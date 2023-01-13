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Intervenção urbana

Prédios da Grande Vitória recebem projeções de cenas do cotidiano capixaba

Cariacica, Serra e Vila Velha são os municípios por onde a Projeção Mapeada Retratos Cotidianos vai acontecer na próxima semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 07:59

Alunos durante a Oficina de Fotografia Retratos Cotidianos terão suas fotos exibidas em prédios da Grande Vitória
Alunos durante a Oficina de Fotografia Retratos Cotidianos. Eles terão suas fotos exibidas em prédios da Grande Vitória Crédito: Gustavo Louzada
Quem passar por determinados bairros de Cariacica, Serra e Vila Velha na próxima semana pode ser contemplado com figuras do cotidiano capixaba projetadas em prédios. A intervenção urbana Projeção Mapeada Retratos Cotidianos promete levar os trabalhos realizados na fotografia e cinema por mulheres das oficinas do Cultura Solidária Ano II, que é um desdobramento do Festival de Cinema de Vitória
As ações acontecem nas próximas segunda (16), em São Torquato, terça (17), em Rosário de Fátima, e quarta (18), em Itacibá, sempre às 19h. “As imagens ocuparão as fachadas de prédios das cidades que receberam as oficinas. Por isso, será o momento das demais pessoas poderem apreciar o registro do olhar que os alunos participantes lançaram sobre os seus próprios territórios”, explica Lucia Caus, diretora do IBCA, responsável pelo Festival de Cinema de Vitória e pelas projeções. (Mais detalhes dos endereços estão no serviço no fim da matéria)
Realização da Galpão Produções Artísticas e Culturais e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA) e o patrocínio do Instituto Cultural Vale, a Projeção Mapeada Retratos Cotidianos é a etapa final do projeto Cultura Solidária Ano II, que tem como objetivo promover a difusão cultural, o fomento e a formação de profissionais, com foco no público feminino na área da Cultura e da Comunicação.
Essa iniciativa realizou, ao longo do mês de novembro de 2022, a Oficina de Fotografia Retratos Cotidianos que atendeu a um público de 135 pessoas, divididas em 9 turmas, com bolsas no valor de R$400,00. As formações foram conduzidas por Thais Gobbo, Luara Monteiro e Andie Freitas, influentes fotógrafas capixabas do cenário atual.
Prédios da Grande Vitória recebem projeções de cenas do cotidiano capixaba
Alunos durante a Oficina de Fotografia Retratos Cotidianos terão suas fotos exibidas em prédios da Grande Vitória
Alunos durante a Oficina de Fotografia Retratos Cotidianos Crédito: Gustavo Louzada
No último dia das oficinas, as turmas participaram do Passeio Fotográfico onde puderam praticar um pouco do que aprenderam na formação: conceitos básicos da fotografia, enquadramento, timing e luz, referências de autorretrato, fotojornalismo até chegar em fotografia de cinema e suas interações.
Para Lucia Caus, diretora do IBCA, a Projeção Mapeada Cultura Solidária Ano II é o momento de dividir o resultado da etapa formativa do projeto com o público em geral. Assim, uma seleção com as imagens produzidas dessas caminhadas será exibida durante a próxima semana.

Confira os locais e datas dessa intervenção urbana itinerante:

  • 16/01 - Praça Getúlio Vargas (Praça de São Torquato) esquina com Av. Graça Aranha - São Torquato - Vila Velha
  • 17/01 - Rua L esquina com a BR 101 (esquina da agência do Banestes) - Rosário de Fátima - Serra
  • 18/01 - Rua Domício de Almeida (próxima à 1ª Igreja Presbiteriana de Cariacica) - Itacibá - Cariacica

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