Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Bailinho Voador: matinê contará com mais de 10 atividades para os pequenos
Festival Baile Voador

Bailinho Voador: matinê contará com mais de 10 atividades para os pequenos

Evento para as crianças acontece em 19 de fevereiro, no Clube Álvares Cabral, em Vitória. Entre as atrações, desfile de fantasias, disputa de Tik Tok, oficina de artes, banda de carnaval e DJ
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 17:04

O Bailinho Voador vai acontecer no domingo, dia 19 de fevereiro, dentro da programação do Festival Baile Voador
O Bailinho Voador vai acontecer no domingo, dia 19 de fevereiro, dentro da programação do Festival Baile Voador Crédito: Igor Maia
O carnaval da garotada tem dia, hora e local marcados em Vitória. O Álvares Cabral abre as portas no dia 19 de fevereiro (domingo) para o Bailinho Voador, matinê carnavalesca que compõe a programação do Festival Baile Voador.
O Bailinho está preparando desfile de fantasias, disputa de Tik Tok, pula-pula, brinquedos infláveis, oficina de artes, banda de carnaval, DJ, pintura de rosto, bola mania e recreadores. Tudo para divertir os pequenos no feriado de momo.
A novidade fica por conta do espaço baby, que desta vez será totalmente climatizado. Todas as atividades já estão inclusas no valor do ingresso.
A matinê ainda contará com praça de alimentação. Para os maiores de 18 anos, haverá um bar com venda de bebida alcoólica - para consumo consciente e moderado.
"Expandir a Baile Voador para uma matinê com os pequenos era um sonho antigo. Estreamos o Bailinho no ano passado e foi um verdadeiro sucesso de público. Para 2023, montamos a programação prevendo a matinê para o domingo de Carnaval. Enquanto os adultos que curtiram os dois dias de Baile Voador na sexta e sábado descansam, a criançada toma conta do Álvares Cabral. Prezamos por atrações que incentivem a criatividade e o lúdico, mas nesse clima gostoso que é curtir o Carnaval em nossa ilha", conta Bruno Lima, idealizador do Festival Baile Voador.
Vale lembrar que crianças de 0 a 24 meses não pagam entrada. Já os responsáveis e crianças a partir de dois anos precisam de ingresso, que já estão sendo vendidos pela internet. Para o Bailinho Voador, adulto paga R$ 20 e criança R$ 40. Todos os menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um representante legal.

FESTIVAL BAILE VOADOR 2023

  • QUANDO: 19 de fevereiro (domingo de Carnaval)
  • HORÁRIO: 14h às 20h
  • ONDE: Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória
  • INGRESSOS: R$ 20, adulto, e R$ 40, criança. Crianças a partir de 2 anos pagam ingresso
  • ONDE COMPRAR: À venda na loja Reserva dos shoppings Vitória, Praia da Costa e Vila Velha e, pela internet, em superticket.com.br

Veja Também

Conheça o Bloco Voador, que estreia no Festival Baile Voador em fevereiro

Festival Baile Voador seleciona músicos capixabas para o carnaval

Os Gilsons e BaianaSystem estão confirmados no Festival Baile Voador 2023

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados