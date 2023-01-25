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No Sambão do Povo

Chegou o Que Faltava e Barreiros abrem os ensaios técnicos do Carnaval de Vitória; veja fotos

Apresentações, uma espécie de "esquenta" para o desfile oficial, seguem até 2 de fevereiro, com entrada franca. Nesta quarta (25), é dia de Mocidade da Praia e Andaraí
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 11:47

Ensaio Técnico Chegou o Que Faltava.
Ensaio Técnico Chegou o Que Faltava, nesta terça (24), no Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini
Está dada a largada para o tradicional "esquenta" do Carnaval de Vitória. A Unidos de Barreiros e a Chegou o que Faltava - integrantes do Grupo A e Grupo Especial, respectivamente - foram as primeiras agremiações a participar dos ensaios técnicos no Sambão do Povo, na noite desta terça (24).
Nem a insistente chuva atrapalhou a performance das escolas. Veja as galerias!

Ensaio Técnico Barreiros

Ensaio Técnico Chegou o Que Faltava

Os ensaios acontecem até 2 de fevereiro, sempre a partir das 20 horas, com entrada franca. Veja o calendário das apresentações no serviço abaixo.
"Esta é a oportunidade de as escolas de samba acertarem os últimos detalhes, como o canto e a cadência, além de fazer outros testes antes dos desfiles oficiais", afirma o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto.
"É ainda uma oportunidade para o público conferir como anda sua escola do coração e para quem gosta de acompanhar o aquecimento para a folia", completa Neto.
E, nesta quarta (25), entram no sambódromo Mocidade da Praia (Grupo A) e Andaraí (Grupo Especial). Ah, sim: a entrada é franca.
Normalmente, nos ensaios técnicos, as agremiações "cravam" sua passagem sem alegorias e fantasias. Mas o público pode conferir a organização das alas, as coreografias da comissão de frente e o ritmo da bateria com samba, trazendo uma prévia do que será apresentado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo.

CONFIRA A ORDEM DOS ENSAIOS TÉCNICOS NO SAMBÃO DO POVO

  • Horário de início: 20h

  • 25/01 - (quarta-feira)
  • Mocidade da Praia
  • Andaraí

  • 26/01 - (quinta-feira)
  • São Torquato
  • Jucutuquara

  • 30/01 - (segunda-feira)
  • Chega Mais
  • Boa Vista

  • 31/01 - (terça-feira)
  • Império de Fátima
  • Piedade

  • 01/02 - (quarta-feira)
  • Imperatriz do Forte
  • MUG

  • 02/02 - (quinta-feira)
  • Pega no Samba
  • Novo Império

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