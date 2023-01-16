Festival Baile Voador seleciona músicos capixabas para o carnaval

Baile Voador 2022 contou com mais de 20 horas de música Crédito: Reprodução/YouTube/@bailevoador9528

É artista capixaba e quer ganhar uma grana e visibilidade no carnaval? Então, se liga que o Festival Baile Voador lança, pelo segundo ano consecutivo, um edital de seleção de artistas para se apresentarem no evento que acontece no carnaval, de 17 a 20 de fevereiro. Podem participar músicos, bandas, blocos e projetos autorais - desde que residentes no Espírito Santo.

No total, serão distribuídos R$ 5 mil em prêmios. Sendo um artista selecionado para tocar no Palco Tropical, o maior do festival, com prêmio de R$ 3,5 mil. Outros dois artistas serão selecionados para tocar no Palco Surreal, com vertente alternativa, com prêmio de R$1,5 mil cada.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 27 de janeiro no site www.festivalbailevoador.com , onde o edital completo também está disponível. A curadoria do Edital Voador é assinada por Rodolfo Simor, produtor musical capixaba indicado ao Grammy Latino.

Simor explica que a curadoria avaliará performance, arranjo e composição. Além de qualidade técnica e aderência ao regulamento do Edital. “O propósito é que possamos ver novos artistas crescendo e se firmando no mercado. O Festival é um instrumento importante de fomento e formação de novos públicos, o que é fundamental para o artista”, explica Simor.

Bruno Lima, idealizador do Festival Baile Voador, vai além: “A ideia é que possamos utilizar cada vez mais a plataforma do Festival Baile Voador para fortalecer o ecossistema cultural do estado. O Festival já é um ativo que movimenta o turismo, a hotelaria e economia criativa do estado durante o Carnaval. Por que não utilizar essa força para o fomento de propostas autorais locais?”.

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