10 sucos funcionais para ajudar a emagrecer

Os sucos funcionais são uma excelente opção para se refrescar no verão e aproveitar os benefícios das frutas e vegetais. Isso porque essas bebidas são ricas em vitaminas e nutrientes que auxiliam no processo de emagrecimento e ajudam a manter o organismo saudável. Pensando nisso, selecionamos 10 receitas de sucos funcionais saborosos e fáceis de fazer para você consumir nos dias quentes. Confira!
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a maçã, o pepino, as folhas de couve, as sementes de chia, o gengibre em pó e a água de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o suco de limão e bata por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a polpa de maracujá, a água e o gengibre e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a beterraba, as maçãs, o gengibre e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque o kiwi, as folhas de hortelã, a folha de couve, o abacaxi e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente as raspas de limão e o gengibre e bata por mais 1 minuto. Transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
No liquidificador, coloque o abacaxi, o pepino, o suco de limão, as folhas de hortelã e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva com as pedras de gelo.
No liquidificador, coloque o suco de limão-siciliano, o gengibre, a beterraba e o gelo. Bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a água de coco, o suco de laranja, o guaraná, as tâmaras e a beterraba e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira o suco para uma jarra, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
No liquidificador, coloque a maçã, o abacaxi, a couve, a chia, a linhaça, o suco de limão e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Após, transfira o suco para um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.
