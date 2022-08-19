Carnaval de Vitória: concursos de sambas-enredo pagam até R$ 5 mil

A Novo Império é a campeã do Carnaval Capixaba 2022 Crédito: Fernando Madeira

Bora aquecer os motores para o Carnaval de Vitória 2023. E para entrar ainda mais no clima, algumas Escolas de Samba estão realizando concursos para escolher seus sambas-enredo do próximo ano. Com premiações que vão até R$ 5 mil, as agremiações estão com inscrições abertas para os compositores interessados.

Neste ano, três escolas do Grupo Especial estão apostando no resultado do concurso para definir os sambas que entrarão na avenida, agitando o Sambão do Povo, em 2023. Jucutuquara, Chegou o Que Faltava e Novo Império, campeã do Carnaval 2022, anunciaram suas disputas, que seguem até o próximo mês.

Qualquer pessoa pode participar dos três concursos e não há limite de número de compositores. As composições apresentadas para a inscrição deverão ser inéditas, tanto na harmonia musical, como na letra, não podendo conter plágios ou adaptações, sob pena de eliminação. Além disso, o samba-enredo deverá ser coerente com o tema da escola, contendo algumas palavras-chave indispensáveis.

A Novo Império é a campeã do Carnaval Capixaba 2022 Crédito: Fernando Madeira

NOVO IMPÉRIO

Com o enredo “Imperium - Abram Alas para Vossas Majestades”, a atual escola vencedora do Carnaval Capixaba, Novo Império, lançou o concurso para definir o samba em 2023. Os interessados deverão desenvolver uma composição ligada às majestades que fizeram parte da história da humanidade, sempre respeitando o seu símbolo maior, a coroa, e resguardando seu maior tesouro, “a comunidade.

O concurso segue até o dia 20 de setembro, no qual os participantes deverão entregar seus sambas-enredo na quadra da escola, de 18h30 às 20h. Essa etapa consiste na entrega da composição em dois áudios em pen drive, além de 30 cópias da letra de cada samba. No dia 22 de setembro, às 20h30, serão anunciados os oito sambas finalistas escolhidos pelo carnavalesco, comissão de Carnaval e direção geral de harmonia da Novo Império.

Já no dia 25 de setembro, os finalistas deverão apresentar os sambas na quadra da escola, a partir das 18h. E no dia 9 de outubro, acontecerá a grande final com quatro finalistas, às 18h. Na ocasião, será revelado o samba vencedor, que levará para casa R$ 1 mil. O regulamento completo do concurso será divulgado nas redes sociais da escola.

CHEGOU O QUE FALTAVA

Vencedora do Grupo A do Carnaval de Vitória em 2022, a Chegou O Que Faltava promete fazer bonito no Grupo Especial no próximo ano. Para entrar com o pé direito na avenida, a agremiação chega com o enredo "O tesouro que faltava". O tema fala sobre as lendas de tesouros esquecidos pelo Espírito Santo e os grandes tesouros da nossa terra, como o café, o aço e os tesouros do mar capixaba. Além disso, será contado a história do bairro Goiabeiras.

É com esse tema que os interessados em criar o novo samba da escola podem se inspirar até o dia 3 de setembro. A sinopse do enredo feito pelos carnavalescos Jorge Mayko e Vanderson Cesar já foi apresentada aos compositores, mas qualquer pessoa ainda pode participar. O vencedor do samba-enredo da “Chegou” irá faturar R$ 5 mil.

Para participar, os candidatos deverão acessar as redes sociais da agremiação para conferir o regulamento do concurso vigente. As obras deverão ser entregues através do e-mail [email protected] , até às 23h59min do dia 3 de setembro. É preciso conter em anexo uma cópia da letra digitada, incluindo o nome dos compositores, acompanhada do áudio do samba em formato MP3, que deverá ser gravado apenas com voz e cavaco com, no mínimo, duas passagens.

A "Chegou O Que Faltava", vencedora do Grupo A em 2022, trouxe David Brazil para desfilar Crédito: Rodrigo Gavini

Os compositores possuem total direito de efetuar gravações de estúdio ou quaisquer formas além da solicitada neste regulamento. Entretanto, só será efetivada a inscrição do áudio enviado conforme descrição e formato solicitado. Não será permitido CD ou qualquer outro dispositivo de armazenamento digital diferente do envio por e-mail com letra digitada e áudio em MP3.

Os sambas serão apresentados no dia 10 de setembro. No dia 17, acontece a final do concurso. A apresentação do samba escolhido está marcada para o dia 9 de outubro.

JUCUTUQUARA

Os migrantes, em especial nordestinos, serão tema do enredo da Unidos de Jucutuquara no Carnaval 2023. O enredo "Onde ocê foi morar?" vai render homenagens através do olhar de quem saiu do Nordeste, aqui chegou e se tornou um “capixaba da Penha”, com o coração pulsando em branco, cor-de-rosa e anil. Assim também será a futura composição que irá entrar no Sambão do Povo no ano que vem.

Para isso, a Jucutuquara está com o concurso de sambas-enredo aberto até o dia 30 de agosto. Os interessados em compor a letra e apresentar a melodia deverão enviar o áudio do samba para o e-mail [email protected] . O conteúdo da mensagem também deverá conter em anexo uma cópia impressa em papel formato A4, letra Arial 14, incluindo o nome dos compositores, e ainda a letra do samba digitada em Word ou PDF.

A entrega também pode ser feita de forma física, por meio de pendrive. Mas atenção: o interessado só terá o dia 30 de agosto para a inscrição presencial. Ele deve comparecer na Casa de Cultura Dona Maria Coroa, das 19h às 20h, com a composição e letra no dispositivo portátil.

Desfile da Unidos de Jucutuquara em 2022 Crédito: Carlos Alberto Silva