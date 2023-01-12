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Carnaval 2023

Carnaval de Vitória: fantasias para desfilar no Sambão do Povo vão de R$ 100 a R$ 250

Saiba como comprar sua vestimenta para participar dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial oferecem figurinos para todos os bolsos. Há peças custando de R$ 100 a R$ 250
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 10:00

A todo vapor: barracão da MUG está confeccionando as fantasias para o Carnaval 2023
A todo vapor: barracão da MUG está confeccionando as fantasias para o Carnaval 2023 Crédito: Patrick Rocha
Está quase tudo pronto para o "ziriguidum" rolar solto nos desfiles das Escolas de Samba Grupo Especial do Carnaval de Vitória. Após conferir em "HZ" o calendário dos ensaios, chegou a hora de saber como comprar sua fantasia para desfilar em uma das sete agremiações que disputam o título em 2023.
Já adiantamos que têm figurinos para todos os bolsos, desde fantasias em alas mais simples, custando em torno de R$ 100, até vestimentas mais caras, em alas onde cada roupa custa cerca de R$ 250.
Valores à parte, o que vale é a alegria de pisar no Sambão do Povo no próximo dia 11 de fevereiro, com muito samba no pé, para que sua escola do coração garanta a nota 10 dos jurados.

UNIDOS DA PIEDADE

  • ENREDO: "Bino Santo E As Lutas Que Ecoam no Morro"
  • FANTASIAS: A maior campeã do carnaval capixaba vai desfilar com 18 alegorias. Cada figurino custa R$ 199
  • ONDE COMPRAR: As compras podem ser feitas pelos celulares (27) 98817-1626 e (27) 99797-8043 ou na loja Armarinho Costa. Rua Duque de Caxias, Centro, Vitória.

UNIDOS DE JUCUTUQUARA

A Unidos de Jucutuquara está promovendo a venda de suas fantasias pelas redes sociais
A Unidos de Jucutuquara está promovendo a venda de suas fantasias pelas redes sociais Crédito: Unidos de Jucutuquara/Divulgação
  • ENREDO: "Onde Ocê Foi Morar?"
  • FANTASIAS: A escola contava com 10 alas comerciais à venda, mas algumas já estão esgotadas. Atualmente, somente cinco estão sendo comercializadas. A agremiação está fazendo promoções. Até duas fantasias, cada uma sai por R$ 180. Quem comprar quatro fantasias, cada uma sai por R$ 150. Se você optar por comprar cinco fantasias, o valor é R$ 120 cada
  • ONDE COMPRAR:  As vendas são feitas por meio das redes sociais da escola ou pelo telefone (27) 99971-2238

NOVO IMPÉRIO

  • ENREDO: "Imperium - Abram Alas para Vossas Majestades"
  • FANTASIAS: As vendas estão previstas para começar esta semana. Serão 16 alas comerciais, com 50 fantasias em cada ala. Preço único: R$ 120
  • ONDE COMPRAR:  Encomendas podem ser feitas pelo telefone comercial (apenas WhatsApp): (27) 99274-1291

INDEPENDENTE DE BOA VISTA

  • ENREDO: "Humor: Quanto Riso, Oh, Quanta Alegria ..."
  • FANTASIAS: A escola vai desfilar com 18 alas. O preço das fantasias vai variar de R$ 200 a R$ 250. As vendas devem começar nesta semana 
  • ONDE COMPRAR:  Pelo telefone (27) 99925-1116, nos ensaios e eventos na quadra da escola, e no ateliê da Boa Vista, localizado em Itaquari, Cariacica

MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA

Uma das alas da Mocidade Unida da Glória para o Carnaval 2023
Uma das alas da Mocidade Unida da Glória para o Carnaval 2023 Crédito: MUG
  • ENREDO: "A caminho das Terras do Sol Poente"
  • FANTASIAS: Para 2023, a escola deve contar com 20 alas, sendo 13 delas comerciais. As fantasias terão preço único, custando R$ 199,90 cada. A MUG está aceitando parcelamento de até 3x no cartão de crédito
  • ONDE COMPRAR:  As vendas serão feitas pelo telefone (27) 99976-6936

ANDARAÍ

Protótipo da fantasia de uma das alas a serem apresentadas pela Andaraí no Carnaval 2023
Protótipo da fantasia de uma das alas a serem apresentadas pela Andaraí no Carnaval 2023 Crédito: Andaraí
  • ENREDO:  "Carlos Magno e os Doze Pares de França: Imperador do Sertão, Soberano da Esperança"
  • FANTASIAS: A Venenosa de Maruípe vai desfilar com 22 alas. Cada uma delas contará com o número de 30 a 40 componentes. Cada figurino custa R$ 100
  • ONDE COMPRAR:  Interessados podem entrar em contato pelo número (27) 99291-7899

CHEGOU O QUE FALTAVA

Fantasia da ala Biodiversidade: Orquídea e Beija-Flor, a ser apresentada pela Chegou o que Faltava no Carnaval 2023
Fantasia da ala Biodiversidade: Orquídea e Beija-Flor, a ser apresentada pela Chegou o que Faltava no Carnaval 2023 Crédito: Chegou o que Faltava
  • ENREDO:  "O Tesouro que Faltava"
  • FANTASIAS: A campeã do Grupo A, que retorna ao Grupo Especial, desfilará com 18 alas comerciais. Cada fantasia custa R$ 180. Para um grupo de 10 pessoas, cada figurino pode ser comprado por R$ 150. A escola está aceitando pagamentos em cartão de crédito, Pix e PicPay
  • ONDE COMPRAR:  Interessados podem entrar em contato pelos números (27) 99975-3202 ou (27) 99848-6364 

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