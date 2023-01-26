Mocidade da Praia e Andaraí animam segundo dia de ensaios técnicos no Sambão do Povo

Ensaio técnico da Andaraí no Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

A segunda noite de ensaios técnicos no Sambão do Povo aumentou o clima de esquenta para o Carnaval de Vitória. Mocidade da Praia (Grupo A) e Andaraí (Grupo Especial) se apresentaram nesta quarta (25), dando uma "palhinha" do que será levando para o desfile oficial.

Confira as apresentações nas galerias caprichadas de Rodrigo Gavini:

Ensaio Técnico Mocidade da Praia

Ensaio Técnico Andaraí

Os ensaios acontecem até 2 de fevereiro, sempre a partir das 20 horas, com entrada franca. Veja o calendário das apresentações no serviço abaixo.

"Esta é a oportunidade de as escolas de samba acertarem os últimos detalhes, como o canto e a cadência, além de fazer outros testes antes dos desfiles oficiais", afirma o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto.

"É ainda uma oportunidade para o público conferir como anda sua escola do coração e para quem gosta de acompanhar o aquecimento para a folia", completa Neto.

E, nesta quinta (26), entram no sambódromo São Torquato (Grupo A) e Unidos de Jucutuquara (Grupo Especial).

Normalmente, nos ensaios técnicos, as agremiações "cravam" sua passagem sem alegorias e fantasias. Mas o público pode conferir a organização das alas, as coreografias da comissão de frente e o ritmo da bateria com samba, trazendo uma prévia do que será apresentado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo.

CONFIRA A ORDEM DOS ENSAIOS TÉCNICOS DO CARNAVAL DE VITÓRIA