulheres. O evento será no espaço Kasa Raiz Espaço e Bistrô, no bairro Marcílio de Noronha, com entrada franca.

A atuação do Cultura Bethânia, para Ramon Matheus, parte da percepção da ausência de algo. Por isso, ações como o campeonato de Slam contribuem para a visibilidade da juventude periférica e para a reivindicação de direitos sociais através da arte.

"Esse tipo de atuação realizada por coletivos de juventudes, como o Cultura Bethânia, cria não só uma visibilidade, como também uma outras narrativas do que é ser jovem, do que é ser jovem em contextos periféricos, o que se cria e se produz por essas juventudes em seus territórios, entre outras demandas", destaca.

Em dezembro de 2022 nós realizamos um passeio na Pedra da Cebola como atividade de encerramento do nosso projeto 'CineCria'. Durante o trajeto, uma das crianças me disse que estava fazendo aniversário naquele dia e aquele passeio era o melhor presente que ela poderia receber, porque só tinha visto a Pedra da Cebola pela televisão. Eu acho que esse é o impacto do Cultura Bethânia

VIASLAM

O Slam, como são conhecidas as batalhas de poesia falada, foi criado nos Estados Unidos na década de 1980 e tem se disseminado no Brasil desde 2008, como expressão artística muito utilizada pelos jovens para reivindicar seus lugares de direito na sociedade.

O nome do projeto se constrói a partir das iniciais do nome da cidade de Viana e do entendimento de que a poesia e os slams são "vias" de acesso, criação, difusão, promoção e valorização da cultura periférica.

Para o coordenador-geral do evento, Jhenis do Carmo Nazaré, conhecido pelo nome artístico de Do Carmo, os slams cumprem uma função sociocultural junto aos jovens da periferia.

"É importante ressaltar que os slams vêm se constituindo como espaço de fala e reivindicações de grupos socialmente excluídos da sociedade, como negros, mulheres e LGBTQIA+ e população periférica, fazendo com que os temas declamados estejam ligados a questões sociais e de vivência desses sujeitos", ressalta.

O primeiro ViaSlam foi realizado em janeiro de 2022, no Teatro Municipal de Viana. Neste ano, o sistema de disputa será em três etapas, nas quais os poetas se enfrentarão de maneira direta, recebendo três notas de 0 a 10 do corpo de jurados. Ao final de cada fase essa pontuação vai gerar um ranking que indicará os classificados para a etapa seguinte.

Assim, a primeira fase terá 12 poetas, com os oito primeiros se classificando para a segunda fase. Nesta segunda etapa, os poetas voltam a recitar um poema, recebendo novas notas. Os quatro primeiros colocados avançam para a terceira e última etapa, na qual serão definidos o primeiro, segundo e terceiro lugares do Slam. Os vencedores serão premiados com R$ 800, R$ 400 e R$ 200, respectivamente.

O regulamento prevê que os poemas podem versar sobre qualquer tema, desde que sejam originais, de autoria do slamer competidor, e não ultrapassem três minutos de duração.

SERVIÇO

VIA SLAM 2023 - CAMPEONATO DE SLAM DE VIANA

LOCAL: Kasa Raiz Espaço e Bistrô. Rua São José dos Campos, 38, Marcílio de Noronha, Viana.

Kasa Raiz Espaço e Bistrô. Rua São José dos Campos, 38, Marcílio de Noronha, Viana. HORÁRIO: 15h

15h ENTRADA: Franca