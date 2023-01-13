Quem passar por determinados bairros de Cariacica, Serra e Vila Velha na próxima semana pode ser contemplado com figuras do cotidiano capixaba projetadas em prédios. A intervenção urbana Projeção Mapeada Retratos Cotidianos promete levar os trabalhos realizados na fotografia e cinema por mulheres das oficinas do Cultura Solidária Ano II, que é um desdobramento do Festival de Cinema de Vitória
As ações acontecem nas próximas segunda (16), em São Torquato, terça (17), em Rosário de Fátima, e quarta (18), em Itacibá, sempre às 19h. “As imagens ocuparão as fachadas de prédios das cidades que receberam as oficinas. Por isso, será o momento das demais pessoas poderem apreciar o registro do olhar que os alunos participantes lançaram sobre os seus próprios territórios”, explica Lucia Caus, diretora do IBCA, responsável pelo Festival de Cinema de Vitória e pelas projeções. (Mais detalhes dos endereços estão no serviço no fim da matéria)
Realização da Galpão Produções Artísticas e Culturais e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA) e o patrocínio do Instituto Cultural Vale, a Projeção Mapeada Retratos Cotidianos é a etapa final do projeto Cultura Solidária Ano II, que tem como objetivo promover a difusão cultural, o fomento e a formação de profissionais, com foco no público feminino na área da Cultura e da Comunicação.
Essa iniciativa realizou, ao longo do mês de novembro de 2022, a Oficina de Fotografia Retratos Cotidianos que atendeu a um público de 135 pessoas, divididas em 9 turmas, com bolsas no valor de R$400,00. As formações foram conduzidas por Thais Gobbo, Luara Monteiro e Andie Freitas, influentes fotógrafas capixabas do cenário atual.
Prédios da Grande Vitória recebem projeções de cenas do cotidiano capixaba
No último dia das oficinas, as turmas participaram do Passeio Fotográfico onde puderam praticar um pouco do que aprenderam na formação: conceitos básicos da fotografia, enquadramento, timing e luz, referências de autorretrato, fotojornalismo até chegar em fotografia de cinema e suas interações.
Para Lucia Caus, diretora do IBCA, a Projeção Mapeada Cultura Solidária Ano II é o momento de dividir o resultado da etapa formativa do projeto com o público em geral. Assim, uma seleção com as imagens produzidas dessas caminhadas será exibida durante a próxima semana.
Confira os locais e datas dessa intervenção urbana itinerante:
- 16/01 - Praça Getúlio Vargas (Praça de São Torquato) esquina com Av. Graça Aranha - São Torquato - Vila Velha
- 17/01 - Rua L esquina com a BR 101 (esquina da agência do Banestes) - Rosário de Fátima - Serra
- 18/01 - Rua Domício de Almeida (próxima à 1ª Igreja Presbiteriana de Cariacica) - Itacibá - Cariacica