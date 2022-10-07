Carnaval de Vitória 2023: ingressos começam a ser vendidos a partir de R$ 35

Carnaval de Vitória: desfile da Boa Vista, em 2019, no Sambão do Povo Crédito: Aglisson Lopes

O valor dos ingressos para as arquibancadas (setores B e E) vão de R$ 35 (meia) a R$ 70 (inteira), na sexta-feira (10). Já no sábado (11), o preço custa entre R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira). Há também a opção em adquirir o passaporte, que dá direito aos dois dias de festa, por R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira).

Além das arquibancadas, também será iniciada as vendas das mesas de pistas (setores H e F), tanto para a sexta (10), por R$ 500, quanto para o sábado (11), por R$ 1, 2 mil. O passaporte para os dois dias de carnaval será vendido por R$ 1,5 mil. Cada mesa poderá ter até quatro pessoas.

CAMAROTES

Em relação aos camarotes para o Carnaval de Vitória, apenas os camarotes corporativos (setor K) serão comercializados nesta sexta-feira (07), no valor de R$ 10 mil. A previsão de venda dos camarotes Vix, Gordinho e P12 está prevista para o dia 17 de outubro.

PLANTA 3D DO SAMBÃO DO POVO

ARQUIBANCADA SOCIAL

O presidente da Liesge, Edson Neto, revelou na última terça-feira (04), que haverá uma arquibancada social, em que as entradas serão adquiridas mediante a troca de alimentos não perecíveis. "Estamos analisando com a Prefeitura de Vitória como será feita a distribuição destes ingressos", disse Edson, sem falar a quantidade, nem quem terá direito a estas entradas. Porém, será feito um mapeamento junto às comunidades das agremiações para ajudar nesta análise.

Além disso, o Sambão também irá contar com entrada e espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCD), localizado próximo da dispersão. "Vai ter um espaço exclusivo para o portador e seu acompanhante, onde eles terão um credenciamento prévio para acessar com o veículo próprio ou o Mão na Roda (veículos da Ceturb) para chegar bem próximo da entrada, que será pelo Mar e Terra", disse Milton Ramos de Abreu Lima, sócio da JBL Produções.

VALORES E LOCALIZAÇÕES