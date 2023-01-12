Carnaval de Vitória: fantasias para desfilar no Sambão do Povo vão de R$ 100 a R$ 250

A todo vapor: barracão da MUG está confeccionando as fantasias para o Carnaval 2023

Já adiantamos que têm figurinos para todos os bolsos, desde fantasias em alas mais simples, custando em torno de R$ 100, até vestimentas mais caras, em alas onde cada roupa custa cerca de R$ 250.

Valores à parte, o que vale é a alegria de pisar no Sambão do Povo no próximo dia 11 de fevereiro, com muito samba no pé, para que sua escola do coração garanta a nota 10 dos jurados.