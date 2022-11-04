Carnaval 2023: escolas de samba do ES definem enredos e começam a preparar desfiles

A Chegou O que Faltava foi campeã do Grupo A do carnaval de Vitória em 2022 Crédito: Rodrigo Gavini

Parafraseando Chico Pinheiro (que costuma soltar o jargão durante as transmissões dos desfiles de São Paulo): E o relógio marca... faltam pouco mais de três meses para os desfiles das escolas de samba de Vitória, que acontecem de 10 a 12 de fevereiro 2023.

Em ritmo acelerado de preparação, as agremiações do Grupo Especial, por exemplo, definiram enredos e, em alguns casos, até sambas-enredo. De volta à elite, a Chegou o que Faltava vai promover uma festa para divulgar o enredo e o samba a ser defendido no Sambão do Povo no próximo ano: "O Tesouro que Faltava".

A agremiação de Goiabeiras realiza no domingo (6), a partir das 13h, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, a "Feijoada da Chegou O Que Faltava". E tem uma ilustre convidada na parada: a atual campeã carioca, Acadêmicos do Grande Rio, que também lançará o samba "Deu Quitandinha de Erê!", em homenagem a Zeca Pagodinho.

Voltando a falar da Chegou, "O Tesouro que Faltava" vai contar as lendas de tesouros esquecidos pelo Espírito Santo e também os grandes tesouros da nossa terra, entre eles o café e o aço, e as riquezas do mar capixaba, finalizando com um dos grandes tesouros do bairro Goiabeiras, a própria agremiação.

"Vamos levar para o Carnaval 2023 o saber popular, lendas e causos construídos pelo povo capixaba que sempre deu conta de dizer de onde as coisas vem e para onde vão", explicou Jorge Mayko, um dos carnavalescos da escola.

"A Chegou está preparando um carnaval leve, colorido e alegre. O desfile está sendo pensado pro amanhecer, com cores vibrantes e um visual para impactar e prender os espectadores", contou Vanderson Cesar, que assina o desfile ao lado de Mayko.

DE CAMPEÃ PARA CAMPEÃ

Atual campeã do Grupo Especial de Vitória, a Novo Império tentará o bi em 2023 com o enredo "Imperium - Abram Alas para Vossas Majestades". "É um enredo que fala sobre as coroas e reinados espalhados pelo mundo ao longo do tempo e como o objeto causa cobiça de desejo entre as civilizações", adianta Suzana Bremenkamp, diretora de comunicação da agremiação de Caratoíra.

A Novo Império é atual campeã do Grupo Especial do carnaval de Vitória Crédito: Fernando Madeira

"O enredo contemplará também os reis e rainhas não oficiais, como rei do pop, do brega, de copas, do cinema, da música e diversos outros. A coroa imperiana, símbolo maior da comunidade, servirá de fio condutor para o tema", adianta, revelando que a escola fará o lançamento oficial do samba no domingo (6), a partir das 18 horas, em sua quadra.

Mocidade Unida da Glória também está nos preparativos para o desfile de 2023. O enredo "A caminho das Terras do Sol Poente" pretende homenagear uma das maiores cidades do Norte do Espírito Santo, Colatina. "HZ", inclusive, Vice-campeã do Grupo Especial em 2022, atambém está nos preparativos para o desfile de 2023. O enredo "A caminho das Terras do Sol Poente" pretende homenagear uma das maiores cidades do Norte do Espírito Santo, Colatina. "HZ", inclusive, divulgou a notícia em primeira mão

O enredo deve trazer parte da história do município, carinhosamente conhecido como Princesinha do Norte. Entre os destaques, seu importante polo industrial e comercial, a ligação com o Rio Doce, e movimentos culturais, especialmente a tradicional Festa do Cafona, que completará três décadas em 2023.

Além disso, será ressaltado um dos "feitos" colatinenses: ter um dos por do sol mais bonitos do mundo, de acordo com levantamento feito pela revista norte-americana "Time", na década de 1960.

"Apresentaremos algumas curiosidades, como o fato de Colatina ter sido capital do Estado por três dias, em 1916, durante a Revolta de Xandoca", destaca Patrick Rocha, diretor de comunicação da escola de Vila Velha, referindo-se ao conflito entre coronéis pelo controle do governo do Espírito Santo, ocorrido entre 26 a 29 de junho de 1916. Na ocasião, o professor Alexandre Calmon (conhecido como "Xandoca") estabeleceu um governo paralelo para o ES, tendo como sede Colatina.

Patrick adiantou que vem mais novidade por ai. "Estamos preparando a festa de lançamento dos protótipos das fantasias. A previsão é que aconteça no final deste mês", revela. Ah, sim: o samba-enredo já foi apresentado à comunidade no mês passado.

COIRMÃS

As demais escolas do Grupo Especial do carnaval capixaba também já definiram seus enredos, os quais são: "Bino Santo" (Unidos da Piedade); "Onde Ocê Foi Morar?" (Unidos de Jucutuquara); "Humor: Quanto Riso, Oh, Quanta Alegria ..." (Boa Vista); e "Carlos Magno e os Doze Pares de França: Imperador do Sertão, Soberano da Esperança" (Andaraí).

Durante a semana, também foram divulgados os enredos das agremiações que compõem a Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses). Veja lista abaixo:

Grupo A - "Mas Será o Benedito?" (Imperatriz do Forte); "Não dá mais pra Segurar, Explode Coração" (Império de Fátima); "Era só Mais um Cria" (Pega no Samba); "Madalena – Muito mais que um Bem Querer" (Independente de São Torquato); "No Alto do Morro, no Topo do Mundo, dai ao Quadro o que é da Arte" (Chega Mais); "Meu Canto e seus Encantos: o Mar, as Batucadas e Flores, a Mocidade e Todos os Amores" (Mocidade da Praia) e "Os Filhos de Afra!" (Unidos de Barreiros).

Grupo B - "É festa! De Janeiro a Janeiro, Viva o Povo Brasileiro!" (Rosas de Ouro); "Axé meu Recôncavo" (União Jovem de Itacibá); "Sou Anjo, sim! O Anjo Negro!" (Mocidade Serrana); "Do Yorubá ao Santuário do Negro" (Independente de Eucalipto) e "Do Reis Magos ao Goiapaba-açu, uma História com Raízes" (Tradição Serrana)

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