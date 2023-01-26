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Mocidade da Praia e Andaraí animam segundo dia de ensaios técnicos no Sambão do Povo

Nesta quinta (26), quem entra na avenida são as escolas São Torquato e Unidos de Jucutuquara, a partir das 20h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 11:44

Ensaio técnico da Andaraí no Sambão do Povo em Vitória.
Ensaio técnico da Andaraí no Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
A segunda noite de ensaios técnicos no Sambão do Povo aumentou o clima de esquenta para o Carnaval de Vitória. Mocidade da Praia (Grupo A) e Andaraí (Grupo Especial) se apresentaram nesta quarta (25), dando uma "palhinha" do que será levando para o desfile oficial.
Confira as apresentações nas galerias caprichadas de Rodrigo Gavini:

Ensaio Técnico Mocidade da Praia

Ensaio Técnico Andaraí

Os ensaios acontecem até 2 de fevereiro, sempre a partir das 20 horas, com entrada franca. Veja o calendário das apresentações no serviço abaixo.
"Esta é a oportunidade de as escolas de samba acertarem os últimos detalhes, como o canto e a cadência, além de fazer outros testes antes dos desfiles oficiais", afirma o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto.
"É ainda uma oportunidade para o público conferir como anda sua escola do coração e para quem gosta de acompanhar o aquecimento para a folia", completa Neto.
E, nesta quinta (26), entram no sambódromo São Torquato (Grupo A) e Unidos de Jucutuquara (Grupo Especial). 
Normalmente, nos ensaios técnicos, as agremiações "cravam" sua passagem sem alegorias e fantasias. Mas o público pode conferir a organização das alas, as coreografias da comissão de frente e o ritmo da bateria com samba, trazendo uma prévia do que será apresentado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo.

CONFIRA A ORDEM DOS ENSAIOS TÉCNICOS DO CARNAVAL DE VITÓRIA

  • Horário de início: 20h

  • 26/01 - (quinta-feira)
  • São Torquato
  • Jucutuquara

  • 30/01 - (segunda-feira)
  • Chega Mais
  • Boa Vista

  • 31/01 - (terça-feira)
  • Império de Fátima
  • Piedade

  • 01/02 - (quarta-feira)
  • Imperatriz do Forte
  • MUG

  • 02/02 - (quinta-feira)
  • Pega no Samba
  • Novo Império

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