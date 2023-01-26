Bailinho Voador: matinê contará com mais de 10 atividades para os pequenos

O Bailinho Voador vai acontecer no domingo, dia 19 de fevereiro, dentro da programação do Festival Baile Voador Crédito: Igor Maia

O carnaval da garotada tem dia, hora e local marcados em Vitória. O Álvares Cabral abre as portas no dia 19 de fevereiro (domingo) para o Bailinho Voador, matinê carnavalesca que compõe a programação do Festival Baile Voador.

O Bailinho está preparando desfile de fantasias, disputa de Tik Tok, pula-pula, brinquedos infláveis, oficina de artes, banda de carnaval, DJ, pintura de rosto, bola mania e recreadores. Tudo para divertir os pequenos no feriado de momo.

A novidade fica por conta do espaço baby, que desta vez será totalmente climatizado. Todas as atividades já estão inclusas no valor do ingresso.

A matinê ainda contará com praça de alimentação. Para os maiores de 18 anos, haverá um bar com venda de bebida alcoólica - para consumo consciente e moderado.

"Expandir a Baile Voador para uma matinê com os pequenos era um sonho antigo. Estreamos o Bailinho no ano passado e foi um verdadeiro sucesso de público. Para 2023, montamos a programação prevendo a matinê para o domingo de Carnaval. Enquanto os adultos que curtiram os dois dias de Baile Voador na sexta e sábado descansam, a criançada toma conta do Álvares Cabral. Prezamos por atrações que incentivem a criatividade e o lúdico, mas nesse clima gostoso que é curtir o Carnaval em nossa ilha", conta Bruno Lima, idealizador do Festival Baile Voador.

Vale lembrar que crianças de 0 a 24 meses não pagam entrada. Já os responsáveis e crianças a partir de dois anos precisam de ingresso, que já estão sendo vendidos pela internet . Para o Bailinho Voador, adulto paga R$ 20 e criança R$ 40. Todos os menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um representante legal.

FESTIVAL BAILE VOADOR 2023