São Torquato e Jucutuquara esquentaram o terceiro dia de ensaios técnicos no Sambão do Povo

Ensaio Técnico Unidos de Jucutuquara Crédito: Rodrigo Gavini

A terceira noite de ensaios técnicos no Sambão do Povo, nesta quinta (26), contou com a força da São Torquato (Grupo A) e da Unidos de Jucutuquara (Grupo Especial), duas das escolas mais tradicionais do Carnaval Capixaba.

Não faltou emoção e samba no pé, pois as comunidades que compõe as agremiações possuem "chão", como dizem os sambistas. Veja as fotos das apresentações em galeria de Rodrigo Gavini.

Ensaio Técnico Independente de São Torquato

Ensaio Técnico Jucutuquara

Os ensaios técnicos na passarela do samba dão um tempo durante o fim de semana. As atividades retornam na segunda (30), com as participações de Chega Mais (Grupo A) e Boa Vista (Grupo Especial).

"Esta é a oportunidade de as escolas de samba acertarem os últimos detalhes, como o canto e a cadência, além de fazer outros testes antes dos desfiles oficiais", afirma o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto.

"É ainda uma oportunidade para o público conferir como anda sua escola do coração e para quem gosta de acompanhar o aquecimento para a folia", completa Neto.

Normalmente, nos ensaios técnicos, as agremiações "cravam" sua passagem sem alegorias e fantasias. Mas o público pode conferir a organização das alas, as coreografias da comissão de frente e o ritmo da bateria com samba, trazendo uma prévia do que será apresentado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo.

CONFIRA A ORDEM DOS ENSAIOS TÉCNICOS DO CARNAVAL DE VITÓRIA