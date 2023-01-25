Chegou o Que Faltava e Barreiros abrem os ensaios técnicos do Carnaval de Vitória; veja fotos

Ensaio Técnico Chegou o Que Faltava, nesta terça (24), no Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini

Está dada a largada para o tradicional "esquenta" do Carnaval de Vitória. A Unidos de Barreiros e a Chegou o que Faltava - integrantes do Grupo A e Grupo Especial, respectivamente - foram as primeiras agremiações a participar dos ensaios técnicos no Sambão do Povo, na noite desta terça (24).

Nem a insistente chuva atrapalhou a performance das escolas. Veja as galerias!

Ensaio Técnico Barreiros

Ensaio Técnico Chegou o Que Faltava

Os ensaios acontecem até 2 de fevereiro, sempre a partir das 20 horas, com entrada franca. Veja o calendário das apresentações no serviço abaixo.

"Esta é a oportunidade de as escolas de samba acertarem os últimos detalhes, como o canto e a cadência, além de fazer outros testes antes dos desfiles oficiais", afirma o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto.

"É ainda uma oportunidade para o público conferir como anda sua escola do coração e para quem gosta de acompanhar o aquecimento para a folia", completa Neto.

E, nesta quarta (25), entram no sambódromo Mocidade da Praia (Grupo A) e Andaraí (Grupo Especial). Ah, sim: a entrada é franca.

Normalmente, nos ensaios técnicos, as agremiações "cravam" sua passagem sem alegorias e fantasias. Mas o público pode conferir a organização das alas, as coreografias da comissão de frente e o ritmo da bateria com samba, trazendo uma prévia do que será apresentado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo.

CONFIRA A ORDEM DOS ENSAIOS TÉCNICOS NO SAMBÃO DO POVO